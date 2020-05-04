Koronavirüs salgınıyla ilgili Avrupa'dan gelen haberler arasında en korkutucu olanlar huzurevleriyle ilgiliydi. İtalya'da salgından en yoğun etkilenen Lombardiya bölgesi ve Milano'da huzurevlerinde bakıma muhtaç bazı yaşlı insanlar salgına yakalandıktan sonra, hastane yataklarını boşaltmak amacıyla tekrar huzurevlerine geri gönderilerek ölüme terk edilmişti.

İspanya Savunma Bakanlığı bazı huzurevlerinde yaşlıların ölüme terk edildiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Bakıcıların terk ettikleri bazı huzurevlerinde İspanyol askerler yataklarda cansız halde yatan yaşlılar bulmuştu.

İngiltere'de huzurevlerinin işletilmesinden sorumlu kurum Care England, resmi rakamların aksine huzurevlerinde hayatını kaybeden yaşlıların 1000 civarında olduğunu açıkladı. 'Avrupa'da huzurevleri ölüm evi oldu' başlıkları atıldı.

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde huzurevlerinde elde edilen başarılar pek gündeme gelmiyor.

Hâlbuki huzurevlerindeki yüksek bakım kalitesi ve virüse karşı alınan önlemler salgının düşük seviyede tutulmasında önemli rol oynadı.

Önceki gün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh, ülkemizde huzurevleri ve bakımevlerinde Covid-19'a karşı alınan önlemlerden övgüyle bahsetti.

Aile ve Çalışma Bakanlığı'na bağlı 426 huzurevi ve yaşı rehabilitasyon merkezinde toplam 27 bin 500 yaşlı bakım ve sağlık hizmeti alıyor.



DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç'un verdiği bilgiye göre; salgın başladığı andan itibaren huzurevlerinde ve bakımevlerinde hemen önlemler alınmış, kontroller artırılmış, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyulmuş. Huzurevleri ve bakımevlerinde çalışanlar, bu yerlere gıda ve malzeme tedarik eden personel 14 gün vardiya sistemine göre çalıştırılmış ve virüs testine tabi tutulmuşlar.

Olası riskler göz önüne alınarak huzurevleri ve bakımevlerinde 'izolasyon odaları ve katları' oluşturulmuş. Hastalanan kimse yeniden huzurevlerimize alınmamış.

Sonuç ortada, DSÖ yetkilisi Dr. Irshad Ali Shaikh "Türkiye, huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor" dedi.

Türkiye'de yaşlılardan bahsedilince hep emekli maaşlarına yapılacak zamlar gündeme gelir. Ancak koronavirüs salgınıyla Türkiye'de yaşlılara sunulan sağlık, bakım ve huzurevi hizmetlerinin birçok gelişmiş ülkeye göre ileri olduğunu da görmüş olduk. Avrupa'da yaşılar huzurevlerinde ölüme terk edilince fark daha net ortaya çıktı!



Otomobilde eğlenelim

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında sinema salonlarının kapalı olduğu İran Tarhan'da otomobil içerisinde film izleyebilmek için açık hava sineması kuruldu. Her gece iki seans film oynatılan ve 160 otomobilin sığdığı üstü açık salon büyük ilgi görüyor.

Salgın, eğlence mekanlarının da çehresini değiştiriyor.

Almanya'da kurulan 'arabalı disko'ya gidenler araçlarından inmeden canlı DJ performansının keyfini çıkarıyorlar.

Bizde sinema ve eğlence sektörü ise yaratıcı fikirler üretmek yerine sadece yakınıyorlar!

Sosyal mesafe korunduğu sürece etkinlikler düzenlenebilir ama bunu deneyen yok!