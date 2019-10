Geçtiğimiz hafta iki oğlumu 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' filmine götürdüm.

Çocuklar için 33+33=66 lira ödedim. Yetişkin bileti ise 35 liraydı. Dört kişilik bir aile 136 lira bilet, mısır meşrubat yol parası vs.

250 liraya salondan çıkar. Bu parayla bir film-dizi platformuna dokuz ay üye olursunuz yahu!

Türk sinemasındaki 'mısır kavgası' ve yeni sinema yasasıyla ilgili çok yazı yazdım. Bu yasanın reklam sürelerini indirmek gibi olumlu bulduğum bazı yönleri vardı ama sinema biletlerine uygulanan promosyonla ilgili maddeye çok itiraz ettim. Çünkü bu madde en çok büyük yapımcıların işine yarayacaktı ve bu maddeden bağımsız film çekenler ile izleyiciler zararlı çıkacaktı.



SANATÇILARIN 'U' DÖNÜŞÜ

Türk sinemasında yılbaşından bugüne kadar kesilen bilet sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 milyon adet azaldı ama bilet fiyatı arttığı için hasılat yükseldi. Çünkü ülkemizde en çok salona sahip CGV Mars Cinema Group başta olmak üzere, salon sahipleri yeni yasayla birlikte mısır parası ve sponsor kampanyalarında kaybettikleri parayı bilet fiyatlarını yükselterek çıkardı. Ve bu işten en çok büyük yapımcılar kar etti.

CGV, izleyici potansiyeli düşük yerli bağımsız filmler yerine daha çok yabancı film gösterime soktu. Şu an için büyük yapım şirketlerinin iddialı yapımları gösterime girmedi, Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'inin gişesi düşük gelse, uzun vadede büyük yapım şirketleri az bilet satsalar bile, bilet fiyatları uçtuğu için daha çok kar edecekler. Olan yine küçük bütçeli yapımlara ve tek keyfi hafta sonu film izlemek olan seyirciye olacak. Uzun vadede bu işten en büyük zararı ise Türk sineması görecek. Festivallerde ödül kazanan yapımların sayısı azalacak, Türk sinemasının itibarı düşecek.

Bu yasa çıkarılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ablukaya alan gişe rekortmeni sinemacılar istediklerini elde edince hemen muhalif cepheye geçtiler iyi mi! Elbette sanatçılar istedikleri siyasi görüşü destekleyebilirler.

İster Ekrem İmamoğlu'nu desteklerler, isterlerse Mehmetçiğe sınır ötesi harekatlarda moral mesajı bile vermezler. Onlar kafalarına göre takılmakta özgürler! Benim asıl merak ettiğim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu 'U' dönüşü hakkında ne düşündüğü!



Fenerbahçelileri kanser etmişti!



Geçtiğimiz sezon berbat performansıyla Fenerbahçelileri kanser eden İslam Slimani, Monaco'da yedi maçta beş gol ve altı asist yaptı. Slimani, Süper Lig'de sadece bir gol ve sıfır asist ile oynamıştı. Monaco'nun bir bildiği var herhalde!

Galatasaray'a yolladıkları Falcao henüz isteneni veremedi, geçtiğimiz yılın kovası Slimani ise destan yazıyor!

Monaco, hücumda pivot santrafor yanına hızlı adam taktiğiyle çok rahat gollere ulaşıyor. Wissam ben Yedder harika boş koşular yapıyor, çok hızlı ve böylece Slimani ile iyi bir ikili oldu.

Arkalarında da Fabregas gibi bir beyin olunca Slimani bile gol asit rekoru kırıyor!

Futbol basit bir oyun, önemli olan bu basitliği kavrayıp sonuca gitmek. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe o kadar kötüydü ki, Ronaldo bile isteneni veremezdi!



Kader belirleyici



Galatasaray bugün Real Madrid'i, pazar günü de Beşiktaş'ı yenerse rakip takımların teknik direktörleri Zinedine Zidane ile Abdullah Avcı'nın kovulma ihtimalleri yüksek. Zidane her ne kadar bir Real Madrid efsanesi olsa da Mallorca hezimetinden sonra istifa etme olasılığı arttı, takımın durumu çok kötü. Koltuğu sallantıda olan Avcı için de durum aynı. Peki, Galatasaray her iki maçı da kaybederse, Fatih Terim'in istifası gündeme gelir mi? Galatasaray ligde ilk ikiye giremese de, Avrupa'dan erken havlu atsa da Terim'in kredisi yüksek, takımın başında kalır! Ta ki Milli Takım koltuğu boşalana ya da yurt dışında iyi bir teklif alana kadar!