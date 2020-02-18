Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Herkesin kafasındaki soru şu: Galatasaray 20 yıldır galip gelemediği Kadıköy'de bu kez Fenerbahçe'yi yenebilecek mi?

Sosyal medyada ise espriler gırla devam ediyor.

Galatasaray en son 1999'da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiğinde arama motoru Google ve para birimi Euro bile yoktu! Rahmetli Süleyman Seba, Beşiktaş'ın başkanıydı, ABD Başkanı Bill Clinton'dı, liradan altı sıfır atılmamıştı vs.

Futbol bir oyun ve onu güzel yapan biraz da bu espriler aslında.

Fenerbahçe'nin en büyük kozu Gustavo sarı kart cezalısı, Rodrigues ve Emre de sakat. Galatasaray'da ise moraller iyi, rakibinin dört puan önündeler ve bu maçı alırlarsa Fenerbahçe'nin lige havlu atacağını biliyorlar.



YÜREK DAYANMAZ

Fenerbahçe'de moraller bozuk, eksikler fazla, berabere bile kalınsa Ersun Yanal'ın istifası bekleniyor. Ama Kadıköy'ün bir tılsımı var, Fenerbahçe bundan daha kötü durumlarda Galatasaray'ı yendi! Bu maça yürek dayanmaz!

Peki, Fenerbahçe yenilirse Ali Koç'un koltuğu sallanır mı?

***

Göbeklitepe'ye kar yağdı

Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak tanınan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'de kar yağışı sonrası ortaya çıkan tabloya, arkeolog Çiğdem Köksal Schmidt sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

20 yılı aşkın süre kazıların başkanlığını yapan eşi Klaus Schmidt ile birlikte Göbeklitepe'ye büyük emek veren Çiğdem Hanım, uyarılarının dikkate alınmadığını, özensizlik nedeniyle karın 'D' ve 'B' yapısına girdiğini belirtti:

"Hadi doğu tarafından C yapısı ortalarına kadar yağmur girdiğini biliyordum (çatı taşıyıcıları kâğıt üzerindeki plandan daha yüksek yapıldı) ama eğer kar çatıya rağmen D yapısına, B yapısına kadar ulaşıp yerleşebiliyorsa çözüm aramak gerekir." Göbeklitepe'yi korumak için yapılan çatı tarihi esere stadyum havası kattığı için 'Göbeklitepe Stadyumu' diye espriler yapılmıştı. Eğer yağmurda, karda Göbeklitepe'yi tam koruyamıyorsa bu çatıya ne gerek vardı?

Mutlaka önlem alınmalı.

***

Kral ringalar görüldü

Japonya'da bir balıkçı, önceki gün iki kral ringa balığını görüntüledi.

Kral ringa, kılçıklı balıkların en büyük türü olarak biliniyor ve boyu 10 metreye kadar ulaşıyor. Derin sularda deniz tabanına yakın yaşayan bu balığın sismik aktivitelere duyarlı olduğuna inanılıyor ama bununla ilgili bir kanıt yok.

Japon mitolojisine göre bu balığın ortaya çıkışı bir felaket uyarısı. Kral ringa en son 2010'da ortaya çıktı ve tsunami meydana geldi. 2011'de ise büyük Tohoku depremi oldu.

Virüs, su baskınları ve depremlerle freni patlamış kamyon gibi giden 2020 yılının yoksa daha kötü sürprizleri mi var?

Kral ringa bizi germe, evine dön!

***

10 milyondan biri de benim

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigaraya karşı çıkarılan yasalar ve uygulanan cezalar kapsamında sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona indi" dedi.

AK Parti hükümetinin en başarılı olduğu konulardan biri de sigarayla mücadele. Bu mücadele çerçevesinde yasaklar ve zamlar zaman zaman sigara tiryakilerinin tepkisini çekse bile hükümet hiç geri adım atmadı. Sigarada düz paket uygulaması da başarılı oldu.

Çevremde paketlerdeki iğrenç görüntülerden etkilenip bırakanlar görüyorum.



YİNE MI BIRAKTIN?

O bırakanlardan biri de benim. Sigarayı bırakalı bir ay oldu ama daha önce bir ve 1,5 yıl bırakıp yine başlamıştım.

Her yıl iki kere sigarayı bırakma girişimim oluyor. Arkadaşlarım bile bu durumdan sıkıldı "Yine mi? Sen bırakamazsın?" diyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de kendimden sıkıldım. İnşallah bu sefer başarılı olurum.