WhatsApp'ın 'zorunlu güncelleme' kararı alması, kullanıcıların hesap, mesaj, konum gibi birçok bilgisini Facebook'a ait şirketlerle paylaşılacağını açıklaması büyük tepki çekti. Tepki Türkiye'de kampanyaya dönüştü ve birçok insan WhatsApp yerine başka mesajlaşma uygulamaları indirmeye başladı.

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"CIA senin Whats- App yazışmalarını inceleyip ne yapsın?" diye dalga geçenlere ben daha çok gülüyorum! İnsanlar, WhatsApp'ın bu güncellemeyi Avrupa Birliği ülkelerine zorunlu tutmamasına tepki gösteriyor. Bizi küçük gören bu karar, toplumda büyük öfke yarattı. Resmen Whats- App'tan göç başladı.

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İyi de göç edilen diğer mesajlaşma uygulamaları 'Telegram Messenger', 'Signal' ne kadar güvenilir? Telegram Messenger, Rus hükümetiyle sorunlar yaşayıp ülkesinden kaçan dahi yazılımcı Pavel Durov'un. Signal ise WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton ile ABD'li güvenlik araştırmacısı ve kriptograf Moxie Marlinspike tarafından kuruldu. Aslına bakarsanız WhatsApp'a da güvenmeyip Çin'in WeChat uygulamasını kullanan ileri görüşlü insanlar da vardı! Belki yerli uygulama BIP alternatif olabilir. Bu uygulamaları kimse babasının hayrına geliştirmiyor. Ücretsiz olmaları zaten şüphelenmek için yeterli. Günümüzde bilgiye sahip olmak en önemli silah. "Ne yapsınlar benim geyik yaptığım yazışmaları" dediklerinizden bile genel veri analizleri elde ediliyor.



MART AYI KRİTİK

Mart ayında WhatsApp'tan göçten daha önemli bir olası gelişme daha bizi bekliyor olabilir. Gerekçesi haklı olsa bile, ABD Başkanı Donald Trump'ı bile sessize alma gücünün Twitter gibi bir özel şirkette olması dünyada büyük tartışma yarattı.

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Hâlâ Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter, Mart ayında da temsilci atamazsa, şirketin internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, sonra da yüzde 90 daraltılacak. Böylece Twitter'ın erişimi fiilen olanaksız olacak.

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VPN ile erişim ne kadar sağlanır, sağlansa bile Twitter'ın ülkemizden reklam alamayacak olması, şirket için büyük handikap. Peki, temsilci atanmazsa Twitter'dan nereye göç edilecek? WhatsApp'tan ayrılma kampanyaları bile Twitter'dan duyurulduğuna göre Twitter'ın fazla alternatifi yok. En önemlisi ABD'li sosyal medya şirketleri ortak hareket ediyor.

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Çin, ABD'li internet ve sosyal medya şirketlerini ülkesine sokmadığı için süper güç oldu! Yerli ve milli mesajlaşma uygulamaları, arama motorları, sosyal medya platformları ne kadar yaygınlaşırsa, bilgi içeride kalır ve daha güçlü ülke oluruz.

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EVDE KAFE



Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kafe ve restoranların kapatılmasını iş fırsatı olarak gören bazı kişilerin, evlerini kafeye çevirdikleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; evlerinin bir odasını kafeye çevirenler, müşteri bulmak için sosyal medya üzerinden ilan dahi veriyor.

Ev kafelerinde iki çay, meyve tabağı, bisküvi ve kuruyemiş için istenen ücret 100 TL.

Fiyat yüksek olmasına rağmen buralara yoğun ilgi varmış. Başkasının evinde parayla kim çay içer? Elbette gençler içer. Kız arkadaşıyla dışarıda buluşsa hava soğuk, kafeler de kapalı! Oturup sohbet edecek ev ortamı da yoksa haberdeki gibi ev kafeler ortaya çıkıyor! İnsanoğlunda çare tükenmez, her yasak bir şekilde deliniyor!

Ancak evin bir odasını yabancıya açanlar hem ruhsatsız kafe işletiyor, hem de karantina ihlali yapıyor.

Salgınla büyük bir mücadele veriyoruz, gençler biraz daha sabretmeli.

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SAATI 1200 TL'YE ASTROLOG!

Astrologlarda randevu kuyruğu oluşmuş, bazı popüler astrologlar, en erken dokuz ay sonrasına randevu veriyormuş. Üstelik en düşük ücret 1200 liraymış.

Bu haberleri görünce "Yıllarca boşuna okumuşuz" diyorsunuzdur. İnsanlarda olağan dışı güçlere inanma eğilimi var. Örneği mitolojik tanrıların hep bir doğa olayı ile bağlantısı vardır.

bir doğa olayı ile bağlantısı vardır. Astrologlar geleceğe dair 100 kehanette bulunurlar, bir tanesi tutunca geleceği görüyor olurlar! Diğer tutmayan 99 tahmin ne olacak peki?

Astrologlar geleceği okusalardı önce onlara çok önem veren Hitler'i kurtarırlardı! Araştırmalar; insanların kişisel kriz yaşadıklarında astrologlara, medyumlara gitme eğiliminin arttığını gösteriyor. Pandemi gibi insanlarda hem ekonomik, hem de ruhsal sıkıntılar yaratan zorlu bir süreçten geçiyorken astrologlara ilginin artması doğal.

Fatih Altaylı gibi astrologları ekranda saatlerce konuşturan, yetmedi tekrar yayınları yaptıranların; astrologlara saati 1200 liradan dokuz ay sonrasına randevu vermelerine faydası olduğu da aşikâr.

Modern falcılara paranızı kaptırmayın! Kelin ilacı olsa başına sürer!

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Fıkra gibi soygun

İstanbul'da üç şüpheli, hırsızlık amacıyla Halaskargazi Caddesi'ndeki bir banka şubesine girdi. Alarmın çalması üzerine zanlılar sadece elektrikli ısıtıcıyı alıp kaçtı. Girdik bari eli boş çıkmayalım mı dediler? İhtiyaçları neyse onu mu çaldılar? 'Para her şey değildir, ısınmak her şeydir' mesajı mı vermeye çalıştılar acaba?

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O DA FUTBOLCU ÇIKTI



Covid-19 aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde Barışspor adlı amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı.

Amatör takımda oynamanın çilesi çoktur. Futbola gerçekten gönül verenler amatörde oynar. Uğur Hocam da futbolda da iyi miydi acaba? Belki de eğitim ağır bastı. İyi ki de basmış, futbolcu olsaydı sonumuz iyi olmazdı!