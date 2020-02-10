Toplumsal olayları dizayn eden, futbola siyaseti sokan ve taraftarı sokağa döken güç odakları, hep birkaç hamle sonrasını hesaplar. Şu an Fenerbahçe ve Trabzonspor camialarını birbirine düşürenlerin; bir siyasetçiyi yıpratırken bir başkasının önünü açmak, sokak olaylarına neden olmak, iktidarı zayıflatmak gibi çok farklı hedefleri olabilir!

Dünkü Fenerbahçe-Alanyaspor maçında Jailson'un kolu açık ama topa hamle yapmıyordu. VAR bu pozisyona nasıl penaltı verdi? Penaltılarda kalecilerin çizgiyi terk etme kuralı doğru uygulanmaya başlayınca bu işten en çok Fenerbahçe'nin zarar görmesi rastlantı mı? VAR'a kim sızdı?

Bunun gibi yüzlerce kafa karıştıran soru üretebiliriz. Ne yazık ki, Türkiye'de futbolun doğası buna müsait. Şimdi sarı lacivertli camiada genelde Fenerbahçe'ye operasyon çekildiği ve şampiyon olmasının engellediği kanısı hakim. Sırf Trabzonsporlu olduğu için siyasetçiler hedef gösteriliyor.



KOÇ NEYİ İMA EDİYOR?

Ali Koç "Net bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Bu olay sosyal, toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya gelmiştir. Benim korkum da budur" gibi tehlikeli bir açıklama yaptı!

Yoksa Koç, geçtiğimiz sezon Galatasaray camiasının "Devlet, Başakşehir'i şampiyon yapacak" söylemi üzerinden siyasi mesaj vererek şampiyon olduklarını mı düşünüyor? Bu taktiği mi uygulamak istiyor? Koç ısrarla "Trabzon şampiyon yapılacak" algısı oluşturarak kendi başarısızlığının üstünü mü örtüyor? Koç, neden sürekli provokatif açıklamalar yapıyor? "Bu olay sosyal, toplumsal çok büyük sorunlar çıkaracak noktaya gelmiştir" derken tam olarak neyi ima ediyor?



DİLMEN'E 2 SORU

Rıdvan Dilmen de "Fenerbahçe'yi sistemin dışına itmeye çalışıyorlar, bunun farkındayım. Kadıköy'de bir işkence yaşandı" dedi.

Dilmen'e iki soru: Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyon olmaya yeterli mi? Dünkü Fenerbahçe, Alanyaspor ile 10 maç yapsa yenebilir mi?

Ali Koç ve Rıdvan Dilmen istiyor ki, Fenerbahçe'ye sıfır hakem hatası olsun ve şampiyon olalım! Hatalar bu oyunun bir parçası, her takıma hakem hatası yapılıyor!

Şampiyonluk isteyen bir takım gerekirse hakemi de yenecek güçte olmalı! Hakem penaltı vermiyorsa iki tane atmalı! Ama Fenerbahçe'nin böyle bir kadro gücü yok. Trabzon'un kulübesinde Sturridge-Guilherme, Başakşehir'de ise Gulbrandsen- Aleksic var. Kötü giden Beşiktaş'ın bile kulübesinde Boateng-Lens-Güven var. Fenerbahçe'de oyuna girip gol atar dediğiniz kim var?



AMAÇ İKTİDARI YIPRATMAK

Koç, öyle çok para batırdı ve yanlış transferler yaptı ki, şimdi yaptığı açıklamalar başarısızlığa bahane gibi gözüküyor! Ama Koç yaptığı açıklamaların toplumu gerdiğini ve farklı güç odaklarının işine yaradığını görmeli!

Bu süreçte bürokratından danışmanına, kulüp başkanından futbol yorumcusuna herkes söylediklerine çok dikkat etmeli!

Şu ana kadar yaşananlar en çok futbolu muhalefet malzemesi yapıp iktidarı yıpratmaya çalışanların işine yaradı.

Bu süreçte Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor deyip arka planda siyasi hedef peşinde koşan, siyaseti dizayn etmeye, birini yıpratırken, kendi adamını öne çıkarmaya çalışanlar, farklı güç odakları da olabilir! İşte asıl tehlike bu güç odaklarıdır!

Sezon sonunda çok farklı bir tablo ile de karşılaşabiliriz. Bu işten hem Fenerbahçe, hem de Trabzonspor zararlı çıkabilir!

Ya taraftar siyasete bulaştığı için iktidar daha çok zarar görürse, aradan Galatasaray sıyrılıp şampiyon olursa, Ali Koç koltuğunu kaybederse... Böyle bir son futbol dışında en çok kimin işine yarar?