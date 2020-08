'Çukur' dizisinin son bölümü, muhtemelen 'Kurtlar Vadisi'ne ait bir rekoru kırdı. Hangi rekoru mu? Bir bölümünde en çok adam öldürülen dizi rekorunu... Siz deyin 100, ben diyeyim 150 kişi kurşunlara geldi ama 'Karakuzular' ile 'Koçovalılar 'arasındaki çatışmanın sonu bir türlü gelmedi. Yalan olmasın, neredeyse 1.5 saat boyunca çatışma izledik. Sadece Çukur mahallesinde değil, hasımlar, neredeyse İstanbul'un her yerinde birbirlerine kurşun yağdırıyorlardı. Bir pusu bitiyor, diğeri başlıyordu. Gelin görün ki, saatler süren çatışmalara müdahale eden bir tek polis görmedik. Bırakın polis görmeyi, bir siren sesi bile duyamadık.

'Düşük puan verdin' kavgası çıkar mı?



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın başlatacağı yeni mobil uygulamayla artık taksi şoförüne trafik kurallarına uyma, nezaket ve yolcu güvenliği gibi birçok konuda puan verebileceğiz. Bu puan, sistem üzerinden görülecek. Müşteriler, yüksek puan almış şoförleri tercih edebilecek. Böylece, notunu yükseltmek isteyen şoförler arasında rekabet yaşanacak.

İşte yıllardır yapılması gereken buydu. Böylece sepetteki çürük elmalar kolayca ayıklanacak. 'Bana düşük puan verdin' diye kavgaların çıkma ihtimalini hesaba katarak yeni sistemde müşteri güvenliği üst seviyede tutulmalı. Peki, kuralara uyan şoföre siyasi görüş ya da başka nedenden ya da sırf gıcıklık olsun diye düşük not veren müşteri çıkarsa ne olacak?



Rakibe öksürmek yasak



İngiltere Futbol Federasyonu'nun Covid- 19 nedeniyle yayınladığı yeni kurallara göre, rakip takımın oyuncusunun veya hakemin üzerine bilerek öksüren futbolcuya sarı ya da kırmızı kart gösterilecek.

Bu yeni kuralı doğru buluyorum. Bazı uyanık futbolcular rakibe yakın mesafede öksürse, yalandan "Bende virüs var" dese bile psikolojik olarak karşı tarafı etkiler. Çünkü sahadaki mücadelenin psikolojik harp tarafı da var!

Eski milli futbolcu Servet Çetin şimdi olsa her maçta atılırdı herhalde.



Önce Rodin'in mutluluğu





GÜNAYDIN'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin, Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Alaçatı'da tatil yapıyor. Aynı otelde oyuncunun eski eşi usta sinemacı Yılmaz Erdoğan ve oğlu Rodin de konaklıyor.

ALAYCI İFADELER



Haberi okuyunca Bruce Willis'in boşandığı eşi Demi Moore ve onun eski eşi Ashton Kutcher ile birlikte tatil yapması aklıma geldi. O habere 'geniş aile' yorumları yapılıyordu. Yılmaz ve Belçim'in tatili için ise "Yok böyle tatil. Eşi ve sevgilisi..." diye başlayan yorumlar yapılıyor. Aslında habere konu olan herkesin hayatını kolaylaştıran bir tatil modeli. Çift ayrılmış da olsa çocuğun mutluluğu önce gelir. Erdoğan farklı bir otelde olsa Rodin, oteller arası mekik dokuyacaktı. Bu da stres ve zaman kaybı demek. Böylece Rodin, anne ve babasıyla bir arada olma şansı yakaladı. Ayrılık yaşansa da çocuk için dost kalmak en doğrusu. Bu gibi durumlar için 'geniş aile' gibi alaycı ifadeler kullanmak yapıcı bir yaklaşım değil.