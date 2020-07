İtalya, bir ara Avrupa'da Covid-19 salgınının en hızlı yayıldığı ülke olmuştu. Ölüm vakaları bir günde (27 Mart) 919'a kadar yükselmişti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bini geçti ama şimdi İtalya'yı hiç konuşmuyoruz! Ülkede günlük yeni vaka sayısı 200'ün altına, ölümler ise bazı günler tek haneli sayılara düşüyor.

Sağlık sistemi çöken, tüm dünyadan yardım isteyen İtalya normale dönmeyi, katı karantina kurallarına, özellikle de maske kullanımı mecburiyetine borçlu. Bazı bölgelerde maske takmanın cezası bin Euro'ya kadar çıktığı İtalya'da Sağlık Bakanlığı dünyada en çok maske takılan ülke olduğunu gururla duyurdu. İtalyan halkının yüzde 90'ı maske takıyor.

MEMLEKET MESELESİ



Türkiye ise gelişmiş sağlık sistemi sayesinde salgını az hasarla atlatmayı başaran ülkelerden biri ama yeni vaka sayısı hala istenilen seviyeye inmedi! Yeni vaka sayısı hâlâ 900'lu rakamlarda dolaşıyor. Bunun en büyük nedeni de halkın sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymaması. Para cezasının kesildiği ilk günlerde herkes maske takma telaşına düşmüştü. Maske takmak önemseniyordu, çünkü 900 lira ceza can yakıyordu! Sonra cezalar tepki artınca, güvenlik güçleri denetimleri azalttı ve maskeler önce çene altına indi, sonra kolda ve cepte taşınmaya başlandı. Hiç maske taşımayanlar bile var. Maske artık yüzden çok kola takılıyor! Maske takmayanlar çevrelerindeki insanların da hayatını riske atıyor!

Covid-19 illetinden korunmanın en kolay yolu yanındaki insandan 2 metre uzak durmak, ellini yüzünü sık sık yıkamak ve maske takmak. Bu kadar basit!

İnsanlar sürekli okullar ne zaman açılacak, ne zaman normale ve işimize döneceğiz, işsizlik azalacak mı diye soruyorlar. Bu soruların tek bir yanıtı var; maskeyi doğru şekilde ne kadar çok takarsak, sosyal mesafeyi korursak o kadar erken okullar açılır, işimize kavuşuruz ve normalle döneriz!

Sevdiklerinle kucaklaşmak istiyorsun maskeyi çenenin altına, koluna değil yüzüne tak, takmayanı da uyar! Güvenlik güçlerimiz de maske takmayanlara ceza kesmeyi ihmal etmemeli. Hatta maske takmama cezası artırılmalı. Maske takmak memleket meselesi olmalı!



Koronadan tehlikeli!



ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; hava kirliliği, ortalama yaşam süresini dünya genelinde iki yıl kısaltıyor. Kirliliğin yoğun olduğu ülkelerde yaşam süresindeki kısalma 10 yıla kadar çıkabiliyor. Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek olduğu 10 il, Bursa, İzmir, Aydın, Kocaeli, Manisa, Yalova, Ankara, Bilecik, Sakarya ve İstanbul olarak sıralanıyor.

Ben İstanbul'da Beşiktaş'ta araç trafiğinin yoğun olduğu bir caddede yaklaşık 10 yıldır yaşıyorum. Hava kirliğine bir de egzoz gazı yoğunluğunu eklersem acaba ömür ne kadar kısaldı? Siz de bu hesabı yapın! Uzmanlara göre hava kirliliği uzun vadede koronavirüsten daha büyük bir tehlike!



Instagram da izliyor!





Amerikalı teknoloji haber ağı The Verge'in haberine göre, iOS 14'ün beta sürümünün yüklendiği iPhone akıllı telefonlarının sahipleri, Instagram uygulamasını izin almadan ön kamerayı etkinleştirerek kullanıcıları takip etmekle suçladı.

Bu karikatür her şeyi özetliyor. Google'ı, Faceebook'u, iPhone'u, Samsung'u vs. fırsatını bulan her teknoloji aleti ve uygulaması müşterisini takip ediyor.

ABD bile ulusal markaları Facebook, Google, Amazon ve iPhone'un patronlarını Kongre'de sorguladı. Bizde sosyal medya ile ilgili yapılan yeni yasal düzenleme genelde fikir özgürlüğü çerçevesinde tartışılıyor. Aslında yeni düzenlemenin kişisel ve ülke güvenliği açısından artılarını da konuşmalıyız!