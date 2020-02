Mersin'de 72 dönüm arazi üzerindeki bin 511 kızılçam ağacını bir gecede kestiği iddia edilen Mehmet Şenol, tutuklu olarak yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Şenol, ağaçları alkollüyken kestiğini, ailevi sorunları olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Durumu anlayışla karşılayan mahkeme heyeti de Şenol'u tahliye etti.

Ah o alkol yok mu! Saf, dürüst Mehmet Şenol'un girdi kanına, kandırdı onu ve aldı eline testereyi ağaçları kesti. Yahu ne kadar alkollü de olsan, üç-dört ağaç kesse ayılır insan!

Hadi orman koruma memurları, jandarma ortalıkta yoktu, köylüler de mi duymadı hızar sesini? Her ağacı 2 dakikada kestiğini düşünürsek 3000 dakika yani 50 saat yapar! Ağaçlar gece kesildiyse 6-7 saatte bütün ağaçların kesilmesi gerekiyor!

İnsanın aklıyla dalga geçmeyin yahu! Bir kişi bu kadar kısa sürede bin 500 ağacı kesemez. Bir kişi değil, 10 kişi bile kesemez!

Ağaçları organize bir ekibin kestiği ortada! Mehmet Şenol'u kurban seçmişler! Bölge orman vasfını yitirince kimin ne yaptığı ortaya çıkar! Tarım ve Orman Bakanlığı bu olayın peşini bırakmasın!



CHP BİLDİĞİNİZ GİBİ



CHP'nin hemen hemen her kongresinde eksik olmayan kavga-dövüş-hakaret önceki gün Uşak'ta da yaşandı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım seçime çarşaf listeyle gidilmesini istedi. Bazı üyeler Yalım'ın bu çıkışını antidemokratik buldu.

Parti eğitmeni olan Rezzan Çağlar, "Siz kendiniz demokrasiyi uyguluyor musunuz?" deyince, Yalım'ın danışmanı Mahir Yaşar, "Sen vekil hakkında nasıl böyle konuşursun, otur lan yerine" diye bağırdı. İkili arasında tartışma yaşandı. Partililer birbirlerinin üzerine yürüdü...

Aslında yaşanan rant kavgası! Siyasette herkes bir yerlere gelmenin peşinde ama CHP bildiğiniz gibi, en küçük kongrede bile kavga çıkıyor. Hem delegelerin ortak kararına karşı çık, hem de kadın partiliye hakaret et! Bu mudur her fırsatta bahsettiğiniz kadınerkek eşitliği? Nerede kadın hakları?



DEFNE NE YAPTIN?





Defne Samyeli, muhabirler Cem Yılmaz'la alakalı soru sorunca panik halinde gaza basıp bir kameramanın ayağını ezdi. Hastaneye götürülen kameramanın ayağında doku zedelenmesi yaşadığı öğrenildi.

Olay trajikomik, sosyal medyada çıkan yorumlar ise evlere şenlik:

"Arabayı durdurmak için soktu ayağını sanki."

"Durdurmuş ama."

"Adamlar kadından iki cümle almak için canını ortaya koyuyor, helal olsun."

"Pozisyon tertemiz, oyna devammm."

"Defne aşk acısı çekiyor, hıncını kameramandan çıkardı."

"Küfür kıyametle biten ilişkiler candır. İçinde ne varsa döker rahatlarsın. Kadın bir sabah bir uyandı, adam başkasıyla el ele. Bu gol hayat boyu çıkmaz."



KERPİÇ EV ÖLDÜRÜR



İran'ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası, Van'da 9 kişi hayatını kaybetti.

Dün öğlen saatlerinde bu yazıyı yazarken İran'dan ölüm haberi gelmemişti. 5.9 şiddetinde deprem normalde can kaybına neden olmaz ama kerpiç evler öldürür! Bu çağda hâlâ kerpiç ev yapıyoruz!



İNTERNET NEDEN YAVAŞ?



İnternet reklamlarında hep hız efektleri kullanılır, tüm markalar 'En hızlı biziz' der, her markanın bir araştırma sonucu vardır. İşte bu da ünlü Website Tool Tester şirketinin araştırması: 207 ülke üzerinde yapılan araştırmaya göre; ortalama mbps hızı 85.2 olarak ölçülen Tayvan, dünyada internetin en hızlı olduğu ülke.

Listede 102'nci sırada yer alan Türkiye'nin en iyi çıkış anında internet hızı 5.27 mbps olarak ölçüldü. Arada dağlar kadar fark var! Bizde internet neden bu kadar yavaş?