Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Survivor 2020 Final' programında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı için gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından uyarıda bulunmuştu. Acun da "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" diye yanıt verdi.

Aslında o gün o canlı yayında ne kadar insan varsa o kadar para cezası kesilmeliydi. İnsanlara bazen küçük bir kalabalık oluşturduğunda bile ceza kesiliyorken, Acun milyonların önünde sosyal mesafeyi hiçe sayarak kötü örnek oldu.

Bu örnek olma meselesi önemli. Fikirlerine değer verdiğim bir meslektaşım, TV8'de yayınlanan 'Master- Chef' programında da Covid- 19 önlemlerinin çoğunun alınmadığını söyledi ve şu öneride bulundu:



"Acun, bakana verdiği sözü tutmak istiyorsa işe 'MasterChef'ten başlasın. Yeme-içme sektöründen birçok insan da bu yarışmayı izliyor ve orada da sanki Covid-19 salgını yokmuş gibi bir atmosfer yaratılıyor. O yarışmada jüri üyelerinin ve yarışmacıların maske takmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması yeme-içme sektörünü etkiliyor."

Bu öneriye Acun kulak vermeli. Elbette TV'de yayınlanan her program için maske zorunluluğu abartılı bir yaklaşım olabilir ama en azından 'Survivor' gibi çok izlenen programlarda asker uğurlamaya benzer izdiham görüntüleri olmamalı ve 'MasterChef' gibi programlarda maske takmaya ve sosyal mesafeye özen gösterilmeli. Sonuçta TV'de şefin maske taktığını gören normal hayattan bir restoran çalışanı maske takmaya ekstra özen gösterir. Yeme-içme sektöründe hijyen ve sosyal mesafenin sağlanması birçok sektörden daha önemli.

Haydi, Acun tut sözünü, şeflerine maske taktır, sosyal mesafeyi koru ve milyonlara örnek ol!



OTEL DOLANDIRICILARINA DiKKAT!

Fatma Çiçek Ural (81), kendisi ve kızı için Çeşme'deki bir otele rezervasyon yaptırdı.

Kredi kartından 8 bin 500 lira çekilen Ural, rezervasyonu iptal ettirmek için otelle görüşme yaptığında ise dolandırıldığını anladı.

Fatma Hanım da ünlü otellerin adını kullanarak sahte internet siteleri açan dolandırıcıların tuzağına düşmüştü.

Dolandırıcılar 'tık' oyunlarıyla Google aramalarında sahte adreslerinin öne çıkmasını sağlıyorlar. Bu noktada tüketicinin önlem alma şansı az.

Başta Google, dolandırıcılarla etkin şekilde savaşmalı. Otel yöneticileri de sürekli olarak kendi markalarını taklit edenleri tespit edip şikayette bulunmalı.

Tüketiciler ise otel ya da acentenin internet sitesinin TÜRSAB'da kaydı olmasına ve TÜRSAB numarası bulunmasına dikkat etmeliler. Ücret ödemeden önce de mutlaka oteli telefonla aramalılar.

En önemlisi, ödeme ekranında 'yeşil kilidi' kontrol etmeliler ve http:// ibaresinin 's' eklenmiş hali olan https:// ibaresini görmeliler.



Sorsan en bilinçli o!

Berrak Tüzünataç'ın Çeşme'de eğlendiği mekan, sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle jandarma tarafından basıldı. Jandarma, mekanda bulunanların sosyal medya hesaplarından eğlenirken videolar paylaşması üzerine harekete geçti ve uyarıda bulundu.

Bunun üzerine DJ kabinine geçen Berrak Tüzünataç, mikrofonu eline alıp mekandaki insanlara "Sanal gerçeklik mi istiyorsunuz, yoksa anı yaşamak mı? Instagram için fotoğraf çekmeyi bırakalım da, herkes eğlencesine baksın" demiş.

Berrak'ın 'Fi' dizisindeki Özge gibi eğlencenin yarım kalmasına tahammülü yok galiba! Yahu iki ay önce sosyal mesafeye uyulmuyor diye ağlayan, kurallara uymuyor diye insanları aşağılayan siz değil miydiniz? Sosyal mesafeyi korumadığını gizlemedikleri için insanlara kızmak nasıl bir ruh halidir? Berrak gibilerine sorsan en çağdaş, bilinçli onlar!