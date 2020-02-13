Otobüs ve raylı sistemlerde ortalama yüzde 35 zam yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), en büyük zammı Adalar ulaşımına yaptı. Şehir Hatları'na bağlı vapurlarla Adalar'a yolculukta tam bilet fiyatı 5.20 liradan 10 liraya çıkarılarak yüzde 92.3 zam yapıldı!

Eskiden aynı güzergahta 2.10 liraya seyahat eden öğretmenler şimdi 7 lira ödeyecekler; bu da yüzde 233.3 zam demek.

1.20 lira ödeyen öğrenciler de artık 5 lira ödeyecek! Bunlar akıl dışı zamlar! Öğrenciye yüzde 316.6 zam ne demek?

Bu zamma CHP'liler bile tepki gösterince İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Şehir Hatları Adalar seferleri ile ilgili kamuoyuna yansıyan artışlar, Adalar'a yerli ve yabancı turistik amaçlı seyahat edenler içindir.

Adalar'da yaşayan halkımız için sadece 5.20 TL'den 6 TL'ye yükseltilmiştir" diye bir açıklama yaptı.

Kadıköy ya da Beşiktaş'ta oturanlar, Adalar'a geçince turist mi oluyorlar yani? Adalar İstanbul'un bir ilçesi değil mi?

2018 yılı verilerine göre Prens Adaları'nın toplam nüfusu 16 bin 119 kişi.

Bu karar sadece "Cebine sigara paketini koyan adaya gelip bedavadan geziyor. Adalar'a seyahat pahalı olsun, herkes gelmesin.

Arap doldu" diye serzenişte bulunan Adalı, zenginleri sevindirir. Orta gelirli Adalılar bile bu zamma sevinmez. Çünkü çocukları, yakınları, akrabaları da onları ziyaret ederken yüksek bilet parası ödeyecek!

Bu astronomik zamlar sayesinde İBB büyük gelir elde eder ve olan yine garibana olur. Çoluğu çocuğu ile hafta sonu Adalar'da piknik yapmak isteyen dar gelirli vatandaşlar bu bilet paralarını ödeyemez! Bu zamlarla İstanbul halkı cezalandırılmıştır.

Adalar'daki elit tayfa, kofti solcular; hadi gelin itiraf edin. Bilet fiyatları 20-30 lira da olsa, faytonlar yasaklansa da Arapların Adalar'a geleceğini biliyordunuz.

Adalar'daki gereksiz kalabalık olarak gördükleriniz; adada çocuğunu denize sokan, piknik yapan dar gelirliler ve harçlığını biriktirip bisiklet kiralayan öğrencilerdi.



VER COŞKUYU EKREM!

İşte Ekrem İmamoğlu halkını böyle kucaklıyor! Her şey çok güzel olacak! Ver coşkuyu Ekrem, ver! Tabii bilet fiyatları 10 lira olacak, hatta 30 lira olsun.

Yok, öyle simit parasına bedava adaya gelip gezmek!

Nasıl olsa siz Heybeli'de her gece mehtaba çıkarken halkçısınız, solcusunuz!



Seda Sayan özür dilemeli



'Seda ve Uğur'la Artık Susma' programına konuk olan Murat Şar, 1 günlükken evlatlık verildiğini ve annesinin de Hale Soygazi olduğunu öne sürmüştü. Bunun üzerine Soygazi tazminat davası açmış ve "Seda Sayan özür dileyecek" demişti. DNA testi sonucunda Soygazi ile Şar arasında biyolojik bağ bulunmadığı tespit edildi. Mahkeme, Sayan'ın 1 lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Vakti zamanında 'Keşke Soygazi bu iğrenç yalanı ortaya atana ve yayınlayanlara daha ağır tazminat davası açsaydı, Seda Sayan özür de dilemez' diye yazmıştım. Ne yazık ki haklı çıktım, Sayan "Özür dileyecek bir şey yapmadım" demişti. Sayan'a çok değer verdiği parasal konularda ders vermeniz gerekir! Sayan, 1 lira gibi sembolik tazminatları kafaya takmaz, bence yine özür dilemez!



Hadi şimdi babanı ara!



Balıkesir'de R.Ö. adlı kadın sürücü, park ihlali yaptığı için ceza yazan polise karşı çıkmıştı. Polisi uzaktan ceza yazmakla suçlayan R.Ö., o sırada babasını arayıp yardım istemişti. Yazılan ceza makbuzunu imzalamayan R.Ö., görevli polise "Çok samimi söylüyorum, seninle çok pis uğraşacağım" diye tehditler savurarak olay yerini terk etmişti.



OLAY YARGIDA

Şimdi bu olay yargıya taşındı, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Toplumumuzda ne yazık ki kraldan çok kralcı var. Güçlü bir mevkide tanıdığı olanlar polisi tehdit etmekten bile çekinmiyorlar. Neyse ki artık kameralar var, görüntüler delil kabul ediliyor. R.Ö. adlı bu kadın, başka kendini bilmezlere örnek olsun diye hak ettiği cezayı çekmeli! Bu davanın takipçisi olalım.