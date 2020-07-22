Ozan Güven'in reklam yüzü olduğu banka, oyuncunun yer aldığı bütün afişleri kaldırdı. Bankanın ünlü oyuncuyla, Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet yüzünden yollarını ayırdığı söyleniyor.

Sosyal medyada reklam verenlere, yapımcılara Güven'e projelerinde yer vermemeleri için çağrıda bulunulmuştu. Bazı senaristler de Güven'in rol alacağı projelerde çalışmayacaklarını açıklamıştı. Eğer afişleri kaldırmanın gerekçesi kadına şiddetse hemen gidip o bankadan hesap açarım.

Güven'in öfke kontrolü sorunu olduğunu magazin muhabirlerine karşı takındığı tavırdan biliyor ve bunu yazıyorduk. O dönem Güven'in saldırdığı, ayar verdiği magazincilerle sosyal medyada dalga geçiliyordu.



Ozan'ı şimdi yerin dibine sokanlar, o dönem de magazincilere saldırdığı için ünlü oyuncuya "Eline sağlık" diyorlardı!

Konuştuğum bazı yapımcılar "Büyük tepki gördü. 'Ozan'la dizi çekerseniz izlemeyiz' diyenler var. Artık Ozan'ın bu piyasada iş bulması zor" diyor!

Kadın hareketlerini destekleyenler ise "Güven'e uygulanan ambargonun takipçisiyiz. Bu tavır tüm güçlü insanlara ders olacak" diyorlar.

Güven, Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için pişmanlık belirtisi gösterseydi belki bir şansı vardı ama ünlü oyuncu özür bile dilemedi. İnsan nereden geldiğini unutmamalı. Ego ve kibir insanı bitirir! Güven artık çok sevdiği ayakkabıcılık mesleğine dönebilir!



Ne istedin Pınar'dan?

Muğla'da beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Pınar'ın katili zanlısı eski sevgilisi C.M.A. çıktı.

Pınar ayrılmış ama cani adam peşini bırakmamış. Üstelik katil evli ve bir çocuk babası!

Ne istedin bu zavallı kızdan? Pınar'ın ölüm haberiyle ilgili yapılan iğrenç yorumlar ise mide bulandırıcıydı. Siyasi ve etnik kimliği, statüsü hiç fark etmeden kadın cinayetleri ve tecavüzlerine karşı ülkece her zaman ortak tavır almalıyız.



Tehlikenin farkında mısınız?

ABD başkanlığına adaylığını koyan rap'çi Kanye West, ilk mitingini Güney Carolina'da gerçekleştirdi. West çocuk sahibi olan herkese 1 milyon dolar vâdetti, esrarın yasal olmasını savundu, lüks mağazaların önünde yatan evsizlerden bahsetti, kürtaj ve pornografi karşıtı açıklamalar yaptı.

Konuşmasının en can alıcı bölümünde West, Kim Kardashian ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı North'u kürtaj yaptırarak aldırmayı düşündüklerini ve sonra vazgeçtiklerini ağlayarak anlattı. Kürtaj tartışmaları ABD'nin önemli meselelerinden biridir.

Bazıları West'in George Floyd'un öldürülmesiyle bağlantılı protestolarından sonra Trump'tan kaçıp demokratlara gidebilecek siyahi oyları toplayarak Joe Biden karşısında Trump'ı gizlice destekleyeceğini söylüyor. ABD'de West'le "Hiç şansı yok, şov için aday oldu" deyip dalga geçen de çok.

Başta Trump'la da çok dalga geçilmişti! Son dönemde West'in en büyük kozu ise ABD'de kadınların en çok izlediği Kim Kardashian ve ailesi. Şaka gibi ama eğer ABD gibi büyük bir sirkte West gibi bir palyaço seçilirse bu işten en zararlı Türkiye çıkar. çünkü West, ABD'de Türklerden en çok nefret eden insan Kim ile evli!



Emrah'tan beklenen hareket!

Ünlü şarkıcı Emrah, altı yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor.

Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı. Belli ki ünlü çift anlaşmalı boşanmıyor.

imriliği ve keskin zekasıyla bilinen Emrah, gizlilik kararı aldırarak dava dilekçelerinin medyaya yansımasının önüne geçmiş oldu.

Bu tür davalarda genelde ünlüler çıkan haberler yüzünden çok yıpranır ve bir süre sonra karşı tarafın isteklerine boğun eğer. Ama Emrah sabırlıdır, en az tazminatı ödemek için de sonuna kadar direnir. Sibel Hanım'ın sağlam bir avukata ihtiyacı var.