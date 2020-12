72 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret tartışmalarına öyle farklı bir açıdan yaklaştı ki, CHP'liler bile isyan etti! CHP lideri, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti: "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın."



★



Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat bile "Uyuşturucu tacirinden, organ ticaretinden vergi almak nasıl bir devlet anlayışıdır? Suç bunlar suç! Yasal faaliyet mi ki vergiye tabi olsun? Suçlunun malına, mülküne, parasına el koyar, hapse atarsın. Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? CHP'de de herkes uyuyor mu?", "...Kemal Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar" diye tweet'ler attı.



★



Kırıkkanat daha sonra "Konuşmanın öncesi de varmış sazan gibi atladım" diyerek tweet'lerini sildi ama konuşmanın öncesini de, sonrasını da birleştirseniz ortaya trajikomik, garip bir açıklama çıkıyor. Mine Hanım geri vitese gerek yoktu, isyanınızda haklısınız.



★



Bugün bu sütunu muhaliflerin yorumlarına bırakacağım. Çünkü bu yorumlar CHP için özeleştiri fırsatı da sunuyor. İşte o yorumlardan bazıları:

■ "Uyuşturucu kaçakçısı + organ mafyası + kara para aklayanlar = vergi? Nasıl ya? Yani cümlenin ortasına gelince bari ayılmaz mı insan?"

■ "Ciddi ciddi uyuşturucu kaçakçılarından ve organ mafyalarından vergi alınmasını isteyen ana muhalefet partisi lideri."



'BÜYÜ MÜ YAPTILAR'

■ "Kılıçdaroğlu herhalde uyuşturucu satıcılığını yasal bir iş sanıyor. Organ mafyalarının da her yıl vergi dairesine 'Bu yıl 5 dalak, 30 böbrek satışından bir milyar kazandım, masraflar çıkarıldıktan sonra 200 milyon vergi beyan ediyorum' diye beyanname verdiğini sanıyor herhalde."

■ "Bir caps gördüm, yok canım bunu da söylememiştir, o kadar da değil dedim ama yanılmışım. Bu nasıl bir şeydir arkadaş?"

■ "Kılıçdaroğlu'na bel bağlayanlar, aranızda para toplayın da şu adama prompter alın. İyice saçmalamaya başladı. Tanım: Uyuşturucu kaçakçılarından ve organ mafyalarından vergi alın diyebilmiş dede."

■ "Bu adama büyü falan mı yaptılar?"



OLASI VİLLA BASKINLARI...

Yılbaşı döneminde toplu organizasyonlar, oteller dahil her yerde yasak. Ama bazıları yasağı delmenin yolunu kiralık villalarda bulmuş.

Günlük kira bedeli 600 TL ile 4 bin TL arasında değişen villalarda neredeyse boş yer kalmamış.

Villa kiralayan kişiler yılbaşı gecesi için dansçı, dansöz ve DJ hizmeti de sunuyormuş.

Yeni yılın ilk haberlerini şimdiden görür gibi oldum:

■ "Villaya yapılan baskında grup halinde eğlenenler yakalandı"

■ Dansöz, "Benim maskem vardı ama" dedi.

■ DJ "Kim korkar koronadan?" diye kendinden geçti vs. Bir kesim de mutlaka "Yılbaşı bile kutlatmadınız",

"Bu özel hayata, yaşam tarzına müdahaledir" diye düzenlenen operasyonları eleştirecek. Ayrıca şu da baştan açıklansın: Grup halinde kafayı çekip dans etmek yasak mı? Eş dost bir araya gelip kuruyemiş, meyve yiyip TV izleyince bir şey olur mu? Yoksa sadece DJ'li, dansözlü parti düzenlemek mi yasak?

Elbette yasalar uygulanacak ama güvenlik güçleri de kutuplaşmaya, yanlış anlaşılmaya yol açmamak için çok dikkatli olmalı.

Yahu bir yılbaşı da evde oturun! Bu kadar insan boşuna mı evde oturdu!



HAYAT NE GARİP!

Yıllarca sigarayla, alkolle savaş, yediğine içtiğine dikkat et sonra temelde akciğer enfeksiyonlu bir hastalıktan, koronavirüsten hayatını kaybet! Hayat ne garip!

★



Prof. Dr. Orhan Kural'ın Instagram sayfasına baktım. Son birkaç ayda Malta, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Irak'a gitmiş, yoğun bir seyahat programı olmuş. Pandemi döneminde bu kadar dolaşmak! Ah hocam ah!

★



Prof. Kural hayatını kaybetmeden önce vasiyetini açıkladığı video kaydı şöyle başlıyordu: "Merhaba. Bunu dinliyorsanız, ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdüysem özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım..."

★



Ah be hocam ne özrü? Keşke herkes senin gibi örnek vatandaş olmaya çalışsa. Evet, bazen tartışmayı çok uzattığınızı, sigara karşıtlığını abarttığınızı düşünenler vardı. Aslında özellikle Cem Yılmaz ile sigara kavgasını abartmış olmanız büyük farkındalık yarattı.

★



Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.



SERVETİ 20 MİLYAR DOLAR KIYAFETLERİ 2 BİN LİRA

Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin'in bir TV röportajında giydiği kıyafetlerin fiyatını araştırmışlar.

Gömlek (Pal Zileri): 321 lira. Yağmurluk (Columbia): 1000 lira. Jean (Guess):

450 lira.

Ayakkabı (Asics Tiger): 400 lira.

Prof. Şahin'in serveti 20 milyarı aşıyor ama üzerindeki kıyafetler sadece 2 bin liraymış!

Haberle ilgili sosyal medyada "Parayı mezara mı götüreceksin?", "Demek ki adam harcamayı bilmiyor" gibi bildik yorumlar vardı.

Yahu 20 milyar doları da olsa Şahin mütevazı bir bilim insanı. İşe de bisikletle gidip geliyor.

20 milyarı var diye işe limuzinle mi gitsin, koluna pahalı bir çanta mı taksın?

Ultra zenginlerde trend mütevazı takılmak, merak etmeyin parayı harcayacak yer bulurlar.

Bakın Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg de yıllardır jean, tişört giyiyor.