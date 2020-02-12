Konya'da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker'in arbede sonucu işlediği cinayete tanık olan karı-koca, "Kadir oradan ayrılırken ölen adam arkadan gelip sataştı ve tekme attı" diye ifade verdi... Bu ifade, Kadir'in tutuksuz yargılanmasını isteyenlerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya desteği artırdı.



MEŞRU MÜDAFAA MI?

Kadir'i tanıyanlar, onun sokakta üşüyen bir köpeğe kulübe yapacak kadar yardımsever olduğunu, üniversiteye hazırlandığını, temiz kalpli bir insan olduğunu söylüyor. Ölen kişinin birçok suçtan sabıkasının bulunması, Kadir'in kadına şiddeti önlemeye çalışırken cinayet işlemesi de çok konuşuldu. Sanatçılardan da Kadir'e destek geldi.

'Eğer Kadir ceza alırsa, bir daha kimse bir kadın şiddet gördüğünde araya girmeye cesaret edemez' diyen de var. Kadir meşru müdafaa mı yaptı yoksa suç mu işledi?

Kadına yönelik şiddetle ilgili onlarca yazı yazdım. Birçok alanda kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması taraftarıyım ama yaşam hakkı en temel haktır! Ölen kişinin Kadir'e bıçak ya da herhangi bir delici aletle saldırdığına dair bir bilgi yok. Yumruk atan birini bıçaklayıp öldürmek doğru mu?



NEDEN BIÇAĞI VAR?

Ayrıca olayda adam kadına da bıçak çekmemiş, haberlerde kadını öldürmeye yönelik bir hareketinin olduğundan bahsedilmiyor. Kadir adamı bıçaklayıp öldürmek yerine yardım çağırabilirdi, polisi arayabilirdi, uzaktan bağırarak saldırganı korkutabilirdi.

Evet, Kadir bir kadına yardım etmek isterken bir insanı öldürdü. Gerçekten talihsiz bir durum ama sevgi dolu olduğu iddia edilen bir genç neden cebinde bıçak taşır? 'Kendini korumak için' diyebilirsiniz. Peki, neden silah ya da bıçağı olmayan birini öldürür? Kadir'in ne ceza alacağına sosyal medya mı karar verecek? Bırakalım da yargı kararını versin.

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İşte Çin vatanseverliği



Dünya devi Çinli Alibaba Holding, Korona virüsün vurduğu ülkesindeki şirketlere 2.86 milyar dolar kredi vereceğini açıkladı. Virüsten en çok etkilenen Hubei bölgesindeki şirketlere, üç ay boyunca sıfır faizden bir yıllık kredi sunulacak.

2.86 milyar dolar! Alibaba, IMF gibi mübarek. İşte gerçek milliyetçilik, vatanseverlik budur! Bizim büyük şirketlerin milliyetçilikten anladığı, bayramlarda duygusal marka reklamları yayımlamak. Bizde ekonomik kriz çıkınca büyük şirketlerimiz bile hemen vergi affı isterler ve vergi ödemezler. Yatırım yapmazlar, paralarını dövizde bekletirler ya da yangından mal kaçırır gibi sermayelerini başka ülkelere transfer ederler.

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Türkiye için fırsat



Financial Times gazetesinin analizine göre; virüs salgını yüzünden Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda bundan birçok ülke olumsuz etkilenirken, bu kriz Türkiye'nin milli gelirine ise olumlu yansıyacak.

Gazetenin hazırladığı grafikte, 24 ülke arasında Çin'deki krizden tek karlı Türkiye'nin çıkacağı görünüyor. Çin ekonomisindeki yüzde 1'lik yavaşlamanın, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasını yüzde 0.05 artıracağı hesaplanıyor. Bunun nedeni ise Türkiye'nin Çin'den yaptığı ithalatın, bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracattan yedi kat daha fazla olması. Türkiye, 2019'da Çin'e 2 milyar 587 milyon Amerikan doları değerinde ihracat yaparken, bu ülkeden 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yaptı.



VİRÜSE ÜZÜLDÜK AMA...

Dolar düşükken, ülkede sıcak para bolken, ayakkabıdan tekstile birçok şirketimiz Türkiye'de üretimi durdurup Çin'den mal ihraç etmeye başlamıştı. Çünkü Çin'den mal getirip satmak, Türkiye'de üretmekten daha ucuzdu. Ta ki dolar yükselene kadar! Şirketlerimizin konkordato ilan etmelerinin başlıca sebebi, üretimi Türkiye'de yapmamalarıydı! Üretimi ülkemizde yapsalardı krizden çok etkilenmeyeceklerdi.

Virüse üzülüyoruz ama bu salgınla fırsat ayağımıza geldi. Yerli üretime ağırlık verirsek, Çin'e bağımlılıktan kurtulursak, milli gelirimiz yükselir!