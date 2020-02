'Ağır Romantik' filminin galasında Onur Tuna'nın "Biz çekerken çok eğlendik" sözüne karşılık Tuvana Türkay'ın, Tuna'yı taklit ederek "Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim. Kimse çektiği filmi kötülemez" deyip kahkahayı patlatması olay oldu.

Tuvana espri yaptığı sırada Onur Tuna'nın yüzünde sinirli bir gülüş belirdi. Twitter'da 'Onur Tuna: Tuvana Türkay'ın ağzına sarı tuvalet terliği ile vurmak istiyorum', 'Tuvana, senin adına ben utandım' gibi Tuvana'yı eleştiren yorumlar yapıldı.

Gazetelerde Tuvana'nın açıklaması gaf olarak değerlendirildi. Onur Tuna, sosyal medyada Tuvana'yı takip etmeyi bıraktı vs.

Ünlü şovmen Ricky Gervais, Altın Küre'de "Biz çekerken çok eğlendik" tarzı klişelerle dalga geçerken "Oooo harika", Tuvana dalga geçince "Ay ne kötü, saçmaladı, büyük gaf", öyle mi?

Biz gazetecilerin de en çok dalga geçtiği klişelerden biridir: "Filmi çekerken çok eğlendik." Tuvana da bu yüzyılın klişesiyle dalga geçti işte. Ne var bunda?

Onur Tuna sinirden dişlerini sıkacağına, o da kendisiyle dalga geçseydi 10 numara olurdu.

Ama Tuvana'yı sosyal medyada takip etmeyi bırakarak çocukça bir tepki verdi.

Bu olayın nesi gaf? Tuvana rol arkadaşını ti'ye alacak kadar samimi işte. Filmin yapımcısı bile Tuvana'nın bu ters köşeye bırakan açıklamasına sevinmiştir. İki gündür bu olay konuşuluyor. Normalde Tuvana da, Onur Tuna gibi sıkıcı konuşsaydı, bu galadan haberimiz bile olmayacaktı!

Bu yazının başlığı 'Bravo Tuvana' olacaktı ama son dakikada Tuvana da klişe harekette bulunarak beni hayal kırıklığına uğrattı. Tuvana, avukatı Meltem Banko'yu devreye soktu.

Banko, sosyal medyada Tuvana'ya yönelik tepkiler için yasal yollara başvuracaklarını ve bu siber zorbalığa en kısa zamanda son vereceklerini açıkladı. Ve "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" gibi tehditvari bir mesaj paylaştı.

Bu çağda 'Sosyal medya yorumları için hepinize dava açacağız' falan demek çok komik ve anlamsız. Gül geç işte! Bazen her şeyi çok ciddiye alıyoruz.



'Ayın elemanı' cinayeti

Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelip Maltepe'de iş bulduğu otelde çalışan ve 'ayın elemanı' seçilen İbrahim Halil Kiraz, geçen Temmuz'da iş yerinde yaralı halde bulunmuştu. 5 ay komada kalan genç öldü.

Olay kaza değil, cinayet çıktı. Altı iş arkadaşı İbrahim'i "Çok çalışıyorsun, kötü örnek oluyorsun" diye dövmüş, sonra da merdiven boşluğuna atmış.

En büyük özel şirketlerde bile çalışıyormuş gibi görünmeyi hayat felsefesi edinmiş çalışanlar vardır. Bu tipteki çalışanlar, biri çok çalışıyorsa, hırslıysa hemen ona baskı yaparlar, dedikodu üretirler.

Çünkü iş ahlakı olan bir insan, çalışmamayı marifet sananlar için bir tehdittir. Üniversitede çok yüksek notlar alıp çan eğirişini yükseltenler de sevilmez! Ama bu tehdit için adam öldürüldüğüne ilk kez şahit oldum.



Yaşlı kurt

Oyuncu Meital Dohan (40), sevgilisi Al Pacino'nun (79) Oscar törenine yalnız katılması sonrası dolaşan söylentilerin ardından ilişkilerini sonlandırdıklarını doğruladı: "Çok yaşlı bir adamla birliktelik Al Pacino da olsa zor. Yaş farkı zor, evet. İnkâr etmeye çalıştım fakat o, dürüst olmak gerekirse, zaten yaşlı bir adam. Yani tüm aşkıma rağmen, bu ilişki sürmedi." Pacino'yu hatırlatacak hediyelerin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dohan, "Bana sadece çiçek aldı" dedi ve "Onun para harcamayı sevmediğini kibarca nasıl söyleyebilirim?" diye ekledi. Hanımefendi ilişkiye başlarken yaş farkını sorun etmemiş, Al Pacino'nun para harcamayı sevmediğini öğrenince mi yaş farkı sorun olmuş? Bu haberden sonra efsane aktör gözümde daha da büyüdü. Yaşlı kurtta, hazine avcılarına para kaptıracak göz yokmuş.