Herkes koronavirüs yasaklarının kalkacağı günü iple çekiyor. Peki, karantina bitince ilk neler yapılacak? O kadar çok şey var ki yapılacak. Örneğin önce berberlere, kuaförlere, güzellik merkezlerine hücum edilecek. O tıraş makinelerini kullanmak sanıldığı kadar kolay değilmiş!

■ Sonra insanlar kendini sahillere, piknik alanlarına atıp ağaca, çimene, çiçeğe dokunacak, mangalını yapacak, balık tutacak.

■ Nargileciler, kahvehaneler de dolacak. Okey oynanacak, derin sohbetlere dalınacak.

■ Çok evde kaldık, çok boş vakit oldu! Hastanelerin yenidoğan ünitelerinde de bir kalabalık yaşanacak. Dünyada doğum oranlarında patlama bekleniyor.

■ Çocuk parkları dolacak. Küçükler hasret kaldı koşup zıplamaya.

■ Otogar ve havalimanları dolacak. Bazısı köyüne gidecek salça, tarhana yapmaya, bazıları akrabalarını ziyarete. Bazıları da butik otelde alacak soluğu. İtalya ve İspanya'ya turlar çok ucuzlarsa risk alıp gider misiniz?

■ Boşanma avukatları bürolarında da bir yığılma olacak. Bu kapalı ortamda geçen en uzun sıra dışı süreçte birçok çift birbirini yeni tanıdı aslında!

■ AVM'lere de şöyle bir girip çıkılır. Mutlaka işimiz düşer AVM'lere!

DÜĞÜNLER BEKLİYOR!



■ Mezarlıklara da gidilecek. Bazılarımız lanet virüs yüzünden sevdiklerini son yolculuklarına uğurlayamadılar!

■ Camilere de akın olur. Özellikle yaşlılar çok özlediler camileri.

■ Adliyelerde de yığılmalar olacak. Boşanma, icra, ceza vs. insanlar dava açmak için gün sayıyor!

■ Hastaneler de dolar. Birçok insan virüs kaparım korkusuyla normal olması gereken tedavileri bile ertelediler.

■ Düğün ve nikâh salonlarında yer bulunamayacak!

■ Büyük otellerin yerine karavan kampları gözde olacak. Karavan kiralamak ve satın almak için elinizi çabuk tutun!

Özetle "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dense de eski normal alışkanlıklarımıza bir dönüş olacak. Sonra yeni alışkanlıklarımız ortaya çıkacak!







İbretlik olay



Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı.

Bir kadın doktorun tuttuğu yazılı dövizde şöyle yazıyor: "Yara dikmeyi öğrendim. Neden şimdi maske dikmeyi öğrenmek zorundayım?" Almanya'da da sağlık çalışanları salgının başından bu yana yüz maskesi, siper, eldiven ve tulum gibi kişisel koruyucu malzeme sıkıntısından şikâyet ediyor. Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip ülkesi olan Almanya'nın bile sağlık sisteminde sorunlar yaşaması ibretlik bir olay.





Almanların tercihi Türkiye



Koronavirüs vakaları düşünce Almanlar tatil planlarına başladılar. Almanların salgını yoğun yaşayan İtalya, İspanya ve Fransa'ya yıl sonuna kadar gitmesi beklenmiyor.

Peki, nereye gidecekler?

Bu sorunun yanıtı ünlü Alman TV kanalı Die Welt'ten geldi. Die Welt, vatandaşlarına yaz tatili için Türkiye'yi önerdi.

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımlar attığını vurgulayan Die Welt, tatil bölgelerimizde temiz seyahat sertifikalarına sahip, denetlenebilir merkezlerin olduğunu açıkladı.

Turizm sektörü için güzel haber.

"Vaka sayıları gizleniyor" diyenler Die Welt'in haberine de karşı çıkarlar mı acaba?

Kulüplere maske fırsatı



Fenerium, büyük talep görmesi nedeniyle alınan ürünün yanında Fenerbahçe logolu maske verilme uygulamasını uzattı. Daha da çok uzatırlar! Taraftar "Bari tuttuğum takımın maskesini takayım" diyor. Hem bu maskeler daha havalı duruyor. Aslında bütün kulüpler logolu daha gelişmiş maskeler üretip satışlarını artırabilirler. Ne de olsa maskeleri daha uzunca bir süre takacağız.