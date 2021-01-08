ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul etmeyen destekçilerinin Washington DC'deki meşhur kongre binasını basması, 4 kişinin hayatını kaybetmesi ve 52 kişinin yaralanması ülke tarihinde görülmemiş bir darbe girişimiydi.

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı da 'Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz' diye bir açıklama yaptı. AK Parti'li siyasetçilerden ardı ardına demokrasi adına yaşananlardan endişe duyduklarını dile getiren, hukuk ve demokrasiyle sorunların çözüleceğini belirten açıklamalar geldi.



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Vay sen misin ABD'ye 'endişeliyiz' diyen! Önce NBC News sunucusu, Türkiye'nin ABD'yle ilgili mesajından rahatsız olduğunu belirten hadsiz cümleler kurdu.

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Sonra CNN International muhabiri Whitney Wild, CNN Türk sunucusu Tunç Arslanalp'ın "ABD demokrasisi bir kırılma noktası yaşadı. Demokrasiyi yeniden revize etmek nasıl mümkün olacak?" sorusu sonrası CNN International tarafından yayından alındı.

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FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, Türkiye'nin ABD'de yaşanan olaylara tepkisini hazmedemedi. Türkiye'nin açıklamasını küçümsemeye kalktı.

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ABD medyası Türkiye'den gelen tarafları sükûnete davet eden açıklamalarda bile çılgına döndü. CNN International'ın muhabiri Clarissa Ward Türkiye'den gelen açıklamaları küçümsemeye çalıştı, şaşırdığını belirtti.

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Niye şaşırıyorsunuz? Darbe girişimiyle kongre binasının basılması, insanların öldürülmesi endişe verici gelişmeler değil mi? Türk hükümeti ne yapsaydı? ABD'li gazeteciler gibi yaşananları küçümsese miydi? Hadsiz ifadeler mi kullanılsaydı?



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Güya küçümsemeye çalıştığınız ülkenin köklü bir medeniyet geçmişi var. ABD daha kurulmamışken bizim atalarımız dünyaya adalet dağıtıyordu, farklı uygarlıkları aynı imparatorluk çatısının altında buluşturuyordu!

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Ayrıca hep siz mi endişe duyacaksınız? Birçok ülkede askeri darbeleri destekleyen, "Bizim çocuklar başardı" diye keyifle darbeleri kutlayan... Darbe girişimleri başarısız olan ülkeleri ekonomik ambargo, siyasi baskı ile yola getirmeye çalışan, olmadı Gezi benzeri ayaklanmalar çıkaran ya da destekleyen...

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Sonra da oluşturduğu isyan ortamında çıkan şiddet olayları için "Endişeliyiz" diyen ABD'nin düştüğü hale bakar mısınız? Şimdi endişelenme sırası bizde!

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Counter- Trump



15 Temmuz darbe girişimi sırasında, dönemin ABD Başkan Yardımcısı görevinde olan Joe Biden, Türkiye'deki olaylar için "Biz olaylar olurken bunun gerçek olup olmadığını veya bir internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık..." demişti.

Şimdi biz ne diyelim 6 Ocak ABD darbe girişimine? Kongre binasını basan Donald Trump destekçileri arasında ne ararsan vardı. O Viking kralına benzeyen boynuzlu yarı çıplak adama bakıp 'Barbar istilası' mı desek? Otomatik silahlı isyancılar, Counter-Strike, PUBG oyunlarından fırlamış gibiydiler. Ya da 'Counter- Trump' mı desek?

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2021 hızlı başladı

Hiçbir yıl 2020 gibi olamaz diyorduk, 2021 maça hızlı başladı! ABD'nin tarihinde darbe yok, yeni yılın ilk haftasında darbe girişimi oldu, iyi mi? Dünyaya demokrasi dersi veren ABD'de darbe girişimi olacağı aklınıza gelir miydi? 2021, 2020'yi aratacak galiba!

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Maskeyi boşver, heykele bak!



Anavatan Partisi Antalya İl Başkanı Alihan Kansu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Manavgat ilçesindeki heykeline maske takılmasını kurucu başkanlarının hatırasına saygısızlık olarak gördüklerini söyledi ve bunu yapan kişiden özür beklediklerini belirtti.

Yapılan saygısızlık ama muhtemelen komiklik olsun diye bir çocuk taktı o maskeyi! Yani "Alçakça hareket, peşindeyiz" demek biraz abartılı olmuş.

Maskeye değil, asıl heykele bakılmalı. Özal'ın kilolu olduğu bu kadar dışa vurulmaz ki! Evet, rahmetli şortla dolaşırdı ama heykeldeki orantısızlık, şort vs. asıl bu heykel Özal'a saygısızlık.

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Balon balığını koysalar önünüze...

Geçtiğimiz günlerde Van'da bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirip yedi.

Balıkçının hastanede tedavisi devam ediyor, fırıncı ise hayatını kaybetti. Geçen yıl da Antalya'da balon balığından üç kişi zehirlenmiş ve uzun süre tedavi görmüşlerdi.

Devlet balon balığı kuyruğu getirene 5 lira veriyor. Balon balığı istilası var.

Beni asıl şaşırtan işi balık satmak olan balıkçının balon balığını kaya balığı sanması, işte asıl tehlike burada başlıyor. TV dışında hiç balon balığı gördünüz mü? Ya Van'daki gibi balıktan anlamayan biri balon balıklarını fileto yapıp bir restorana yollarsa

Balığı tutan, satan ve pişiren de balon balığı hakkında kısa bir kurstan geçmeli.

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İnternet devlerine dijital hizmet vergisi

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Hindistan, İtalya ve Türkiye tarafından Google, Facebook, Apple gibi bazı ABD merkezli şirketlere uygulanan dijital hizmet vergilerinin adil olmadığını açıkladı.

Söz konusu şirketleri cezalandırdığını ve buna karşı ABD'nin aynı şekilde karşılık verme hakkına sahip olduğunu açıkladı.

İnternet devleri komik vergiler verirken adildi değil mi?

Türkiye'de büyük paralar kazanan bu dev şirketlerden istenen sadece 7.5 oranında dijital hizmet vergisi. Ama onlar eskisi gibi komik vergiler ödemek istiyorlar!

Dünya, ABD şirketlerinin reklam, teknoloji, internet pastasını ele geçirmesine geç uyandı. İngiltere, Fransa gibi birçok ülke hem haksız rekabeti ortadan kaldırmak, hem de hakkaniyetli vergi toplamak için harekete geçti.

Özetle Türkiye haklı olduğu bu davada yalnız değil!