Muhtemelen 'Recep İvedik 6' filminin ilk üç günkü gişe rakamını ilk okuyan siz olacaksınız.

Bugün öğlen saatlerinde tam rakamlar açıklanır.

Dün bazı sinema salon sahiplerini aradım, aldığım bilgiler şu yönde: Film beklenen ilgiyi görmedi, hatta 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. Filmin ilk iki gününün rakamını öğrendim, pazar günkü tahmini gişeyi de hesaba katarsak 'Recep İvedik 6'; ilk üç günde 950 bin-1 milyon arasında kişi tarafından izlenmiş olacak.

'Recep İvedik 5'i ilk üç günde 1 milyon 890 bin kişi izlemişti. Bu da 'Recep İvedik 5'e göre yüzde 40 azalma demek. Üstelik serinin son filminin gösterildiği lokasyon sayısı 24 arttı.

Daha da kötüsü 'Recep İvedik 6', serinin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. En düşük açılış; 791 bin seyirciyle 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ilk 'Recep İvedik' filmine aitti. Ama ilk filmin; rekorlar kıran serinin seyirciyle tanıştığı film olduğu hesaba katılırsa, 'Recep İvedik 6' için serinin en kötü açılış yapan filmi demek hata olmaz.



KİBRİNE YENİLDİ

Daha önceki yorumlarımda;

Şahan Gökbakar'ı bir sürpriz beklediğinden bahsetmiştim.

Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik.

Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir:

Boykot etkili oldu!

Boykota neden olarak; Şahan Gökbakar'ın Mehmetçiğe ve Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti'ne destek olmaktan çekinmesi gösterilmişti.

Ama Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!

Oysa Cem Yılmaz'ın boykot yüzünden gişede çakılması, Şahan için önemli bir uyarıydı.

Lakin Şahan; tüm uyarılara rağmen Hıncal Uluç ve Ahmet Hakan gibi önemli yazarların kendisine verdiği desteğe güvendi. Şahan'a;

Brad Pitt'ten George Clooney'ye, Scarlett Johansson'dan Matt Damon'a kadar birçok Hollywood yıldızının, ABD askerlerine verdiği desteği örnek göstermiştim. Şahan'dan çok daha popüler Oscar'lı oyuncular bile askerine sahip çıkarken, Şahan'ın muhalifleri küstürürüm diye yaptığı küçük hesap ters tepti. Şahan küçük hesaplar yapmasaydı, kibrine yenilmeseydi, teröristlere karşı savaşan Mehmetçiği canı gönülden desteklediğini gösterseydi, boykot hiç başlamayacaktı.

Geçtiğimiz hafta şöyle yazmıştım:

"Bence muhalif sanatçıların duruşunu bile uzun vadede etkileyebilecek bir boykotla karşı karşıyayız. 'Recep İvedik 6'nın açılışı hasılatı, serinin önceki filmlerine göre düşük olursa bu, boykotçuların zaferi olabilir.

Ve bu tarz boykotların devamı gelebilir!" 'Recep İvedik 6'nın gişede düşüş yaşaması bile Cem Yılmaz'ın gişede çakılmasından daha önemliydi. Çünkü 'Recep İvedik', Türkiye'de en çok izlenen sinema serisi. Başta entelektüellerin ve Beyaz Türkler'in aşağıladığı 'Recep İvedik'e ilk sahip çıkan, bugün muhaliflerin 'çomar' diye aşağıladığı kitleydi.

Ama Şahan, 'Recep İvedik' karakterini fenomen yapan kitleye sırtını döndü ve bunun da faturasını gişede yüzde 40 gibi büyük bir düşüş yaşayarak ağır ödemiş oldu.



ŞAHAN'IN DİĞER HATALARI

'Recep İvedik 6'nın gişesinin yüzde 40 düşmesinde boykot önemli etken ama başka faktörler de var:

■ Salon sahipleri fuaye alanlarına 'Recep İvedik 6'nın kartonetini koymak istediler ama Şahan buna gerek görmedi. Oysa kartonetler en etkili reklam aracı.

400 lokasyona kartonetin maliyeti 60 bin lira. Şahan'ın meşhur cimriliği bu sefer pahalıya patladı!

■ Şahan, perşembe günü salon sahiplerini aratıp seans sayılarını düşürmelerini istedi.

Böylece ilk günler salonların daha dolu olduğu imajı çizilecekti.

Salon sahipleri, "Biz senin filmini daha çok seansta gösterime sokmak için Terminatör, Cinayet Süsü ve Joker'in seansını azalttık. Yaptığın hata!" diye uyardılar ama Şahan'ı bu hatalı kararından döndüremediler.

■ İzleyenler de filmi beğenmedi.

Genelde yapılan yorum şöyle: "İlk 20 dakikada eski 'Recep İvedik' filmleri gibi güldürüyor ama sonrasında yer yer gülümsetiyor..."

■ Şahan, reklam olsun diye son 10 günde TV kanallarında sürekli eski 'Recep İvedik' filmlerini yayımlattı.

Bu da izleyicide bıkkınlık yarattı.

Bilet fiyatlarındaki büyük artış yüzünden artık daha seçici olan izleyici de, nasıl olsa ben bu filmi TV'de izlerim diye düşündü.