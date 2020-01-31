Aksaray'da 10'u Çinli turist, ikisi Türk 12 kişi, Corona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahedeye alınmıştı. Şükürler olsun ki, 12 kişinin ilk tetkiki temiz çıktı. Bu olayla ilgili internete ibretlik bir video düştü.

Videoda bir sağlık çalışanı Aksaray'da hastanede 12 kişiyi tedbir amaçlı izole bir alanda tutmaya çalışırken bir gazeteci karantina bölgesine giriyor ve çekim yapıyor.

Yüzü maskeli sağlık çalışanı, uyarılmasına rağmen ısrarla karantina bölgesinden çıkmayan gazeteciye "Gel gel bulaştırak gel" diyerek kolundan çekiyor.

Gazeteci de "Ben görevimi yapıyorum, montumu yırttınız" diyor. Sağlık çalışanı da "Buraya kadar girmişsin, gel gel içeride görevini yap" diye karşılık veriyor.



MASTER YAPMAYA GİTTİ

Sağlık çalışanının tavrı sert olmuş ama haklı. Gazeteci karantina bölgesine girmiş, haliyle buna kızıyor. İşte bu küçük olay bile Corona virüsüne karşı bilinçlenmemiz gerektiğini gösteriyor.

Çin virüs salgınlarına alışkın bir ülke, çok sert tedbirler alıyorlar. Bu virüsün de çaresini bulacaklarına inanıyorum. Asıl tehlike virüsün diğer ülkelere sıçraması.

Tayland, Japonya, Singapur, Malezya, Avustralya, Fransa ve ABD'de başta olmak üzere birçok ülkeden sonra dün Hindistan'da da bir kişide Corona virüsü tespit edildi. Bu büyük bir tehlike. Hindistan, hijyen ve sağlık açısından dünyadaki en geri ülke.

Bence Corona virüsü Hindistan'a master yapmaya gitti. Ya Hindistan'daki pislikten ölür, ya da elde ettiği tecrübeyle mutasyona uğrar ve süper virüs olarak dünyayı ele geçirir. Bu büyük karşılaşmada Hintlilere güveniyorum, Corona virüsünü Ganj Nehri'ne sokup çıkarmaları yeter.

Virüsü geldiğine pişman ederler! Şaka bir yana virüs, Hindistan'da yayılırsa vay halimize!



Maske zorunlu olsun



Corona virüsü; öksürük, nefes darlığı, ateş gibi normal soğuk algınlığı hastalığına benzer belirtilere göstermesi de büyük tehlike. Virüsün kuluçka süresinin 10 ila 14 gün arasında olduğu tahmin ediliyor. Yani bir insan, virüs bulaştığından habersiz grip oldum diye 10 gün aramızda dolaşabiliyor.

Virüse karşı alınacak ilk önlemler ise elleri sık sık alkol bazlı bezle silmek, sabunla yıkamak, maske takmak ve ateşi olan, öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçınmak.

Ülkemizde grip olan biri başkalarına hastalığı bulaştırmamak için maske taktığında bile ona uzaylı gözüyle bakılıyor.

Grip önemsenmiyor, çocuklar hasta hasta okula yollanıyor.

Virüs korkusu umarım halkımıza maske takma alışkanlığı kazandırır. Keşke grip olanların maske takması zorunlu olsa,işe ya da okula gitmeleri yasaklansa. Böylece grip salgınları yüzünden ortaya çıkan sağlık masrafı ve iş kaybı çok rahat azaltılır.



Halkı kandıranlara yasa çıkıyor



Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, tavuk dönerdeki bakterinin çamaşır suyuyla temizlendiğini söylemişti.

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, Mercan'ı aramış "Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz" demiş. Ama Mercan bir tane dahi işletme gösterememiş. Pakdemirli "Peki neden bu haberi yaptırdın?" diye sorunca Mercan da "Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye" yanıtını vermiş.



PIŞKINLİĞE BAKIN

Adamdaki pişkinliğe bakar mısınız?

Mercan'a mutlaka dava açılmalı.

Ne yazık ki, medya ve sosyal medya bu tarz spekülatif açıklamalara balıklama atlıyor. Her yıl onlarca ürün hakkında çıkan spekülatif söylentiler yüzünden üreticiler zarar ediyor. Pakdemirli "Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek" diyor.

Umarım bu yasa çıkar ve uygulanır.