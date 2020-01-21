Türk Tabipleri Birliği (TTB), çeşitli gerekçelerle çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısının yedi yılda 183'ten 23 bine çıktığını açıkladı.

2019 yılının ilk dokuz ayında kızamık vakaları önceki yılın aynı dönemine kıyasla 5.2 kat artarak 2 bin 666'ya ulaştı. Ayrıca laboratuvarda doğrulanmış kızamıklı hasta sayısı 2017 yılında 69'ken, 2018'in ilk dokuz ayında 510'a yükseldi.

İşte aşı karşıtlığının sonucu!

Kitabım fazla satsın, daha çok reyting alayım diye insanların kafasını karıştıran yazarlar, uzmanı olmadığı konuda görüş bildiren doktorlar; eserinizle gurur duyabilirsiniz artık. Benim asıl üzüldüğüm bu 'yalancı çobanların' reyting için TV programlarına çıkarılmaları. Şimdi bu 'yalancı çobanlar'; "Siz beni yanlış anladınız", "Ben sadece aşının sorgulanmasını istedim, aşı yaptırmayın demedim" diyecekler. Olan çocuklara olacak.



Aşı karşıtı ailelerin elinde bilimselliği kanıtlanmış hiçbir veri yok. Türk Tabipleri Birliği, aşı karşıtlarının tezlerini çürüten bilgiler paylaştı. Örneğin 2000'lerin başında Andrew Wakefield, İngiltere'de kızamık- kızamıkçık-kabakulak aşısının otizme neden olduğuna dair yalan yayın yaptı ve bu nedenle hekimlik diploması iptal edildi. Wakefield, şimdilerde ABD'de aşı karşıtı hareketlerin etkinliklerinde yer alarak yalan söylemeye devam ediyor ve bizim 'yalancı çobanlar' da Wakefield gibi yalancıları takip ediyor.

Çünkü aşı karşıtı yalanların dünyada çok sattığını gördüler, nemalanmak istiyorlar. Ne yazık ki, bu yalanla da iyi para kazanıyorlar.

Ülkemizde bir doktor, hem de profesör, grip aşısının içinde alüminyum bulunduğu için yaşlılarda Alzheimer hastalığına neden olduğunu iddia etmişti.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 'Üretilen hiçbir grip aşısının içinde alüminyum yoktur' açıklaması yaptı. Ama bizim profesör hâlâ aşı karşıtlığına devam ediyor.

Aşı karşıtları iki gruba ayrılıyor. Birinci grup dini gerekçelerle aşı yaptırmıyor.

İkinci grup ise daha tehlikeli çünkü onlar iyi eğitim almış kariyerli insanlar. Bu eğitimli grup güya düşünüp sorguluyor ve kapitalizmin, büyük ilaç şirketlerinin oyununa gelmiyorlar!

Sonuç ise ortada; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre;

2018 yılında dünya genelinde çoğu çocuk olmak üzere 140 bin kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Örgüte göre virüs 2018 yılında dünya genelinde 10 milyon kişiyi etkiledi. Hayatını kaybedenlerin çoğu ise aşı olmamış 5 yaş altı çocuklardan oluştu. 2019'da durum çok daha vahim.

DSÖ'nün 2019'un Kasım ayına kadarki geçici verileri, 2018'deki aynı döneme göre vaka sayısında üç kat artış olduğunu gösteriyor.

DSÖ aşı yaptırmayanların sayısının hızla arttığını ve kızamıktan ölümlerin katlanarak artacağını da belirtti.

Türkiye'de kızamık vakalarındaki bu artış yaklaşan büyük tehlikenin ayak sesleri.

İnşallah bu artış katlanarak devam etmez.

Aşı yaptırmayanlar toplum sağlığını tehdit ediyor. Bizler yaptırdık ama aradan 30-40 yıl geçti. Bir salgın olursa, kaç milyon kişi ölür? Aşı yaptırmayanlar halkın sağlığını tehdit ediyor. Devlet aşı yapılmayan çocukları tek tek tespit etmeli ve aşı karşıtı ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaları için yasal yaptırım uygulanmalı.



Fatih, Beşiktaş'ta oynasaydı...

Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maça, Beşiktaş altyapısından yetişen Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy damgasını vurdu. Fatih, maçın 79'uncu dakikasında siyah-beyazlı takımın oyunu hızlı başlatmasına engel oldu ve Beşiktaşlı futbolcular Fatih'in üzerine yürüdüler. Bence Fatih hırsına yenik düştü. Aynı Fatih Beşiktaş'ta oynasaydı, taraftar yaptığı hareket için ona sahip çıkardı. Bu olay aslında dört büyüklerdeki yabancı futbolcu hayranlığına güzel örnek. Beşiktaş'ın Fatih gibi canla başla savaşan futbolcuları olsa dün sahaya lider olarak çıkardı.