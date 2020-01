Sosyal medyada 'İstanbul'a asit yağmuru yağacak' diye söylentiler dolaşıyordu. Bu iddialarla ilgili İTÜ Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan şöyle konuştu:

"Asit yağışı tahmin edilmez, ölçülür. Bu büyük bir bilimsel yanlış. İstanbul'daki hava kirliliği Karadeniz'e, Düzce gibi yerlere asit yağmuru yapar.

Asit yağmuru çok uzaklarda oluşur, üç gün öncesinden başlar o iş. Hava kütlesinin geldiği yere bakmak lazım. Oralarda hava kirliliği kaynağı varsa o çıkar yukarı suyla, kimyasal reaksiyona girer ve bu şekilde oluşur..." Özetle İstanbul'un hava kirliliğinin Karadeniz ve Düzce'de asit yağmuruna dönüşme ihtimali daha yüksek. Asit yağmurunu yaratan hava kirliliğinin oranını öğrenmek ise Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, Hava Kalite İzleme, Check Air Quality gibi mobil uygulamalarla çok kolay. Bu uygulamalar sayesinde konumunuza en yakın olan ölçüm istasyonunun hava kirliliği ölçüm değerlerini öğrenebiliyorsunuz.

Soluduğunuz havanın kalitesi ile sağlıklı yaşam arasında önemli bir bağ var.

Örneğin İstanbul'un havasını solumak yılda 16 paket, İzmir'de ise 23 paket sigara içmeye eş değer. Tabii yaşadığınız ilçe de önemli. Örneğin Adalar'daki hava daha temiz. Tatile çıkarken, spor yaparken, ev kiralarken havanın kalitesine bakmakta fayda var.



Ferdi Cohen!

GÜNAYDIN'dan İlker Gezici'nin haberine göre dünyaca ünlü Youtuber Casey Neistat'ın dijital müzik platformundaki hesabı çalındı ve müzik listesi Ferdi Tayfur şarkılarıyla doldu. Bu olay sonrasında Tayfur, Twitter dünya gündeminde ilk sıraya taşındı.

Takipçileri Neistat'a, Ferdi Tayfur'un Türkiye'nin Nick Cave ve Leonard Cohen'i olduğunu söylediler.

Doğru tespit! Eğer Ferdi Abi, müzik kariyerine İngiltere ya da ABD'de başlasaydı ve Cave ve Cohen gibi bir müzik tarzı olsaydı, o da küresel bir yıldız olabilirdi.

Şarkı sözleri açısından;

'Huzurum Kalmadı', 'Sabahçı Kahvesi', 'Hoşça kal Leyla', 'Dilek Kapısı'nı dinlerken;

Cave'in 'As I Sat Sadly By Her Side' ya da Cohen'in 'Famous Blue Raincoat'unu dinlemiş kadar olmuyor muyuz?



Kahvaltı meselesi

Doktor Mehmet Öz'ün "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum.

Bu bir reklam aracı..." sözleri hâlâ tartışılıyor. Öz bu açıklamayı yaparken düşen reytinglerini artırmaya çalışmış olabilir. Sonuçta o, bilgisini pazarlamayı en iyi bilen doktorlardan biri!

Cemal Süreya'nın da dediği gibi "...Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı." Kahvaltı sofrası bizim kadar zengin olan ülke de yok. Öte yandan dünyada yeni diyet trendi oruç. "Günde bir ya da iki öğün ile sağlıklı yaşa" diyen uzmanlar var.

Siz de fark etmişsinizdir; sabah ağzınıza bir şey atmadığınız sürece daha geç acıkıyorsunuz. Kahvaltı sanki arabanın kontağını açmaya benziyor.

Eğer sabahları yoğun bir mesainiz yoksa en azından geç kahvaltı yapmak faydalı olabilir.



Mobbing suçtur

Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'nde yaklaşık üç yıldır arkeolog olarak çalışan Merve Kaçmış, Diyarbakır'da ailesinin yaşadığı binanın sekizinci katından atlayarak intihar etti.

Genç arkeoloğun, çalıştığı müzede müdürün baskıları nedeniyle intihar ettiği iddia ediliyor.

Merve'nin iş yerinde yaşadığı baskıları anlattığı söylenen mektuba, savcılık el koydu.

Mobbing, çalışanların karşılaştığı önemli sorunlardan biri. Mobbing ile ilgili hem işvereni, hem de çalışanları bilgilendirici kampanyalar düzenlenmeli.

Bir iş yerinde yönetici pozisyonuna yükselecek kişi mutlaka mobbing konusunda eğitimden geçmeli. Çünkü bazen yönetici de mobbing yaptığının farkında olmuyor. Mobbinge maruz kalıyorsanız içinize atmayın, sorunu insan kaynaklarıyla çözemiyorsanız mahkemeye başvurun.