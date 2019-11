Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzemek olan Göksel Kaya'nın, son olarak asker üniformasıyla sokak sokak gezmesi tepki topladı. Kaya'nın birbirinden güzel kadınlarla çektirdiği fotoğraflar da espri konusu oldu.

Aslında CHP'liler, resmi bayram ve günlerdeki kutlamalara davet ederek bu adamı başımıza musallat ettiler. 29 Ekim törenlerinde zeybek oynamalar, Halk TV özel yayınları vs. Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devir teslim törenine bile katıldı.

Şimdi de CHP'liler "Durdurun bu adamı" diye tweet atıyorlar.

Adamı siz meşhur ettiniz. Paranın ve hak edilmeyen popülerliğin tadını aldı bir kere, bırakır mı?

Bence Kaya, Atatürk sömürüsünün en trajikomik örneklerinden biri. Okullarda Atatürk'ü mavi gözü, sarı saçı, delici bakışları ve yakışıklılığıyla öğretirsen Kaya'yı yolda görenler de "Paşam sana ihtiyacımız var" diye sarılır!



Kaya da rolüne kendini öyle kaptırmış ki, halkın derdini dikkatle dinliyor.

Kaya, bu gazla CHP'yi olağanüstü kurultaya bile çağırır.

Atatürk tüccarlarından ne çektin be Atam!



Siyanüre ulaşmak kolay mı?

İstanbul Fatih'te dört kardeşin siyanürlü ölümü gerilim-dram filmlerine konu olacak derecede gizemli.

Maddi bunalıma giren Oya Yetişkin'in meyve suyuna siyanür koyarak kardeşlerine içirdiği, ardından intihar ettiği iddia ediliyor.

Soruşturmanın sonuçlarını ve Adli Tıp'ın raporunu beklemeden yorum yapanlar daha sonra fena halde yanılabilirler.

Şu an için tartışmamız gereken intihar ya da cinayeti planlayanın siyanürü nasıl elde ettiği. Bu haberi ilk okuduğumda, İzmir'de siyanürlü şerbet içirtip anne ve babasını öldüren kimya bölümü öğrencisi olan şizofren Mahmut Can Kalkan aklıma geldi.



SIKI DENETİM ŞART

Kalkan'ın deney yapmak için internetten siparişle potasyum siyanür aldığı ortaya çıkmıştı. Siyanürü almak bu kadar kolay mı? Siyanür, başta madencilik olmak üzere farklı endüstri kollarında kullanılıyor. Devlet siyanürü, 'Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler' arasına almış.

Yönetmelikte satış ve dağıtımının denetlenmesi ve özellikle siyanürü alan son kullanıcının tespit edilmesi isteniyor. Ama uygulamada suiistimaller yaşanıyor. Bazı firmalar şahıs üzerinden satış yapmıyorlar ve şirket adı talep ediyorlar. Ama bazı firmalar, siyanürün küçük miktarlardaki satışına onay veriyor. Allah korusun, Kalkan'dan daha psikopat biri çıkarsa ve siyanürle katliam yaparsa ne olacak?

Siyanür satışı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre yapılmalı, şahıslara yönelik küçük miktarlı satışlar yasaklanmalı ya da çok sıkı denetlenmeli.



Yazıklar olsun!

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, okulun çıkış saatinde çocukları yuhaladı.

Bu nasıl bir vicdansızlıktır.

O veliler çocuklarına böyle mi örnek oluyorlar?

Oysa otizmli dahi bir doktorun maceralarını anlatan bir dizi, en çok izlenenler arasında.

Yuhalayanlar otizmi bulaşıcı mı sanıyorlar yoksa?

Çocuklardan önce anne-babalar eğitilmeli bence. Devletimiz ve dernekler otizmde farkındalık yaratmak için önemli projeler hayata geçiriyorlar ama otizm konusundaki cehaleti ortadan kaldırmak için daha çok çalışmalıyız.