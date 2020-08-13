Twitter, atılan tweet'lere yanıt verebilecek kişileri seçme özelliğini tüm kullanıcılarına sundu. Artık kullanıcılar, paylaşım yapmadan önce tweet'lerine kimlerin cevap verebileceğini 'herkes', 'takip ettiğin kişiler' ve 'yalnızca bahsettiğin kişiler' şeklindeki üç seçenek arasından seçim yapabilecekler.

Eskiden tek seçenek 'herkes' olarak görünüyordu. Nefret suçu, tacizler ve linç girişimleri de genelde yorum kısmında başlıyordu.



ŞİKAYETLER AZALACAK

Öte yandan bu yeni uygulama; paylaşımın görülmesi, retweet edilmesi, yorumla birlikte yeniden paylaşılması ya da beğenilmesi için engel olmayacak.

Yine de istenmeyen yanıtlar, taciz ve hakaret içeren yorumlara karşı etkili olabilecek bir gelişme.

Twitter böylece gelen şikayetleri de belli ölçü de azaltacak.

Bence bu radikal değişimde devletimizin yakın zamanda Twitter'a gösterdiği tepkinin de etkisi oldu. Daha yeni Twitter üzerinden devlet yöneticileri ve aileleri hakkında çirkin yorumlar, hakaretler yapılmıştı. Devletimiz de bu yorumlara tepki göstermişti. Yeni çıkarılan sosyal medya yasası da bu hakaret ve taciz içerikli yorumlar ile terör propagandası yapılmasını önlemeye yönelikti.

Bazıları kabul etmeyecek ama Twitter'ın değişiklik zamanlaması çok manidar. Tam Türkiye, Twitter'a sert eleştirilerde bulunduğu dönemde bu radikal değişiklik gerçekleşti. Hani Türkiye, Twitter'a bir şey yaptıramazdı? Bu radikal değişiklik bazılarına kapak oldu! Twitter için şimdi sırada Türkiye'de temsilcilik açmak var!



Hani israftı?

Bursa Şehir Hastanesi'nin hizmete girdiği bir yıllık sürede 1 milyon 461 bin 717 kişiye poliklinik hizmetinde bulunulduğu açıklandı. 71 bin 201 kişi yatarak tedavi gördü. 30 bin 715 ameliyat, 7 bin 957 doğum gerçekleştirildi.

Kemoterapi, radyoterapi dahil olmak üzere 19 bin 871 onkoloji işlemi yapıldı. Hastane ayrıca Covid-19 ile mücadeleye de katkı sağlandı.

CHP'liler ne diyordu? Şehir Hastaneleri israf! Yepyeni, saray gibi hastanede yaklaşık 1.5 milyon vatandaşın hizmet görmesi mi israf?



Kötü başlangıç

Sinema salonlarının yüzde 63'ü nihayet geçtiğimiz hafta sonu açıldı. Dördü yeni 25 film gösterime girdi ama (7, 8 ve 9 Ağustos günlerinde) toplamda sadece 16 bin 155 bilet satıldı. Bu rakama açık hava ve arabalı sinemalar dahil değil. Düşük bir açılış bekliyordum ama bu kadar kötü olacağını tahmin etmiyordum. Yeni film sayısının az olması, havaların sıcaklığı ve en önemlisi Covid-19 gişeyi kötü etkiledi.

İzleyicinin sinema alışkanlığını kazanması için yeni hit filmler vizyona girmeli. Ama dağıtımcı ve yapımcılar yeni büyük bütçeli filmleri elinde tutuyor!



Danke (Teşekkürler) Köln

Ünlü Almanya futbol kulübü Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği kırmızı formanın üzerindeki şehir siluetinde bir caminin bulunması, bir Alman taraftarı kızdırdı.

Taraftar, formanın üzerinde caminin yer alması sebebiyle kulüp üyeliğinden ayrılacağına dair bir mektup yazdı. Köln Kulübü de Twitter sayfasından mektuba şu yanıtı verdi: "Üyelikten çıkış talebinizi onaylamaktan mutluluk duyarız. Formayla ilgili fikir için de teşekkür ederiz. Hadi tschüss (güle güle)."



GÜZEL HAREKETLER

Formada yer alan şehir siluetinde, Köln Katedrali'nin yanında Köln Merkez Camisi de yer alıyor. Caminin açılışı iki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.

İşte bu tarz güzel; Avrupa'da yükselişte olan İslamafobi'yi azaltır, toleransı artırır. Bizim kulüplerden de bu tarz toleransı artıran güzel hareketler bekleriz.