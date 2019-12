Sosyal hayatta açılımların devam ettiği Suudi Arabistan'da bu kez başkent Riyad'da MDL Beast adlı tekno müzik festivali düzenlendi.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın öncülük ettiği 'Vizyon 2030' açılımının önemli halkalarından biri de bu tekno festival oldu. Kadın hakları ve hukuk alanında atılımlar devam ederken, aktivistlerin ağır cezalar almaları ve Cemal Kaşıkçı cinayeti elbette 'Vizyon 2030'a gölge düşürüyor.

Her şeye rağmen bizden de Şeyma Subaşı gibi influencer'ların katıldığı tekno festivalden renkli görüntüler gündem oldu. Şeyma'nın Instagram'da paylaştığı festival görüntülerine ise sosyal medya takipçilerinden farklı yorumlar geldi:

"Şimdi zengin Arap mı peşindesin?", "Şeyma'da para bitti, şimdi kancayı Suudi prenslere atar", "Hazır kutsal topraklara gitmişken umre ibadetini de yerine getirseydin..." Şeyma Şubaşı'yı ister beğenin, ister beğenmeyin şurası bir gerçek; sosyal medyada gündem olmada üstüne yok.



Bitsin artık bu fayton eziyeti

Ruam hastalığı Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesine neden olunca Prens Adaları'nda atların faytona koşulması üç ay süreyle durduruldu. Hastalığın insanlara bulaşma tehlikesi de var.

Büyükada'daki otel rezervasyonları hızla iptal ediliyor.

Bu ruam hastalığı bence bardağı taşıran son damla oldu. Normalde Büyükada'da iki büyük turdan sonra dinlendirilmesi gereken atlara, özellikle yaz aylarında beş-yedi büyük tur yaptırılıyor. Sıcaktan ve yorgunluktan atların ciğerleri parçalanıyor.

Hayvanseverlere göre bir yılda adalarda 500 at hayatını kaybediyordu.

Faytonculara göre ise bu rakam 200 ile 300 arası.

Ha 500, ha 300 ne fark eder! Bu güzel hayvanlar kötü koşullar yüzünden eziyet çeke çeke iki-üç yıl içinde hayatlarını kaybediyorlar. Ayrıca faytonlar yüzünden insanların öldüğü kazalar da yaşanıyor.

Faytoncular "Açlık grevi yaparız, bütün atları salarız" diyorlar ama bu sefer radikal kararlar alınacak gibi görünüyor. Faytonların sayısı büyük ölçüde azaltılmalı, sadece sağlıklı, güçlü atlarla kısa sembolik turlara izin verilmeli. Prens Adaları'nda elektrikli araçlarla ring seferleri düzenlenmeli.



Vatandaş hakkını helal etmiyor!

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman'da kayıp-kaçak oranının yüzde 86'ya düştüğünü açıkladı. Düşmüş hali buysa vay halimize!

Kaçak elektrik kullananların geri adım atma gibi bir niyetleri yok. Son iki yıldır bu altı ilde 30 bin elektrik panosunun kilidinin kırıldığı tespit edildi.

HDP'liler kaçak elektrik kullanımı gündeme gelince üç maymunu oynuyorlar. Eski HDP'li belediyelerde Dicle Elektrik'in kaçak elektriği önlemeye yönelik çalışmalarını engellemeye çalışanlar bile oldu. Özetle, kaçak elektrik kullanımını doğal hak gören bir anlayışla karşı karşıyayız.

Ama dürüst vatandaşın da sabrı taşıyor! "Bu hırsızlıktır, ben vergi veren birisi olarak hakkımı helal etmiyorum..." benzeri yorumlar yapıyorlar. Bu sorun bir an önce çözülmeli.