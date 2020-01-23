Avrupa'nın önde gelen elektrikli araç şarj istasyonu şirketlerinden Ionity, 31 Ocak 2021'den itibaren 8 Euro olan sabit abonelik ücretine ilave 0.79 Euro/ kWh fiyat uygulayacağını açıkladı.

Buna göre 100 km.'de ortalama 20 kWh tüketen bir elektrikli otomobil, km başına 0.16 Euro harcayacak ve 100 km.'lik bir yol 15.80 Euro'ya mal olacak.

Aynı yolun benzinli ekonomik araç ile maliyeti ise 10 Euro'nun altında kalıyor.

Yani şu an için elektrikli araçları istasyonlarda şarj etmek, benzinli ya da dizel aracın deposunu doldurmaktan daha pahalıya geliyor. Ama otomobil evde şarj edildiğinde ise km maliyeti 0.2 ya da 0.3 Euro'ya geliyor ve bu da benzinli araçtan daha ucuz oluyor.

Elbette elektrikli araç teknolojisi daha emekleme döneminde. Hızlı şarjın süresi ve maliyeti gelişen teknoloji ve rekabet ortamıyla birlikte düşebilir.



'ŞARJIM BİTTİ GİDEMEM'

Evde şarj ise ayrı bir tartışma konusu. Özel otoparkı olmayan, apartman dairesinde oturanlar galiba ilk dönemlerde evden kablo uzatacaklar ya da binalarda ortak şifreli şarj girişleri olacak. En büyük sorun da düşük şarjla trafikte kalmak olacak gibi görünüyor. Taksi şoförlerinin "Şarjım bitiyor oraya gidemem" diyecekleri günleri de göreceğiz.

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DEVELERİN AHI MI TUTTU?

Dört aydır yangınlarla mücadele eden Avustralya şimdi ise fırtına, dolu ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Kanberra'da yağan golf topu büyüklüğündeki dolu büyük zarara yol açtı. Dubbo kentinde ise devasa kum fırtınası bölgede yaşamı olumsuz etkiledi.

Bu son dört ayda Avustralya'nın ne kadar sıra dışı bir kıta olduğunu da öğrenmiş olduk. Yangınlara eko sistem kendini yeniler diye başta müdahale edilmemesi, tüm dünya ağaçlarda yanan koalalara üzülürken Avustralya'da hükümetin 10 bin deveyi öldürme operasyonu başlatması şok etkisi yarattı.

Öte yandan Aborjinler de "Kuraklıktan su kalmadı, develer köylerimizi istila etti, klima sularını bile içiyorlar" diye isyan ediyordu.

Bitmedi, yakında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın en önemli seçim vaatlerinden biri olan doğada vahşi halde yaşayan 2 milyon kedi öldürülecek. Kedi başına 7 dolar ödül kondu.

Bu satırları okuyan kedi severlerin düştüğü dehşeti tahmin bile edemiyorum. Ama orası Avustralya; hem kıta, hem de ada! Ekolojik denge çok hassas! Avustralya ilk keşfedildiğinde gemilerle getirilen tavşanlar tüm kıtayı istila etmişti. Tavşanların sayısının düşürülmesi için yıllarca mücadele edilmişti.

Dolu felaketi ve kum fırtınasının develer öldürülürken yaşanması manidar! Belki de develerin ahı tuttu!

Özetle Avustralya doğal afetleri konu alan kıyamet filmlerinin seti gibi. Benim aklıma ilk gelen film 'Yarından Sonra' ( The Day After Tomorrow ) oldu.

Tek başına ada ve kıta olmak da ayrı bir dertmiş!

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KARA LİSTEYE ALINSIN

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl gelen 3 milyon 165 bin 891 çağrının yüzde 61'i asılsız çıktı.

"Yeni ayakkabı ayağımı sıktı, ambulans beni eve götürsün", "Canım sıkıldı konuşmak istiyorum", "Evlenme teklifim için ambulansa ihtiyacım var" gibi saçma sapan çağrılar yapmış yurdum insanı. Türkiye genelinde de tablo aşağı yukarı aynı. Bu gereksiz aramaları yapan gereksiz insanlar yüzünden acil yardıma ihtiyacı olan insanlar mağdur oluyor.



250 LİRA

Kabahatler Kanunu'na göre 112'ye asılsız çağrıda bulunmanın cezası sadece 250 lira. Para cezası daha yüksek olmalı. Asılsız arama yapanlar kara listeye alınmalı!