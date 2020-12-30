Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin hunharca öldürülünce Türkiye'deki kadın hakları örgütleri, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için birçok kentte gösteri düzenlemişti.



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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri öncülüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Samsun ve Edirne'de binlerce kadın sokağa çıkmıştı.

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'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganlarıyla erkek şiddeti protesto edilmişti. Protestolara katılan o yürekli kadınları herkes ayakta alkışlamış, destek mesajları yayınlamıştı.



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Kadın derneklerine basit bir sorum olacak; Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya'da CHP'li partililerin karıştığı zincirleme yaşanan taciz ve tecavüz olaylarında da neden aynı duyarlılığı göstermiyorsunuz? Neden şimdi sessiz kalıyorsunuz?



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CHP'li yöneticiler "Maksatlı gündem değiştirme haberleri bunlar" deyip, suçlulardan hesap sormuyor. Bu konuda haber yapmak için aranan kadın dernekleri ise görüş bildirmiyor, "Bizi ilgilendirmez" diyorlar. CHP yönetimi gibi üç maymunu oynamak kadın derneklerine yakışıyor mu?

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'Pınar Gültekin için sessiz kalmıyoruz' diye taşıdığınız şu afiş ve pankartlara bakın lütfen! Gültekin'i boğup öldüren, cesedi varile koyup yakan ve üzerine beton döken caniyi affetmesi için Gültekin'in babasını arayan CHP'li vekilden de mi hesap sormuyorsunuz?

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Böyle ahlaksız bir teklifte bulunan siyasetçi için sessiz kalmak size yakışıyor mu?

AĞAM BİZİMLE EĞLENİY!





Ankara'dan gelen kulis haberlerine bakılırsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün partisinin MYK toplantısında CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını ele almış.

Toplantıda taciz ve tecavüz haberlerinin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı yapıldığı, bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapılmış.

Yani Kılıçdaroğlu "Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya... Taciz ve tecavüz olayları zincire dönüştü. Bu olaylara karışan herkesi disipline sevk edin. Araştırın ve gereken neyse yapın" deyip yumruğunu masaya vurmak yerine, üç maymunu oynamış.

Kılıçdaroğlu'nun mantığıyla hareket edersek taciz, tecavüz edenin suçu yok ama bu skandalları haber yapanlar maksatlı hareket ediyor, öyle mi? Maksatlı mı? Ağam bizimle eğleniy galiba.

CHP'liler istiyor ki, yaşanan taciz ve tecavüz olayları parti içinde kalsın, gündeme gelmesin! Nasıl olsa kadın dernekleri sessiz kalıyor!

Ne gündemmiş arkadaş! Sayın Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin'in babasına kızını öldüren caniyi affetmesi için ahlaksız teklifte bulunan vekilden de hesap sormayacak mısınız? Böyle bir skandal için gündem değişmiyorsa, hiç değişmesin!



KENDİNE ORMAN ALDI







Milanlı yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, avcılık yapmak ve balık tutmak için İsveç'te orman satın aldı.

Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Ibrahimovic 1000 hektarlık orman için 3 milyon Euro ödedi. Vay be hayata bak, adam avcılık yapmak için kendine orman satın alıyor, bizimki de hayat mı?

Aslında 3 milyon Euro Ibrahimovic için çerez parası ama gündemde asgari ücret zammı varken 'Ibrahimovic orman satın aldı' başlığı insana hayatı sorgulatıyor!

LANA'YI DA LİNÇ ETTİLER







Buğulu muhteşem sesi kadar güzelliğiyle dikkat çeken Lana Del Rey önceki gün Los Angeles sokaklarında görüntülendi. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, sargılı kolundan çok aldığı kilolarla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı hakkında sosyal medyada;

■ "Aldığı kilolarla besili camışa dönmüş"

■ "Antilop mu yemiş bu ne?"

■ "Hayranlarını yemiş olmalı" gibi acımasızca yorumlar yapanlar oldu.

Ünlü ya da ünsüz bir kadını kiloları yüzünden eleştirmek hiç hoş değil!

Pandemi süreci çoğumuza yaramadı, evde oturmaktan kilo aldık ama Lana Del Rey gibi ünlü olup kilo alınca milyonların diline düşüyorsun işte.

KORONA HALAY BAŞI!



Ankara'da filyasyon ekibinde görev alan diş hekimi Emre Yoldaş, başından geçen ilginç olayları anlatırken şu örneği verdi:

"PCR testi pozitif çıkan kişiyi tedavisi için evine gittiğimizde sokak düğününde halay çekerken bulduk. Halay başıydı."

Salgınla mücadelede filyasyon ekipleri riskli bir iş yapıyorlar. Karşılaştıkları en büyük risk ise cahillik, bencillik! Haberlerde bahsedilen 'süper taşıyıcı'lardan daha tehlikeli olanı var; hem cahil, hem de bencil Covid hastaları! Bu 'ultra süper taşıyıcılar'ın toplumda hangi statüde oldukları da fark etmiyor. Zengini evde parti veriyor, fakiri sokak düğününde halay başı oluyor.