Meşhur The New York Times gazetesi, 'Türkiye'de virüsten ölenlerin sayısı gizleniyor' diye bir haber yaptı. Şaşırdınız mı? Elbette hayır!

Aynı gazete, geçtiğimiz ay Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinde, İstanbul'dan dezenfekte çalışmalarının yapıldığı bir fotoğraf kullanmıştı. Avrupa'da vaka sayısı hızla artarken, Türkiye'de çok az vaka görülmüşken ve ülkemiz uçuşa yasak ülke kapsamında değilken, uğraşsanız böyle bir hata yapamazsınız!

Gazete, sanki Türkiye virüsten çok etkilendi algısı yaratmaya çalışıyordu!

Şimdi de ölü sayısı gizleniyor diye sundukları rakam, aslında Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da ölenlerin defin için il dışına sevklerinin yasaklanması sonucu ortaya çıkan farktan kaynaklanıyor.

Haberi yapan muhabir, daha önce İstanbul'da vefat eden birçok insanın kendi memleketlerinde defnedildiğini bilmiyor muydu?



The New York Times'a sormak lazım Türkiye'de insanlar ABD, İtalya, İspanya ve İngiltere'deki gibi bahçelerde, koridorlarda mı tedavi ediliyorlar?

Avrupa'da hastaları yatıracak yatak bulunamazken, Türkiye'deki yatak doluluk oranı sadece yüzde 30!

Oran bu kadar düşükken nasıl 'Ölü sayısı gizleniyor' diye haber yaparsınız?

Hadi sayılar gizlendi diyelim, ölüler nasıl gizlenecek? Sayı yüksek olsa bunu dünyaya haykıracak birçok gazeteci, dernek ve akademisyen var zaten. Bazıları bu duruma çok üzülüyor ama Türkiye, salgını az hasarla atlatmak üzere ve birçok ülkeye sağlık ekipmanı yardımında bulunuyor.

Türkiye hakkında yalan haber yapmaya doyamayan The New York Times, siz önce ülkenizde koruyucu ekipman olmadığı için ölen hemşireleri, koruyucu diye poşet giyen doktorları ve çöken sağlık sistemini haber yapın.



Sigara içenlerin virüse yakalanma oranı az mı?

Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan ve Academie des Sciences'ta (Fransız Bilim Akademisi) yayınlanan bir araştırma, sigara içenlerin koronavirüs (Covid-19) salgınından daha az etkilendiğini ortaya çıkardı. Paris'in Pitie Salpetriere Hastanesi'nde yapılan araştırmada, sigarada bulunan nikotinin virüsle mücadelede etkili olduğunu ileri sürüldü.

Virüs yüzünden hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 kişiden sadece yüzde 5'inin sigara içtiği tespit edildi. Çinli araştırmacıların yaptığı ve geçtiğimiz ay sonuçları England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmada da bin kişi üzerinde yapılan çalışma da, sigara içenlerin sadece 5'te birinin salgına yakalandığını gösteriyordu. 'Bu araştırmaların sponsoru sigara firmaları mıydı?' diyeceğim ama Fransız Bilim Akademisi, 17'nci yüzyıldaki bilimsel gelişmelerde önemli payı olan saygın bir kurum. Başka araştırmalarda ise sigara kullanıcısı olup virüsü kapanların iyileşme oranı düşük çıktı. O zaman şöyle mi oluyor; sigara içenlere Covid-19 zor bulaşıyor ama bulaşınca da götürüyor mu?

Bu sorular bitmez. Virüs yeni olduğu için daha çok faklı araştırma sonucu çıkabilir. O yüzden sigara içenler bırakmamak için kendilerine bahane aramasınlar!



Yavrum ben ters gidemiyorum!

Koronavirüs salgını sonrası sosyal mesafeyi korumak için uçaklardaki oturma düzeninin değişmesi bekleniyor. Orta koltuğu feda etmenin büyük maliyet getireceğini hesaplayan bir İtalyan firması, yeni bir koltuk düzeni tasarladı. Firma, yolcular arasına cam bölmeler koydu ve koltukları, yan yana oturan yolcular ters yönlere bakacak şekilde yerleştirdi.

Akıllıca bir tasarım. Peki, firma "Yavrum ben ters gidemiyorum" diyen yaşlıları hesaba kattı mı? Orta koltukların fiyatında indirim olursa bu sistem tutar.