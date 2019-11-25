Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın "Bir CHP'li gizlice Beştepe'de Cumhurbaşkanı ile görüştü" yalanıyla ortaya çıkan kavga, 'Game of Thrones' dizisindeki taht (koltuk) kavgalarını hatırlattı. Game of CHP!

Elbette Twitter ahalisi de boş durmadı espri üstüne espri patlattı:

Rahmi Turan: Bir CHP'li Erdoğan'la görüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu: Doğru.

Rahmi: Kaynağım var, kanıtım yok.

Külliye: Yalan. Kanıtla.

Rahmi: Kaynağım Talat Atilla.

Talat: Kaynak benim, kanıtım yok.

Rahmi: Muharrem'miş.

Muharrem İnce: Kanıtla, Taksim'de yakarım kendimi.

Muharrem: Sen mi yaptın Ekrem?

Ekrem İmamoğlu: Ben Cumhuriyet erkeğiyim. Hadi kucaklaşalım.

Olay daha Ekrem İmamoğlu'na uzanmadı ama yakındır! Aslında tarafların birbirlerine söylediklerinin çoğu söz espri yaratmaya gerek duymayacak kadar trajikomik. CHP'liler yine birbirine girdi. Bu işi çözse çözse Müge Anlı çözer!





Futbola kadın başkan



İstikbal Mobilya Kayserispor'da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, başkan seçildi. Berna Hanım, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak. Sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

Şu an Süper Lig'de bir takımı kadın başkanın yönetmesi büyük olay. Kulüp yöneticileri arasında kavganın hiç bitmediği Süper Lig'de bir kadının başkan olması futboldaki erkek egemen havaya az da olsa dağıtır ve lige renk getirir.

İş dünyasında birçok başarılı yönetici var. Kadınlarımız aynı başarıyı futbol endüstrisinde de gösterebilir. Yeter ki fırsat tanınsın.





Bisikletli gezgine taş



Bisikletle dünya turuna çıkan Kanadalı Justin Daniel Bill'in, Edirne'de Gazimihal Köprüsü'nden geçtiği sırada başına taş atıldı. Başından yaralanan Bill, yapılan tedavinin ardından yoluna devam etti.

Bill ucuz kurtulmuş. Gelinlikle dünya turuna çıkan İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Gebze'de tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürülmüştü. Bisikletiyle 40 ülke gezen Fransız gezgin Christian Jean Auguste Niaffe, Marmaris'te arkadan bir araba çarpınca hayatını kaybetmişti.

Tacize uğrayan, soyulan daha birçok gezgin ve cinayete kurban giden turistler var. Elbette başka ülkelerde de benzer olaylar yaşanıyor ama bizde çok yaşanıyor ve haberlere konu olunca da ülkemize karşı negatif algı oluşuyor.

En azından dünya turu gibi sembolik projeler için yolu Türkiye'den geçen yabancılara polis koruması mı versek...



Tiyatroya eşofmanla gidilir mi?



Ünlü komedyen Tolga Çevik, geçtiğimiz günlerde You- Tube'da Caner Özyurtlu'nun sunduğu 'Loş Sohbet' programına katıldı. Çevik, programda yıllar önce eşofmanla sahneye çıkan 19 yaşındaki bir genç seyirciyi kovduğunu söyledi. Kendisinin seyirciyi smokinle karşıladığını, 1885 yılında inşa edilen bir tiyatroya eşofmanla gelindiği için sinirlendiğini de ekledi.

Çevik'i eleştiren de var, haklı bulan da. Tiyatro, bale ve opera sahnesi ne sinemaya, ne de TV stüdyosuna benzer. Bu tür etkinliklere eşofman ya da şortla gitmek sadece sanatçıya değil, o sanat dalına da yapılmış bir saygısızlıktır. Tiyatroya, operaya giderken özenli giyinilmeli, en azından casual kıyafet tercih edilmeli.

Eşofmanla işe giden kaç kişi var?

Özetle Çevik haklı ama o genci kovması ağır olmuş, uyarması yeterliydi.