Tutmayan komplo teorilerinin efendisi, felaket tellalı Erol Mütercimler, 'yalancı çoban' ekonomistlerin siyasi kanadını temsil eder. Alamet-i farikası, diksiyonunun iyi olması ve iktidar karşıtlarının hayallerini diri tutmasıdır.

Youtube videoları da çok izlenir.

Takipçi yorumlarında Türkiye batmıştır, işsizlik yüzde 50 olmuştur.

Oysa Mütercimler her sene 100 kehanette bulunur, belki biri tutar.

Örneğin "2019 yılında bölgede su gibi kan akacak... Savaş Türkiye'ye sıçratılacak...

İç savaş çıkacak...", "Dolar 10 lira olacak... Mevduatlar dondurulacak..." demişti. 2019'u geride bırakmaya saatler kala Mütercimler'in kulağı çok çınlatıldı, sosyal medyada espri konusu oldu. Nedim Şener 'Uyduruk analize gel...' diye Mütercimler'in tutmayan analizlerini paylaştı. Ama en anlamlı ve eğlenceli yorumlar yine yurdum insanından geldi:

■ "Hiç tuttuğunu görmedim.

Mel Gibson'ın Komplo Teorisi filmi daha gerçekçi."

■ "Okumuş adamdır, bir bildiği vardır dedim.

'2019'da kan akacak, iç savaş çıkacak' diyor diye arabamı sattım, pederi de kafaladım, onun emekli ikramiyesini ve annemin altınlarını alıp hepsini nohuta, bulgura çevirip stokladım. 2020'ye girdik kurusıkı atan bile yok."



'İÇ SAVAŞ ADAMI'

■ "Bu dedikleri onların öngörüsü değil, temenni ve planlarıydı. Allah fırsat vermesin."

■ "S-400'ler fena acıttı kendisini.

Hiçbir şekilde ülkeye gelmeyeceğini kaç defa ekranda kustu ama sonuç fosss."

■ "Bol keseden atmasyon etki ajanlığı yapmaya çalışıyor, amacı kötümserlik ve korku yaymak.

Adam resmen psikolojik harekâtçı.

Bir de TV programlarına davet ediyorlar."

■ "Ordudan ilk fırsatı bulunca emekli olup kaçan (binbaşı iken) bir fizik öğretmendir.

Milletin yazdığına baksan kurmay olarak karargahta strateji üzerine kafa patlatan adamlardan biri sanırsın. Fizik bölümü mezunu bir emekli binbaşı işte."

■ "Nam-ı diğer 'iç savaş adamı."

■ "Kemalistlerin 'büyük resim kursu' hocası."



Hakkari'de atlar ölüme terk edildi



Prens Adaları'nda faytoncuların ölüme terk ettikleri atları konuşurken bir kötü haber de Hakkari'den geldi... Yaz aylarında yaylalarda kullanılan atlar, kışın yem sıkıntısı nedeniyle sahipleri tarafından kaderine terk ediliyor.

Geçitli ve Işık köylerinde de terk edilen at sürüsü, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanıyor.

Geçitli ve Işık köyü sakinleri şöyle konuştu:

"At sahiplerinin amacı yem vermemek ve masraftan kurtulmaktır. Bölgenin tamamı karla kaplanmış durumda ve atlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Soğukların başlamasıyla at sürüsünün, açlıktan veya kurt sürüsünün saldırısı sonucu telef olacağından korkuyoruz.

Hayvan everler ve yetkililerden atlara sahip çıkılmasını istiyoruz." İnsanlık tarihinde at denince akla ilk Türkler gelir. Eski Türkler, acımasız bozkır coğrafyasında atlar sayesinde hayatta kaldılar, dünyaya hükmettiler, Viyana kapılarına kadar uzandılar.

At sevgimiz Dede Korkut'a kadar uzanır.

"At demezsem sana kardaş derim kardaşımdan ileri / Başıma bir iş gelse yoldaş derim yoldaşımdan ileri" diyerek atının boynuna sarılırdı Dede Korkut kahramanlarından Bamsı Beyrek.

Bamsı Beyrek, iyi ki bu günleri görmedin.

Senin kardaşını Adalar'da ölünceye kadar turist taşıttırıyorlar ya da bütün bir yıl yük taşıtıp, kış gelince de yem parası vermemek için kara kışa ve kurtlara yem ediyorlar.

Umarım bu güzel atlar telef olmaz.