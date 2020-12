Tiktok'ta paylaşmak için kız arkadaşının videosunu çeken Sam Nunn adlı genç, videoyu detaylı izleyince yatakta telefonuna bakan kız arkadaşının gözlerindeki yansımada Tinder'da (flört-arkadaşlık uygulaması) erkekleri kaydırdığını fark edip ilişkisini bitirdi.



★



O nasıl dikkat, o nasıl keskin göz? Üzülme Sam sana kız arkadaş mı yok? Bu olay bana 'Black Miror' dizisinin 'The Entire History of You' adlı bölümünü hatırlattı. İnsanlara hafızadaki anılarını kolay bir şekilde saniye saniye izleme olanağı sunan bir teknolojinin, bir evliliği nasıl yıktığını izlemiştik. Bence serinin en iyi bölümüydü.

TEKNOLOJİ ETKİSİ



Teknoloji ilişkileri de şekillendiriyor artık; sevgilin videonu çekerken kaşla göz arasında kendine başka bir sevgili bakacak olanak bile sunuyor.



★



Hiç aklınızda yokken Instagram'dan, Facebook'tan kişi önerileri geliyor. Eşiniz ve sevgilinizle mutlu bir fotoğraf paylaştığınızda flört sinyali çakan iltifatlı yorumlarla karşılaşıyorsunuz.

★



Yuva yıkan, ilişki bitiren o kadar çok uygulama var ki, boşanma oranlarının rekor kırmasına şaşırmamak lazım! Gelecekteki dengesiz teknolojik gelişmelerin evlilik kurumu üzerinde daha yıkıcı etkileri olacak.



★



Bu arada Sam dostum, bu dikkatini kariyere dönüştürmelisin. Eğer bu olay kurgu değilse Sam, Komiser Columbo senin getir götür işlerini yapar!



VALE EZİYETİ BİTİYOR



Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle vale hizmetlerine 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yeni düzenleme getirildi:

■ Vale hizmeti sunan iş yerleri, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer göstermek zorunda olacak.

■ Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak.

■ Araç hasarları ve cezalar karşılanacak.

■ Hizmet 3 kilometre içerisinde verilecek.

Bir kase çorbaya 20 lira, valeye 100 lira verip kendini iyi hissedenleri sevindirir mi bu haber bilmem! Çünkü bizde genelde hava atmak için vale hizmeti kullanılıyor!

Asıl sorun valelerin şehir merkezlerinde vatandaşın apartmanın önünü işgal etmeleri, otopark gibi kullanmalarıydı. İşte bunun önüne geçilirse güzel ama yasayı uygulamak önemli!

Ayrıca bu güzel uygulama için neden 1 Temmuz'a kadar bekleyeceğiz?



YILBAŞI İÇİN HES KODU İSTEYİN!



Bilim insanları yemek masasında kalabalık insan grubunun karşı karşıya kaldığı riski simülasyon yoluyla gösterdi. Fotoğrafta görüldüğü gibi eğer masada koronavirüslü bir kişi varsa, virüsün odadaki herkese bulaşma ihtimali çok yüksek!

Eğer yılbaşında sevdiklerinizle bir araya gelecekseniz, küçük bir grup bile olsanız HES kodu sorgulayın bence!

İmkanınız varsa balkon, teras, bahçe gibi açık alanlara yılbaşı masanızı kurun, olmadı odada partiküllerin birikmesini engellemek için pencere ve kapıları açık tutun aman dikkat!



OLAĞAN ŞÜPHELİ DÜKKANLAR



İzmir depremine ilişkin hazırlanan son raporda, çöken ve ağır hasar gören binalarda ana nedenin bina altlarındaki dükkanlar olduğu bildirildi.

Can kaybı olan bütün depremlerde olağan şüpheli bina altlarındaki dükkanlar.

Türkiye genelinde bina altlarında kaç dükkan var? Kaç tanesi kolon kesti ya da yapılan iş dolayısıyla kaçı binaya zarar veriyor? Hepsi denetimden geçmeli!



NAKİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI



Terör örgütü PKK'ya destek mesajları sonrası "Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum" diyerek Almanya'ya kaçan eski Amedsporlu futbolcu Deniz Naki, Almanya'da uyuşturucu satıcılığından ve çete kurup haraç toplamasından ötürü gözaltına alındı iyi mi!

Naki gibi insan hakları bahanesiyle Almanya'ya yerleşen terör örgütü üyeleri ve sempatizanlarının hırsızlık, gasp, uyuşturucu satıcılığı, adam yaralama vs. vukuat dosyaları çok kabarık aslında!

Böyle suça bulaşmış insanlara insan hakları bahanesiyle kucak açan Almanya başına dert aldığının farkında ama siyasi çıkarlar için görmezden geliyor.



ÇOCUKLARA YENİ YIL HEDİYESİ

Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandıracak 'Papuduk' adlı yeni bir kitap seti hazırladı.

Set, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı'nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk'un hikâyesinden aldığı ilhamla hazırlandı.

7-9 yaş grubu için hazırlanan kitaplar Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç'in kalemiyle ve Ece Zeber'in çizgileriyle oluşturuldu. Kitaplarda dikkatimi çeken, çocuklara öykülerin arasında sorular yöneltilmesi. Örneğin gösteri akvaryumunda tutsak tutulan yunuslar Tom ve Mişa'nın öyküsü kızım Ece'yi çok etkiledi. Öykünün sonunda "Bu hikâyeyi okuduktan sonra hayvanların esir edildiği bir gösteriye gider misin?" sorusu sorulmuştu. Ece "Asla gitmem" dedi. Özetle 'Papuduk' sorularla düşündürüyor ve etkinlikleriyle interaktif bir öğrenme imkânı sunuyor.

Kitaplar dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Çocuklara kitap hediye etmek isteyenler ise tekirkitap. com üzerinden Askıda Kitap yöntemiyle kitap bağışında bulunabilirler. Yılbaşı için çocuklara kitap bağışı yapmak iyi fikir!