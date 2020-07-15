15 Temmuz darbe girişimine dair konuşulacak, ders çıkarılacak pek çok olay var. 15 Temmuz, aynı zamanda tarihte birçok ilklere sahne olmuş darbe girişimi.

■ Türkiye, ilk kez akşam saatlerinde bir darbe girişimine tanık oldu. Elbette darbeciler saati erkene almak zorunda kaldılar!

■ 15 Temmuz aynı zamanda bir terör faaliyetiydi. Tarihimizde ilk kez darbeciler, tank ve uçaklarla halka ve onun kurumlarına saldırdı.

■ Darbe bildirisi de ilkti. Kamuoyu desteği sağlamak için 'Yurtta Sulh Konseyi' imzasını taşıması, Atatürk ilkelerine atıfta bulunulması takiyenin zirveye ulaşmasıydı adeta.



■ İlk kez bir Cumhurbaşkanı ve hükümet, halkı darbecilere karşı meydanlara çağırdı.

■ Medya ve sosyal medya Türkiye'de ilk kez darbeye karşı kullanıldı. Erdoğan'ın FaceTime'dan yaptığı çağrı darbeye karşı bir teknoloji devrimiydi. TRT ele geçirilmişken başta Sabah, ATV, A-Haber, CNN Türk, Kanal D gibi bazı medya kuruluşlarının darbecilere direnmesi de bir ilkti.

■ Halkın sokağa çıkması, direnmesi ise darbeler tarihimizin en önemli 'ilkiydi'! Daha önce halkımız darbeyi gerçekleştiren güçlere karşı pasif kalmıştı, sadece izlemişti. 15 Temmuz'da ise halk, bir darbe girişiminde ilk kez kendisine yol gösteren bir lider gördü. Halkın tereddütlerini yıkan, Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesi oldu.



Z kuşağı mı dediniz?

Sosyal medyada ezber bozan bir video dolaşıyor. Videoda halka, Ayasofya'nın cami olması soruluyor. Yüzüne dövme yaptıracak kadar marjinal görünümlü bir genç, "Ne güzel. Gideriz cuma namazı kılmaya. Sevindim. İnançlı biriyim ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar" diyordu. "Peki, bu gelişme oy verme davranışınızı etkiler mi?" sorusunu ise aynı genç "Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok" diye yanıtladı.

Aynı videoda türbanlı genç kızımız ise "Türkiye'de birçok cami var, Ayasofya da tarihi değerlerimizden birisi. O yüzden müze olarak ona saygı göstermemiz gerekir" dedi ve konuyu Fatih Sultan Mehmet ile bağdaştırmayı doğru bulmadığını, günümüz şartlarıyla değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Bu video, insanları görünüşüne göre değerlendirmemeliyiz söyleminden öte anlamlar ifade ediyor. Son dönemin meşhur Z kuşağı tartışmasına da referans olacak bir video bu.

Z ya da Y kuşağının arasında, videodaki gibi elinde kahve kupası olan, güneş gözlüklü, iyi giyinen, Cihangir, Beşiktaş, Kadıköy tayfasında kendine yer arayan türbanlı kızlarımız, muhafazakar delikanlılarımız da var.

Muhalif mahallelerde ise başörtü düşmanı, '28 Şubat kafalı' büyüklerinden farklı olarak Avrupa değerleriyle büyümüş ama Ayasofya'da cuma namazı kılmak isteyen gençler de var. Zengin muhafazakar aileleri arasında çocuklarına milli değerleri, mütevazı olmayı öğretemeyenler de var. Bazen dar gelirli vatandaşları aşağılayan videolar paylaşan şımarık gençler bile çıkıyor. En çok da onlar milli ve muhafazakar değerlere zarar veriyorlar!

Muhalif gençlerin oy verdiği siyasetçiler ise Ayasofya'da cuma namazı kılmak için şimdiden sıraya girdiler! İşte böyle ezber bozan bir tablo ile karşı karşıyayız! O yüzden 'Z-'Y kuşağı' diye ezbere konuşmamakta fayda var.



Konutta satış patlaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konut satışındaki verileri değerlendirirken "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sıkıntılar yaşanırken, salgın yüzünden işsizlik artarken dar gelirli birçok aile ev sahibi olup kira ödemekten kurtuldu. Tarihte böylesine büyük bir ekonomik kriz yaşanırken bu kadar çok dar gelirlinin ev aldığı bir dönem var mı? Bakalım bu olumlu gelişmeyi nasıl değerlendirecek 'yalancı çoban' ekonomistler!