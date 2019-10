Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yeni sinema yasasının çıkmasında emeği geçen devlet büyüklerine tek tek teşekkür etti. Ama sosyal medyadaki yorumlara bakılırsa halk bu teşekkürü 'geri vites' olarak gördü!

Son dönemde muhalif çıkışlarda bulunan, Barış Pınarı Harekatı'nda bile Mehmetçiğe yeterli desteği göstermeyen Şahan, halk tarafından çok eleştiriliyordu. Elbette kendisi gibi büyük yapımcıların karını artıracak bu yasa Şahan'ı çok mutlu etti. Ama "Keşke Şahan sadece kendi menfaatine olan işleri değil, hükümetin yaptığı birçok doğru işi arada sırada destekleseydi" diyenler de var.

Sosyal medyada en çok öne çıkan yorum ise yakında 'Recep İvedik 6' filmi vizyona girecek olan Şahan'ın, Cem Yılmaz gibi boykot yememek için teşekkür ettiği, şirin gözükmeye çalıştığı yönünde. İşte o yorumlardan bazıları:

* Mehmet Özcan: "Benim adım Cem değil demek istemiş. Asrın geri vitesi."

* Kaan Kasım Tüylü: "Hayırdır Şahan Bey, bir şeyler olmuş sana... Yapacağı hiçbir davranış zor zamanlardaki çirkin davranışını silemez."

* Sizakillibendeli: "İzlenmeme korkusu nelere kadirsin!"

* Ofsaridag: "Cem Yılmaz'ın izlenme sayısını görünce kendisi aynı duruma düşmemek için teşekkür etmiş galiba."

* Ayhan Eralp: "Cem Yılmaz'ın filmine gitmiyorum. Şahan Gökbakar'ın filmine de gitmeyeceğim."



Ticari bekleme yapma!



İlk üç günde sadece 276 bin 86 kişi tarafından izlenen 'Karakomik Filmler', girdiği 810 salon da hesaba katılırsa Cem Yılmaz'ın en kötü açılış yapan filmi oldu. Dün de yazdığım gibi; Yılmaz'ın gişede çakılışının; kendini çok tekrar etmesi, espri anlayışının yeni nesle hitap etmemesi, hep aynı oyuncularla çalışması gibi birçok nedeni var. Ama en önemli neden, halkın filmi boykot etmesi gösteriliyor.

"Cem, ağaca, köpeğe bol bol destek tweet'i atıyor ama sıra Mehmetçiği desteklemeye gelince susuyor" diyenler sosyal medyada 'Karakomik Filmler'i izlemeyin' diye boykot çağrısı yapmıştı.

Bu boykotu Cem de önemsemiş olsa gerek, Twitter'dan '#cemyılmazfilminegitmiyorum' hashtag'li bu fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşımda, filmini eleştirenlere "Benim seyircim değil", "İban'ını ver paranı geri göndereyim" tarzı verilen yanıtlardaki gibi izleyiciyi aşağılayan bir ironi var sanki.

İşin içinde ironi olunca elbette 'Sanatçı burada ne anlatıyor?' gibi muallakta kalan bir hava oluşuyor. Bu fotoğraftan 'Ben UBER, size sarı taksi' gibi bir aşağılama da çıkabilir.

Cem, taksinin önünde boykotu önemsemediğini gösterircesine tam bir dik duruş sergilemiş sanki. Ya da 'Ben muhalif cephenin taksisiyim, Doblo'cular beni izlemese de olur' mesajı veriyor. Dikkat ediyor musunuz? Cem'in kendisini eleştirenlere yanıtları hep maddiyat odaklı. Yılmaz'ın bilinçaltı ful paraya endeksli galiba! Cem doymadın gitti, bari halkı aşağılama! Hadi ticari bekleme yapma, devam et!



Her şey para!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare arazi satışa çıkarıldı.

Bu araziyi AK Parti'li bir belediye satışa çıkarsaydı, muhalifler "Tek yeşil alan Araplara satılıyor, AVM yapılacak" diye hemen eylem yaparlardı. Ama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olunca, arazi de CHP'nin kalesi Beşiktaş'ta olunca Twitter'da bile eleştiren çıkmıyor.



TEK YEŞİL ALAN

Oysa beton yığınlarının arasında yeşil kalmayı başarmış bu alanı güzel bir parka ve deprem toplanma alanına dönüştürmek çok kolay. Hem 'Depremde toplanma alanı yok, insanlar yeşil alana hasret' diye siyaset yapacaksın, hem de beton yığınları arasında kalmış tek yeşil alanı satışa çıkaracaksın!

Ne diyorlardı? Her şey çok güzel olacak! Her şey para aslında!