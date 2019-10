Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler'i sinema eleştirmenleri genelde beğenmemişti. Filmle ilgili izleyici yorumları da yavaş yavaş sosyal medyaya düşmeye başladı. İşte bazı Cem Yılmaz fanatiklerinin bile başarılı bulmadıkları filmle ilgili izleyici görüşleri:

■ İzzet Tulas: "Usta kusura bakma bu sefer olmamış be, hatta hiç olmamış. Tamam, ortada emek var eyvallah ama yok."

■ CNTTN: "Tamam Cem Yılmaz, seviyoruz abi, ben de seviyorum bu adamı ama olmamış abi. Ne güldürüyor, ne ağlatıyor.

En önemlisi de düşündürmüyor!"

■ Progresif: "Her iki hikayeye de baktığımızda yavanlık akıyor. Elle tutulur yanları yok. Kendi filmime gönderme yapayım, o filme gönderme yapayım, arada birkaç bel altı espri yapayım vs.

İnce düşünülmüş veya 'Süper şaka valla' deyip koptuğumuz tek bir nokta yok. Cem Yılmaz'ın artık bu döngüden çıkması lazım."

■ Asdera: "İlk film güzeldi. İkinci film için aynı düşünceleri paylaşamam.

Beklentimin altında kalmış bir proje. İki film yerine ilk filmin uzun metrajlı halini tercih ederdim."

■ Onur Aydın: "İki filmde de senaryo finalize olmamış gibiydi.

'Giriş-gelişme-sonuç'luk hikayeler yoktu. Senaristin aklına bazı sahneler gelmiş, bunu kameraya çekelim demiş resmen."

■ Jughead: "Tam bir Netflix filmi gibi olmuş. 10 üzerinden 5.5 puan. Pazar kahvaltısında TV'de izlenir."



ÇOK YAVAN BİR FİLM

■ Kutuk001: "Gereksiz göndermelerden şiştiğim film..."

■ Pacificadora: "G.O.R.A.', 'Yahşi Batı'dan sonra oldukça yavan filmler... Dram olan ilk film dram gibi değil, komedi olan da kısa metrajlı ucuz bir skeç kıvamında..."

■ Şenay Orlu: "Beklentinizi yüksek tutmayın. 'İshak' rolü ile CMYLMZ ve ekibi başarılıydı ama ikinci bölüm inanılmaz rahatsız edici, insanların beklentilerini o kadar boşa çıkaran bir film olmuş. Sinemadan hiç kızgın çıkmamıştım, bu da oldu."



'GEÇMİŞ OLSUN' DEMEDİ



Acun Ilıcalı, geçen hafta sonu bir trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Şeyma Subaşı'yı gören magazinciler Ilıcalı'nın geçirdiği trafik kazasıyla ilgili sorular sormuşlar, o da "Teşekkür ederim. Bir şey konuşmayacağım" demiş. En azından bir geçmiş olsun diyebilirdi değil mi? Acun'un yerinde olsanız ne hissederdiniz?



BU DA OLDU: TERÖRE TRİBÜN DESTEĞİ



Geçtiğimiz hafta Alman futbol takımı St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medyada paylaştığı için spora siyaset karıştırdığı gerekçesiyle Cenk Şahin'i takımından ihraç etmişti. Olaydan sadece bir hafta sonra St. Pauli'nin stadında oynanan maçta tribünler terör örgütleri PKK-YPG'nin pankartlarıyla donatıldı. PKK-YPG'nin sarı-kırmızı-yeşil renklerinden oluşan koreografi sergilendi ve 'Rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Asker selamı verdiği ve ordumuza destek oldu diye gurbetçi futbolculara baskı yapan Almanya Futbol Federasyonu'nun St. Pauli tribünlerinde yapılan terör propagandasına sessiz kalmasına şaşırdık mı? Elbette hayır!



ELÇİLİKLERİMİZ AKTİF OLMALI

St. Pauli, Hamburg'ta genelde solcuların yoğunlukta bulunduğu semtin takımı. Bu takımın taraftarlarına kızmakla bir şey elde edemeyiz. Bu bebek katillerinin hâlâ özgürlük savaşçıları olarak görülmesi Avrupalı siyasetçilerin işine geliyor ama sokaktaki Avrupalı'ya yılmadan gerçekleri anlatmamız gerekiyor. Almanya'da vatanını seven Türklerin sayısı PKK ve YPG sempatizanlarından fazla ama onlar hem sokakta, hem de sosyal medyada daha organize! Vatan meselelerinde Almanya'daki gurbetçilerimiz seslerini daha gür çıkarmalı. Avrupa'daki elçiliklerimiz, terör gerçeğini anlatmada daha aktif olmalı!