Felaketlerle dolu 2019 hiç bitmeyecek gibiydi. Yeni yıl gelse de şu uğursuz 2019'dan kurtulsak diyorduk ama 2020 yılı daha ilk ayına freni patlamış kamyon gibi girdi, ezip geçiyor.

■ ABD kuvvetleri Irak'taki İranlı General Kasım Süleymani'ye suikast saldırısı düzenledi. Süleymani'nin cenazesinde çıkan izdihamda 50'yi aşkın insan yaşamını yitirdi. İran, Irak'taki iki ABD üssünü vurdu. Savaş çıktı çıkacak derken İran, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla vurdu, 176 kişi öldü.



■ Endonezya'yı sel vurdu, 53 kişi hayatını kaybetti. 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 30 milyon insan sel sularından etkilendi. Bu doğal afet, son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti.

■ Filipinler'deki Taal Yanardağı patladı. Pakistan'ın Keşmir bölgesinde yaşanan çığ felaketinde ise 57 kişi hayatını kaybetti.

■ Avustralya'daki orman yangınlarında 8 milyon hektarlık orman ve yeşil alan yok oldu. 25 kişi öldü, 1.25 milyar hayvan telef oldu.

■ Çin'in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinde hızla yayılan Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya ulaştı. Virüs, Hong Kong, Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Fransa gibi dünyanın farklı ülkelerinde hızla yayılıyor. Koronavirüs, 2020'nin bölüm sonu canavarı da olabilir!

■ 2020 bizi de es geçmedi. Elazığ'da yaşanan 6.8'lik depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 kişi yaralandı. 13 kişi yoğun bakımda.

■ NBA efsanesi Kobe Bryant, kızıyla birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. Afganistan'da yolcu uçağı düştü. Uçakta 83 kişinin olduğu belirtildi. Özetle 2020, son yılların en kötü açılışını yaptı. Bu uğursuz yılla geçireceğimiz daha 11 ay var. Gelen, gideni aratır diye boşuna dememişler!



Teoman'ın tükenmesi...



Ünlü rock şarkıcısı Teoman, "Bundan böyle iki ay konser verip yılın gerisini dinlenerek geçireceğim. Artık yoğun çalışmak istemiyorum. Çünkü çok yoruldum. Tükenmişlik yaşıyorum. Yarı emekliyim. Albüm yapmayacağım. Düet de istemiyorum" demiş. Teoman'ı tüketen hayat bize neler yapmaz dediğinizi duyar gibiyim! Yazları iki ay konser vermeyi, yarı emekli yaşamayı Teoman yapabilir mi? Bilemiyorum Altan! Teoman daha genç, 52 yaşında. Yoksa Teoman gündeme gelmek için mi bu tarz açıklamalar yapıyor? Son birkaç yıldır sürekli müziği bıraktığını söyleyen Teoman değil miydi? Bırakıyor ama geri dönüyor! Teoman, galiba rahmetli Adnan Şenses'in müziği bırakma rekoruna gözünü dikti.



Tatildeyim avukatımla görüşün!



Beşiktaş yönetimi, beklenmedik bir şekilde Abdullah Avcı'yı kovdu.

Avcı gibi kariyerli bir teknik direktörün bu kadar kısa sürede kovulmasının nedeni takımın kötü gidişatı olamaz.

Dört büyüklerin sürekli puan kaybettiği bir ligde her an, her şey olabilir.

İlk yarıya kötü başlayan Avcı, seri galibiyetlerle bir ara Beşiktaş'ı ikinci sıraya yükseltmişti. Daha iyisini de yapabilirdi.



HATA YAPMIŞ

Sergen Yalçın boşa çıktı diye Avcı'nın işinden olması gerçekten üzücü. Aslında Avcı hatayı, sözleşmesine tazminat maddesi koydurmayarak yapmış. Avcı'ya sözleşmesinde yer alan 1 yıllık alacağı olan 12 milyon TL'nin 10 aya bölünerek ödeneceği söyleniyor. Avcı, yabancı teknik adamlar gibi sözleşmesine ağır tazminat maddesi koydursaydı belki de kovulmazdı.

Çıkan haberlere bakılırsa Beşiktaş yönetimi, Avcı'yı arayarak sözleşme feshi için kulübe çağırmış ancak tecrübeli teknik adam "Tatile gidiyorum, sözleşme fesih detaylarını avukatımla görüşün" demiş.

Ee böyle kariyerli bir teknik direktörü Sergen boşa çıktı diye kovarsanız, o da bu yanıtı verir!