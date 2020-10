Geçtiğimiz pazar günü Suat Türkoğlu adlı bir vatandaş, rahatsızlanan 8 yaşındaki kızı Tuana'yı hastaneye götürmek için aracıyla yola çıkmış. Ancak İstanbul Esenler E-6 yolunda gittiği esnada çok sayıda aracın yer aldığı düğün konvoyuna denk gelmiş. Dört şeridi kapatan araçlar adeta yolda trafik terörü estirmiş. Müzikler, kornalar eşliğinde dakikalarca ilerleyen trafik magandaları, diğer araçlara yol vermemiş.

Olay anında çekilen görüntülerden araçlara mutlaka ceza kesilir ama cezadan da korkmuyor bu magandalar.

Eskiden de konvoy vardı ama tek şeritte gidilirdi. Şimdikiler tüm yolu kapatıyorlar; arkada hastaneye, uçağa yetişecek birilerinin olup olmadığı umurlarında değil!

Şöyle bir önerim olacak: Tuzla'daki İstanbul Park Formula 1 Pisti bomboş duruyor. Düğün konvoyu, asker uğurlaması yapmak isteyenler kiralasın F1 pistini ya da trafiğe kapalı alanlar belirlensin. Parasını veren bu alanlarda dilediği gibi konvoy yapsın, drift atsın. Bu özel alanlar dışında konvoy yapanlara da çok ağır cezalar kesilsin, araçlar birkaç yıl trafikten men edilsin. Bakın bir daha yapıyorlar mı...



Neden kadın yönetici yok?

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber, kadın futbol kulüp temsilcileri ile bir araya geldi. Müsabakaların başlama tarihlerini, kadın futbolunu geliştirecek projeleri vs. konuştular. Her şey güzel, ta ki bu pozu verene kadar...

Kadın futbolunun gelişimini konuşuyorlar ama yanlarında hiç kadın yok.

Diyeceksiniz ki, 'Kulüp başkanları erkek'! Evet, niye hepsi erkek? Kadın futbolunda da erkek hegemonyası mı var? Şu pozda yer alacak hiç kadın yönetici yok mu? Eğer yoksa, kadın futbolunun gelişimine hiç kafa yormasınlar!



50 Cent'in 20 Cent olma korkusu

Ünlü ABD'li rap'çi 50 Cent, ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar'ın adayı Joe Biden'a karşı Başkan Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı.

Rap'çi ağzıyla yazalım; lanet olsun adamım, lanet olsun! Hem siyahsın, kardeşimsin, şarkılarında siyahlara yapılan ırkçılığı eleştirirsin, sonra da bir Cumhuriyetçi adaya, hem de siyahlara karşı saldırıların arttığı dönemde Trump'a mı oy vereceksin? Adamım, paran bitecek diye mi korkuyorsun?

Galiba bu korku sardı 50 Cent'i! 45 yaşındaki şarkıcı, bu paylaşımda, yüksek vergi planları sebebiyle Biden'ı istemediğini vurgulayarak "Evet, 20 Cent olmak istemiyorum. Yüzde 62 çok kötü bir fikir. Sevmedim bu işi!" dedi. Çünkü Trump'ın 2017'de çıkardığı ve bireyler için federal vergi üst limitini yüzde 39.6'dan 37'ye indiren yasayı tersine çevirmek isteyen Biden, yılda 400 bin dolar ve üstü gelir elde eden kişiler ve şirketler için vergi oranlarını artırmayı hedefliyor. Biden seçilirse New York'ta en çok kazanan kişiler için vergi oranı toplamda yüzde 62'ye kadar çıkabilir!

50 Cent'ten Trump'a destek tam da ABD Başkanı'nın siyahi seçmenlerden oy toplama çabalarının hız kazandığı sırada geldi. Peki, bu tweet'i okuyan fakir ve orta gelirli siyahların "Haklısın adamım, senin daha az vergi ödemen gerek" dediklerini mi sanıyorsunuz? 50 Cent'e sadece onun ayarındaki zenginler destek verir! Bence 50 Cent'in bu tweet'i Trump'a siyah oy olarak dönmez. Peki, 50 Cent, bu tweet'i atarken ters psikoloji yapıp Trump'a zarar vermeyi düşünmüş olabilir mi? Ya da 50 Cent tam bir kapitalist, ödeyeceği fazla vergiyi kuruşu kuruşuna hesaplıyor ve siyahların pek sevmediği Trump'a en kritik dönemde destek olmayı göze alıyor. 50 Cent bile oyunu kullanırken hayat standartlarını düşünüyor, ekonomiye bakıyor.