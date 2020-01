Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası attığı 'Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi falan, depremden dolayı muafiyet alıyor' tweet'i nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!

Elbette herkesin eleştirmeye, hesap sormaya, farklı bir görüş bildirmeye hakkı var. Doğruya, iyiye yönlendiren eleştirilere hükümetin de ihtiyacı var. Ama Berna Laçin gibi devri kapanınca ne yapacağını bilemeyip Twitter muhalifi olanların amaçları genelde toplumun sinir uçlarına dokunup dikkat çekmek ve tekrar gündeme gelmek.

Motivasyonları da şöyle: 'İşler kesat, bari muhalif tribünlere oynayayım da alkış toplayım!'



ÇAMUR AT İZİ KALSIN

Berna Laçin gibiler doğal afet, trafik, sağlık, eğitim, ekonomi, savunma sanayi vs. her konuda uzmanlar ve her olayda faturayı mutlaka devlete çıkıyorlar!

Dolar yükselince ekonomi, S-400'ler alınınca hava savunma, sınır dışı operasyonlarda askeri, PISA sınavı sonuçlarında eğitim uzmanı oluveriyorlar. Her şeyi ve en doğrusunu hep onlar biliyor! Yaptıkları paylaşımlarda da hep hükümeti suçlu ilan ediyorlar.

Ne yazık ki Berna Laçin gibileri gözü kapalı destekleyen bir kitle var. Bu kitlenin motivasyonu da şöyle: 'Ne olursa olsun yeter ki AK Parti bu işten zarar görsün, eleştirilsin, dalga konusu olsun.' Hal böyle olunca da Laçin vakasında olduğu gibi asılsız bilgi, saçma sapan tweet'ler bir anda TT oluyor. Gerçek ortaya çıkınca bazıları utanıp yaptıkları paylaşımları siliyor, özür diliyor. Bazıları ise yaptıkları provokatif paylaşımları bile silmiyor.

'Çamur at izi kalsın' diye düşünüyorlar.

İşte bu son grubun beyni iktidar nefretiyle öyle bir yanmış ki, sağduyularını tamamen kaybetmişler. Göçük altında insanlar yaşam mücadelesi verirken, kurtarma ekipleri zamanla yarışırken bile iktidara nasıl yükleniriz diye klavyenin başına geçiyorlar. Güne, bugün kimi, hangi devlet kurumunu linç etsek diye başlıyorlar!

İşte bu tiplerin tedavisi bile mümkün değil!



Taksi plakası ihalesi



İstanbul'da 17 bin 365 adet sarı taksi plakası var. Mega kentin nüfusu ise yaklaşık 18 milyon. İstanbul'da her bin kişiye bir adet sarı taksi düşüyor. İstanbul'daki taksi sorununun ana nedeni taksi plaka sayısının yetersiz kalmasıydı. Bunu yazmaktan sıkılmıştım artık. Sonunda yeni taksi plakası ihalenin yapılacağı bilgisi geldi. Yeni ihale eski plakaların değerini biraz düşürecek. Zaten olması gereken de bu değil miydi?

Plaka sahipleri tekel olmuştu, yıllardır bu işin kaymağını fazlasıyla yediler!

Kaybeden de İstanbul halkı ve taksi şoförleri oldu. Şoförler, plaka ve galeri sahiplerinin kölesi gibi çalışıyorlardı.

Aylık 7-8 bin liralık kirayı ödemek için hırçınlaşıyor, kurallara uymuyorlardı.

Peki, kaç plaka piyasaya sürülecek? 3 bin? 5 bin?

Bence sayı mevcut taksi plakası tekelini ortadan kaldıracak kadar olmalı!



Bu tabloyu satamazsın!



İspanya'da milyarder iş adamı Jaime Botin, 1977 yılında satın aldığı ressam Pablo Picasso'nun Genç Kadın Başı adlı tablosunu 2013'te Londra'da bir müzayedede satmaya çalışmıştı. Ancak İspanya'daki yasaya göre kültürel değer sayılan Picasso'nun eserlerinin İspanyol devletinin izni olmadan yurt dışına çıkarılması yasak olduğundan satış gerçekleşmedi.

Söz konusu tablo, Botin'e ait olan ve Korsika Adası'nda bulunan bir yatta 2015'te polisin düzenlediği operasyonla ele geçirilerek İspanya'ya getirilmişti.

Botin, parasıyla aldığı tabloyu satamadı ve yeni sonuçlanan davada 18 ay hapis ile 52.4 milyon Euro para cezası aldı.

İbretlik bir haber bu! İspanya'da "Tablo benim, size ne?" diyemiyorsunuz! İşte kültür mirasını korumak böyle olur! Kim bilir İspanya'da kaçak kazı yapanlara, tarihi eser kaçıranlara daha ne büyük cezalar veriliyordur!