Suriye-Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Türk bayrağını asmasını yayınlamadı ve nedenini şöyle açıkladı: "Belediye binasında Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri Türkiye bayrağı asmıştı.

Biz o görüntüyü kullanmadık. Çünkü Azez'de sıkıntı yaratmıştı Türkiye'nin başına. Biz bu görüntüyü ilk gördüğümüz anda 'Kullanmayacağız' dedik. Ve dedik ki; 'Böyle bir görüntü nasıl veriliyor?' Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında değil mi diye aklımızdan geçirdik. Çünkü biz oraya bayrak dikmek, işgal etmek için gitmedik. Sadece ve sadece sınır güvenliğimiz için gittik." Öncelikle söz konusu haberle ilgili sosyal medyada dolaşan videoda Portakal'ın "Mehmetçiğin bayrak asmasını kınıyorum" diye bir ifadesine rastlamadım. Yani 'bayrak asılmasını kınadı' diyerek Portakal'ın linç edilmesini doğru bulmuyorum. Ancak Portakal'ın sunucu olarak yaptığı tercih ve öne sunduğu nedenler çok saçma. Türk askeri nereye giderse, sancağını, bayrağını da yanında götürür. Bu, dünyadaki tüm ordular için geçerlidir.

Önemli, sembolik bir yer ele geçirildiğinde de bayrak oraya asılır. Yani, Portakal'ın 'Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında mı?' diyerek öğreten adamlığa soyunması çok komik. Size mi soracaklar bayrak asıp asmamayı? Biz o topraklarda şehitler verdik, askerimizin kanı aktı, elbette o bayrak asılacak! Yoksa Portakal, Savunma Bakanlığı'nın "Fatih'cim bugün sınır güvenliği deriz, yarın orada kalıcı oluruz, belli mi olur?

Gideriz ya da kalırız, bunlar ülke politikaları.

Sana şimdi bunu açıklamak mı zorundayız?" diye kendisine anlatmasını mı bekliyordu?

Portakal haber sunmayı siyaset yapmakla karıştırıyor. Kendisi, savunma bakanı mı, muhalefet lideri mi, haber spikeri mi belli değil!

Sayın Portakal, kanalının adı Fox ama Türkiye'de yayın yapıyorsun!

Ordu düşmanı ezip geçtiyse, ay yıldızlı bayrak orada dalgalanıyorsa, hiç düşünme, endişelenme.

Ver coşkuyu, yayınla o görüntüyü.

Kimse sana niye Türk bayrağını gösterdin diye sormaz! Ama göstermezsen soran çok olur!

Acun'un hep bomba patlatması...

Acun Ilıcalı ne zaman bir programla ilgili açıklama yapsa internet medyasında 'Acun bombayı patlattı' başlığı atılıyor. 'Bomba ne olabilir; Ronaldo mu yoksa Tarkan mı bir programa konuk ya da jüri olacak?' diye düşünüyorsunuz. Başlığı tıkladığınızda ise haber fos çıkıyor. Örneğin Acun en son 'Exatlon' yarışmasını ünlü You- Tuber Orkun Işıtmak'ın sunacağını açıkladı. Aynı programda bu yarışmanın TV8'de yayına sokulacak kadar değerli olmadığını söyledi. Ama bizim internet medyası 'bomba' haber diye duyurdu bu gelişmeyi. Bu haber bomba değil, çatapat sadece!



Digiturk'ün 'Babil' hamlesi

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay'ın oynadığı 'Babil' dizisinin 13 bölümlük ilk sezonu, yakında Digiturk'ün internet tabanlı içerik platformu bein Connect'te yayınlanacak.

Digiturk'ün 1 milyonu aşkın üyesi bein Connect'i kullanıyor. Bein Connect'te 750'den fazla güncel film, 140'tan fazla yabancı dizi ve çocuklar için birçok program, yerli yabancı belgesel bulunuyor.

'Babil' gibi yüksek bütçeli bir dizinin çekilmesi, bein Media Group'un internet üzerinden yayında da büyüme kararlılığının bir göstergesi aslında. Çünkü yeni Türk dizileri yayımlayan Netflix ve PuhuTV, bein Connect'in rakibi olmaya başlamıştı. Bein Connect'in bir karşılık vermesi gerekiyordu.

Gecikmeli de olsa 'Babil'le karşı atağa geçilecek gibi görünüyor.