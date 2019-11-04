Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvedik 6'ya karşı başlatılan boykota "Leş kargaları saldırmaya başladı" dedi. Boykota gerekçe, Cem Yılmaz gibi Şahan Gökbakır'ın da sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek mesajı yayınlamadığı iddia ediliyor.

Şahan daha önce de Diyarbakır'da HDP binasının önünde PKK tarafından kaçırılmış evlatlarını isteyen annelerin başlattığı protestoya destek olmadı diye eleştirilmişti. Boykotçular, sosyal medyada muhalif kampanyalara destek olan, ağaca, kediye, köpeğe bile destek mesajları atan Şahan'ın aynı duyarlılığı memleket meselelerinde göstermediğini düşünüyorlar.

Hayranlarının bile "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun. Askerimiz senin güvenliğin için de orda savaşıyor" benzeri uyarılarına Şahan'ın kulak tıkaması hayal kırıklığı yaratmıştı. Ve izleyiciler de #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle Twitter'da kampanya başlattılar. Bu kampanyaya destek çığ gibi büyüdü ve Twitter'da TT oldu.



'LEŞ KARGALARI'

Boykota karşı bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Şahan geçtiğimiz günlerde "

...Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey!" paylaşımında bulundu. Ancak bu açıklama ters tepti. 'Leş kargaları' benzetmesini halkı aşağılamak olarak gören insanlar Şahan'a şu tweet'lerle tepki gösteriyorlar:

■ "Halkı aşağılayan kendisini aşağıda bulur."

■ "Adam hem küfür ediyor hem para kazanıyor ve bir de leş kargaları diyor yani iki kere küfür ediyor."

■ "Bu anneler (HDP önünde eylem yapan) seni çağırdı. Şahan Gökbakar sen gitmedin. Sen bizi filmine çağırıyorsun biz gideceğiz öyle mi. Senin dilinle anlatayım, naaaah gideriz."

■ "Devlete ayar vermeye kalkan Şahan Gökbakar'ın filmi Recep İvedik 6'yı izlemiyoruz."

■ "Kokuşmuş klişe esprileriyle aptalları oyalayan. Sanat derseniz içinde sanattan çok küfür olan. Halk sayesinde bir yerlere gelip halkının yanında durmayıp leş kargaları diyen #recepivedik- 6gitmeyecegim."

■ İşler tıkırındayken, paralar cebe akıyorken 'Canım izleyicim', işler tıkanıp tekrara düşen filmi eleştirilince 'leş kargaları'..."

■ "Eee Cem Yılmaz'ın sonunu görünce bir miktar ürkmüş olabilir. Boşluksun be adam."

■ "Maalesef Şahan Gökbakar eleştiriye açık olmayan, eleştiri yapanlara leş kargaları diyecek kadar egoist biri." Özetle kendisini eleştirenlere "Leş kargaları" diyerek ateşe benzin dökmüş gibi oldu. #recepivedik6gitmeyeceğim boykotu artarak devam ediyor.