Bir vatandaş, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğinde yer alan kamp alanında çektiği görüntüyü sosyal medyada yayınladı. Çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görüldü!

Bayramda piknik alanlarına, kumsallara çöp yığınları bırakanlar için genelde 'Cahil, eğitimsiz insanlar' deniyordu. Ağrı Dağı'na çıkanlar da okumuş eğitimli dağcılar. Güya dağcıların bilinçli, çevreci oldukları söylenir. Bu mudur sizin doğa sevginiz?



Dağcılar bile doğayı kirletiyorlarsa vay halimize. Üstelik çöplüğe çevrilen alan 4200 metre yükseklikte! Oradaki çöpü belediye de toplayamaz. Ama dağdan aşağı inerken boş pet şişeyi getirmek zor olmasa gerek!

Daha önce yine eğitim seviyesi yüksek doğa yürüyüşü yapanların kamp yaptıkları yerleri çöplüğe çevirmeleri haber olmuştu. Eğitimlisi eğitimsizi fark etmiyor. Doğayı kirletmekten, yere çöp atmaktan mutlu olanlar var galiba!



İyi ki geldin Amber

Ünlü oyuncu Amber Heard, Bodrum'daki tatilinin ardından önceki gün İstanbul'a geçti. Cami gezilerinde bulunan Heard, "Günü İstanbul camilerinin büyüsünde dolaşarak geçirdim ve bu muhteşem şehre daha fazla aşık olamazdım" dedi.

Sosyal medya "Skandallar kraliçesi günah çıkarmaya mı geldi?", "Johnny'e yaptıkları yüzünden tövbe etmeye gelmiş!" gibi yorumlarla yıkılıyor

Amber neden geldi bilinmez ama iyi ki geldi diyorum. Eski eşi Johnny Depp ile şiddet davası devam eden ve şu sıralar dünyada en çok konuşulan kadın olan Amber'in ülkemizi öve öve bitirememesi turizm için iyi reklam oldu.



Makyaj malzemesi 35 kişiye virüs bulaştırdı

Ordu Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi Dr. Faik Ayık, kentte bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 30-35 kişiye koronavirüs bulaştığını açıkladı.

Olay 24 Temmuz'da Altınordu ilçesinde bir düğünde yaşanmış. İstanbul'dan gelen, koronavirüs hastası kişinin makyaj malzemesinin 20 kişi tarafından kullanılmasından dolayı yaklaşık 30-35 kişi pozitif olmuş.

İşte bu küçük detaylar salgını artırıyor. Okuyoruz duyuyoruz; evden dışarı çıkmayan, sürekli maske takanlar da Covid-19'a yakalanıyor. Çünkü siz ne kadar önlem alsanız da yakınınızdaki insan önlem almıyorsa virüs sizi de buluyor.

Ne zaman normalleşmeyle birlikte düğünler, nişanlar, cenazeler, bayramlaşmalar, sosyal etkinlikler yapılmaya başlandı, o zaman da vaka sayısı yükselişe geçti.

Ne yazık ki, virüsü umursamayan, hastalığı kaptığı halde tatile çıkanlar bile var. Covid-19 yüzünden hayatını kaybeden insanların hikâyeleri ibret olsun diye medyada paylaşılmalı önerimi yineliyorum. Belki de yoğun bakım görüntülerini bile ekrana getirmeliyiz.



Yok, böyle vicdansızlık!

Üç gün önce Düzce'de bir aracın yol vermediği gerekçesiyle sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan ambulans şarampole yuvarlandı. Ambulanstaki üç sağlık personeli ve hasta, yaralı olarak kurtuldu. Alevler içinde kalan ambulans ise küle döndü.

Ambulansı sıkıştırıp şarampole yuvarlayan vicdansızlar, cinayete teşebbüs suçundan yargılanmalı.

Aslında sağlık çalışanlarına saldıranlara "Bir daha sağlık hizmetinden yararlanamaz" diye bir yasa çıkarılmalı diyeceğim ama bu da insan haklarına aykırı olur. Sağlık çalışanlarımız Covid-19 ile savaşırken bu tür rezaletlere imza atanlara karşı daha sert cezalar olmalı.