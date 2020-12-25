Orhan Gencebay'a Instagram üzerinden 'yalaka' ifadesini kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılan S.S.'ye para cezası verildi.

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Savcılık S.S.'nin 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istedi.

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S.S. savunmasında, Gencebay'ın şarkılarıyla büyümüş biri olarak bir art niyetinin olmadığını, "Rexona kullansan yeter yalaka" şeklindeki yazıyı hakaret değil, espri amaçlı yazdığını söyleyip, özür diledi.

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S.S. 1500 lira para cezası ve 3 bin 400 lira vekalet ücreti ile kurtuldu.

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Daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ'nun açtığı davanın gereksiz olduğunu yazmıştım. O dava da Seyit Ş.'nin ünlü oyuncunun hiçbir mecrada halk için mücadele vermediğini ve bu yüzden 'sanatçı bozuntusu' olduğunu söylediği için açılmıştı.

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Savcılar köşe yazarlarına her gün gelen küfürlü ağır hakaretlerle dolu tweet'leri, e-mail'leri görseler ne derler acaba? Sanatçılar gibi en küçük hakarete bile dava açsak zengin oluruz herhalde!

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'Sanatçı bozuntusu' ya da 'yalaka' demek ne kadar ağır hakaret olabilir ki? Bu ifadelerin aynı zamanda eleştiri içerdiği görülmüyor mu?



YORUMA KAPATABİLİRSİN



"Hatasız kul olmaz" diyen Orhan Gencebay ve gençlerin dilinden anlaması gereken Kıvanç Tatlıtuğ neden bir kişinin yazdığı yoruma takılıp kalıyor? Sizleri seven milyonlarca hayranınız olduğu gibi elbette sevmeyenler de olabilir. O birkaç kişi densiz yorumlar yapabilirler. Milyonlara mal olmuş sanatçılar böyle küçük işlerle neden uğraşır ki?

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Milyonlarca insana yorum yapma fırsatı verirseniz arada mutlaka hakaret eden de çıkar! Eğer aşırı hassassanız sosyal medya hesaplarınızı yoruma kapatırsınız ya da sadece takip ettiğiniz kişilerin yorum yapmasına izin verirsiniz.

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Savcılar ve hakimler sosyal medya platformlarının yoruma açma kapama özelliğinin olduğunu bilmiyorlar mı? Bu özellik gerekçe gösterilerek hukuk sisteminin yavaş işlemesine neden olan birçok davanın açılmasına gerek kalmaz.



HANİ KADININ BEYANI ESASTI?



CHP yönetimi, Konya'da gerçekleşen taciz-tecavüz iddiası ile ilgili Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ı disipline sevk etmemeye karar verdi.

Bektaş'ın savunması alındıktan sonra ortada delil ve kanıt olmadığı için suçsuz olduğu açıklandı. Şaşırdık mı?

Güya kadın haklarına duyarlı CHP parti içindeki taciz, tecavüz skandallarının hangisinin üzerine gitti?

Bu karara "Kadının beyanı esastır" diyen bir kadın derneği çıkar mı dersiniz?



KAPKARA GECE Mİ?



■ Fenerbahçe-Başakşehir maçında Gustavo'ya kırmızı kart verilmeliydi.

■ Rafael'in rakibe dokunmadığı, faulü Skrtel yaptığı için ilk sarı kartın hatalı olduğu söyleniyor. Yoruma açık bir pozisyon. Rafael'e sakatlık tehlikesi doğuracak tehlikeli hamlesi için sarı ve devamında itirazı için de ikinci sarı kart gösterebilirsin.

■ Okan Buruk ve İrfan'ın itirazlar sonucu kırmızı kart görmelerine itirazı olan var mı?

■ Aynı maçta Başakşehir'in attığı gol öncesi verilen faul yanlıştı. O faulden gelen orta gol oldu!

■ Gustavo'ya yapılan penaltıydı.

■ Thiam'a dirsek de penaltıydı. Buna benzer hakem tartışmaları hep yaşanıyor. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından 'Futbolda kapkara bir gece!' paylaşımı yapması abartılı tepkiydi. Fenerbahçe'nin bu paylaşıma cevabı sert oldu ama ilk hatayı yapan Galatasaray'ın hesabıydı.

Büyük camialar sosyal medyayı daha dikkatli kullanmalı.



UBER'e devam

İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı buldu ve Uber'e erişim engelini kaldırdı.

Sosyal medyada 'Sarı taksilere oh olsun' diye yorum yapanlar haberin detayını okumamış.

Uber, sarı taksilere aracılık hizmeti verebilecek ancak özel araçlara bu hizmeti veremeyecek!

Şoförler için değişen bir şey yok; hem UBER ve benzeri uygulamalar, hem de plaka sahipleriyle çalışabilirler. Zaten UBER, İstanbul'da 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanılıyordu.

Şimdi online uygulamaları arasında bir rekabet yaşanır.