Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve senatörlere izlettiği videoda sadece PKK'nin bazı saldırı görüntüleri vardı. Ve gösterilen saldırılarının arkasında 'Mazlum Kobani' diye tanıtılan terörist Ferhat Abdi Şahin'in olduğu anlatılıyordu.

Özellikle Şahin'i destekleyen senatörlere her şey net bir şekilde anlatıldı.

Objektifliği dillere destan İngiliz medya devi BBC, bu olayı şu başlıkla verdi: 'Erdoğan shows anti-Kurdish video to senators at White House.' Türkçesi; Erdoğan, Beyaz Saray'da senatörlere anti-Kürt video izletti.

Başlıkta bile oyun çeviriyorlar; 'anti-Kürt' Kürt karşıtı demek. Oysa bu videoda etnik olarak Kürtler hedef alınmıyor, alınmasını düşünmek bile gazetecilik açısından korkunç bir hata olur!

Bu başlığı atan BBC, söz konusu videonun PKK'ya kanlı eylemler yaptıran Mazlum Kobani'yi anlattığını bilmiyor mu? Elbette biliyor ama küçük bir kelime oyunuyla Erdoğan'ın etnik olarak Kürt karşıtı olduğunu ve Türkiye'nin PKK/YPG'ye karşı değil Kürtlere karşı savaştığı algısı yaratılmaya çalışılıyor.

Bu üzerinde çalışılmış bir algı oyunu. Genel olarak ABD ve Avrupa medyası ısrarla Türk askeri, Suriye'de Kürtleri vuruyor mesajını veriyor.

Türk ve Kürt halklarının birbiriyle sorunu olmadığını, Kürt halkının en büyük düşmanının PKK/YPG olduğunu, Kürt kökenli başbakan, cumhurbaşkanlarımızın olduğunu anlatmak için bir video da BBC için mi hazırlamamız gerekiyor?

İşte size anlı şanlı bağımsız, objektif BBC! Türklerin etnik savaş yaptığı algısını yaratmaktan bile utanmıyorlar.