Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen Kastamonu pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" dedi.

Ve bu açıklama 'Kayseri'nin mi yoksa Kastamonu'nun mu pastırması daha iyi?' tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

Pastırma denince akla ilk Kayseri gelir ama Kastamonu pastırmasını yiyen fikrini değiştirebilir! Ünlü gurme Vedat Milor da Erdoğan gibi Kastamonu pastırmasını beğeniyor. Ben de Kastamonu pastırması diyorum. Çünkü Kayseri pastırması marka olduktan sonra seri üretime geçildi ve bu da kaliteyi, lezzeti düşürdü. Tabii bu her marka için geçerli değil! Kastamonu pastırması ise hâlâ çoğunlukla eski usulde yapılıyor. Sadece kaya tuzunda bekletiliyor ve fırında değil, dışarıda kurutuluyor. Karadeniz yaylalarında otlanan hayvanın eti de daha lezzetli oluyor.

En önemli fark ise, Kastamonu pastırmasının ağızda erimesi. Çünkü Kayseri pastırması gibi satır ya da makine ile değil, bıçakla çok ince kesiliyor.



Çinli patronların Apple aşkı!

Çin'in en önemli şirketlerinden AliBaba'nın sahibi Jack Ma, Zhejiang kentinde iş insanlarının katıldığı bir konferansta iPhone 11 Pro Max telefonu kullanırken görüntülendi. Jack Ma'nın tam bir iPhone tutkunu olduğunu, ünlü yönetmen Steven Spielberg ile selife çekerken de görebilirsiniz.

Geçtiğimiz ay Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei de havaalanında Apple marka tableti ile görüntülenmişti ve bu Pepsi reklamlarında oynayan Michael Jackson'ın Coco Cola içmesinden bile büyük olay. Çünkü Huawei ve Apple arasında ciddi bir rekabet var.

South China Morning Post gazetesi de, Zhengfei ve ailesinin Apple ürünlerini çok sevdiğini yazdı.

Jack Ma ve Ren Zhengfei neden Apple ürünlerini kullanıyor acaba? Sakın Çin'in en ünlü iki işadamı bile Amerikalılara daha çok güveniyor olmasınlar.



Kapılar aralandı sanki

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre; geçtiğimiz yılın başından 14 Kasım tarihine kadar olan zaman zarfında Türkiye'den Yunanistan'a geçen yasadışı göçmen sayısının 65 bin 829'a ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 54 artış var. Üstelik bu resmi rakamlar. Kapılar biraz aralandı sanki! Yunanistan'a en çok geçenler Afgan göçmenler (16.861), ikinci sırada Suriyeliler (12.452). Avrupa'nın Suriyeli göçmenlerle ilgili ikiyüzlü tutumunun ve söz verdikleri yardımları yapmamasının sonucu bunlar. 2020'nin bahar ve yaz aylarında ne olur bilinmez.



Yüz tanıma mecburiyeti

Önceki gün Çin'de, yeni cep telefonu satın alan müşterilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri zorunlu hale getirildi. Yüz tanıma sistemi Çin hükümetine ülkedeki tüm mobil internet kullanıcılarının kimliğine ve internetteki aktivitelerine erişim olanağı tanıyor. Ülke çapında 170 milyon güvenlik kamerası yetmemiş olsa gerek, şimdi de anonim kimliklerle internet kullanımını engellenmek ve mobil internet kullanan tüm Çinlileri kontrol etmek istiyorlar.

ABD'li Google, Facebook gibi büyük teknoloji markaları da her türlü veriyi topluyor ama Çin'deki uygalamalar distopik filmlerdeki gibi. George Orwell'ın '1984' romanında yaşananlara en yakın ülke Çin olsa gerek. Çin hükümeti, gelecekte vatandaşlarına çip takarsa hiç şaşırmayın.