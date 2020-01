Uber'in Türkiye'den çekilmesinin ardından taksi plakası fiyatları 2 milyona ulaştı. 7 bin-7 bin 500 lira olan taksi plakası kiraları da 8 bin 500 liraya kadar yükseldi. Ama plaka sahipleri bu artışı az bulmuş, en az 4-5 milyon lira olması gerektiğini savunuyorlar.

Yaptıkları hesap da şöyle: Taksi plakası aldığımız zaman yatırımı eve yapsaydık o evin fiyatı şu anda 4-5 milyon olurdu!

Türkiye'de ev fiyatlarının düştüğünü, sadece taksi plakası sahipleri bilmiyor galiba.

İstanbul'da taksi plakan varsa sırtın yere gelmez! İstanbul'da 50 yıldır 18 bin taksi var. 50 yıl önce İstanbul'da 2.3 milyon insan yaşarken bu sayı şimdi 16 milyona yükseldi. Taksi plakası tekeli ortadan kaldırılmalı, şoförler, plaka ve oto galeri sahiplerinin kölesi olmaktan kurtarılmalı.

Taksi sayıları artırılmalı ama durakta bekleme mecburiyeti getirilmeli.

Böylece daha az trafik olur ve İstanbul'da ulaşım kolaylaşır.

İstanbul'da 50 yıl önce bin kişiye 8 taksi düşerken, bugün bin kişiye düşen taksi sayısı 1.5. İstanbul'da her şey değişiyor ama değişmeyen tek şey taksi plakası sayısı.



Her şeyi bilen uzmanlar!

Gündemimiz İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi. Orta Doğu'da kartlar bilmem kaçıncı kez yeniden dağıtılırken, bizim haber kanallarında da ekranlar yine 5-7'ye bölündü. Ve yine aynı insanlar Süleymani'nin öldürülmesini, Orta Doğu siyasetini konuştular günlerdir. Bu ekran yüzlerinin sağlıktan turizme, tarımdan kadın haklarına, Orta Doğu'dan trafiğe her konuda kendilerini uzman görmesi garip değil mi? TV yöneticilerinin hep aynı isimleri ekrana çıkartması ise daha garip. Bu her şeyi bilen(!) uzmanlarla 'Çağırdığımızda hemen geleceksin ve hangi konu olursa olsun konuşacaksın' diye sezonluk anlaşma mı yapılıyor acaba? Nasıl anlaşma yapıyorlar bilmiyorum ama izleyici bu durumdan fena halde sıkıldı.



Köpeğe çarpmak ya da çarpmamak

Manisa'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı.

İki kişi hayatını kaybetti, dokuz kişi yaralandı.

O minibüs şoförünün yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

Aniden bir domuz, köpek vs. bir hayvanın yola çıkması, sürücülerin karşılaşabileceği en zor durumlardan biri. Göstereceğiniz ani refleks çok önemli. Hayvana vurmayayım derken Manisa'daki kazada olduğu gibi siz ve yanınızdakiler ölebilir.

Otoyol kenarlarında çok başıboş dolaşan köpek var.

Belediyelerin şehir merkezlerindeki köpekleri toplayıp doğaya bırakmalarının sonucu bu. Hayvanseverler belki kızabilir ama böyle durumlarda insan hayatı için direksiyonu sağlam tutup hayvana çarpmayı göze almak en doğru karar gibi görünüyor.



Alper'in yerinde olsaydınız...

Fenerbahçe, performansı düşük olan Alper Potuk'u göndermek için yoğun mesai harcıyor. Sivasspor ve Alanyaspor oyuncuyu kiralamak istiyor ama Alper'in gitmeye niyeti yok. Bu yüzden de taraftar Alper'e kızıyor.

Üç büyüklerin klasik sözleşme hatalarına yeni bir örnek.

Bence taraftarın Alper'e kızmaya hakkı yok.

Daha yeni Ağustos ayında Alper ile mevcut maaşından yüzde 40 indirim yapma karşılığında 2022'ye kadar sözleşme yenilendi.

Gelecek vâdetmediğinizi biliyorsunuz ama 2022'ye kadar hem İstanbul'da kalmayı, hem de yılda 1.3 milyon Euro maaşı garantiliyorsunuz!

Alper'in yerinde siz olsaydınız gider miydiniz?