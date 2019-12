Beyoğlu Tünel'de 65 yıldır açık olan Lale Plak ne yazık ki, bu yıl sonu kapanacak. Lale Plak, İbrahim ve Yusuf Atala Kardeşler tarafından 1954 yılında açılmıştı. Lale Plak, internetin olmadığı yıllarda müzikseverlerin kapış kapış plak, kaset, CD aldığı bir yerdi. Lale Plak, en yeni albümlerin yanında koleksiyon değeri taşıyan plakların da yer aldığı, içeri girdiğinizde müzik konuşacağınız insanların olduğu özel bir mekândı.

Özetle Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan bir mekan daha kapanacak. "CD, kaset mi kaldı, her şeyi internetten indiriyoruz, dinliyoruz" diyebilirsiniz.

Ama koleksiyonculuk diye de bir şey var. İnternetteki sesin daha kalitelisini plakta, CD'de arayanlar var. Zaten Lale Plak da son dönemde özellikle caz müzik tutkunlarının ve plak, kaset, CD koleksiyoncularının uğrak yeriydi.



BEŞİKTAŞ'IN SONU...

Beyoğlu'nda mağaza, sinema, restoran vs. her tarihi mekan kapanınca buna benzer yazılar yazmaktan bıktım. Bu yazıyı yazarken 12 yaşında oğlum başımda durmuş "Baba lokmacıları da yazsana, onların da devri bitti" diyor. Öyle ya, bir yıl önce fenomen olan yeni nesil lokmacılar bile kapanırken Lale Plak'ı kim takar! Ama yerel yönetimler kafayı takmalı.

Bir semti semt yapan mekanlar yasalarla korunmalı!

Bir semte adım başı nargileci, tatlıcı, dönerci, kuruyemişçi açılmasına izin verirseniz hayatın rutin akışına darbe vurursunuz. Bir insan terziye, tuhafiyeciye, elektrikçiye, manava, sinemaya vs., günlük ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkar.

Her gün nargile içmek, döner yemek için dışarı çıkmaz! Beyoğlu'ndan kaçanlar şimdi Beşiktaş Çarşı ve Akaretler'e geldi. Her yer kahveci, hamburgerci, tatlıcı, dönerci oldu!

Beşiktaş'ın yerlisi de yavaş yavaş semti terk ediyor! Beşiktaş'ın sonu da Beyoğlu gibi olur!



Bu pizzayı eritmek için 4 saat yürümelisin

İngiliz araştırmacılar, gıda paketlerinin üzerine, paketteki gıdanın kalorisinin yakılması için ne kadar egzersiz gerektiğinin yazılmasının önemine dikkat çektiler.

Gıda paketlerinde egzersiz bilgilendirmesi obezite ile mücadelede faydalı olabilir ama gıda markaları buna ne der?

Çünkü orta boy bir pizzadaki kaloriyi yakmak için dört saat yürümek ya da bir paket çikolatayı yakmak için 22 dakika koşmak gerektiğini gören tüketici, o ürünü almaktan vazgeçer.

Elbette kimse aç kalmak istemez ama kendimizi şımartmak için bir tatlı, çikolata vs. alırken iki kere düşünürüz. Gıda markalarının bu uygulamayı kabul edeceklerini sanmıyorum.



YouTuber'lar da beyanname verecek

Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. Maddesi'nde yapılan değişiklikle 500 bin TL üzeri geliri olan YouTuber'lar ve sosyal medya fenomenleri artık defter tutacak, fatura kesecek ve yıllık beyanname verecek.

Maliye incelemeleri artırdı. Hatta geriye dönük de vergi alınıyor. Zaten olması gereken de buydu. Büyük para kazanacaklar ve vergi vermeyecekler öyle mi?

Türkiye'de vergiye tabi 1000 civarı YouTuber var. Ayda 10 bin TL de, 1 milyon TL de kazanan var.

Ortalama kazanç ise 100 bin TL. Benim kafamı kurcalayan 500 bin lira barajı. 499 bin lira kazananlar ne olacak? O da büyük para!



'Güvendeyim' uygulaması

Uludağ'da kaybolan dağcılar, 'Doğada kaybolma ve afet anlarında cep telefonunun pili biterse, internet yoksa ne olacak?' sorusunu akıllara getirdi. İşte çözüm: Akut'un 'Güvendeyim' uygulaması internet olmadan da çalışıyor. Bu uygulama ile tek tuşa basarak doğada kaybolma ya da afet durumlarında konum bilgilerinizi, daha önceden belirlediğiniz kişilere kısa mesaj atıyorsunuz. Uygulamaya en fazla beş kişinin numarasını ekleyebiliyorsunuz. Tabii bu beş kişinin aynı bölgede yaşamamasına dikkat etmelisiniz. Deprem olursa o beş kişi de sizin gibi göçük altında olabilir!