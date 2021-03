Danıştay'ın tartışmalı 'Andımız' kararı ile başlayan 'Türklük' tartışmasından sonra Selahattin Demirtaş'ın Mustafa Kemal'in sözüyle dalga geçmesinin zamanlaması manidar oldu!

★

Hakim karşısına çıkan Demirtaş savunmasında "Kürdüm, anavatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki, milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye'ye..." dedi.

★

Atatürk, Kastamonu'da bir kışla ziyaretinde bir levhada "Bir Türk 10 düşmana bedeldir" yazdığını görür ve "Hayır, hayır... Bir Türk dünyaya bedeldir" der.

★

Uzun yıllar önce söylenmiş sözleri şimdiki düşünce yapısı ile ele alırsak tarihe geçmiş birçok dünya liderinin tartışma yaratacak sözünü bulursunuz. Her sözü, zamanı ve koşulları içerisinde değerlendirmek gerekir. Büyük savaşlardan çıkmış, yeni bir ülke kuran insanların elbette inanca ve morale ihtiyacı olur. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşıp galip gelen 'çılgın Türkleri' onore etmek için "Bir Türk dünyaya bedeldir" demesi şimdi niye birilerini rahatsız ediyor? Kimse bu sözden ırkçılık çıkartmasın!

★

HDP'nin Twitter'dan paylaştığı Demirtaş'ın açıklamasının yorumlarında dönen tartışma da ilginçti. Biri Demirtaş için "Zaza değil miydin sen?" diye soruyor. Öteki "Zazalık sadece bir lehçe" diyor, bir başkası "Hayır ben Zaza'yım ve Kürtler de Zazaları yok sayıyor..." diyor. Biri de 'Zaza'yım' diyeni Zazalığından vazgeçirmeye çalışıyor. Bu arada tarihteki iki büyük Kürt isyanın liderleri Şeyh Said ve Seyit Rıza da Zazaydı!

★

Demirtaş'ın ve HDP'li siyasetçilerin düşünceleri ve arzuları belli; Kürdistan'ı istiyorlar! Kimse kimseyi kandırmasın! CHP'liler, Kürdistan'ı isteyenler ve bu uğurda PKK'yı destekleyenleri 'barışın çocukları', 'demokrasi çiçekleri' diye lanse edip insanları kandırmasınlar!

★

Bakalım 'Andımız' için yeri göğü inleten CHP'li yöneticiler, Atatürk'ün sözünü ti'ye alan Demirtaş'a tepki gösterecekler mi? Yoksa HDP ile ittifak içinde oldukları için 'Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum' lafını sineye mi çekecekler?

***



BODRUM'DAKİ BÜYÜK TEHLİKE!



Bodrum Kent Konseyi Yönetimi, Bodrum'da yaz sezonuna hazırlık yapan bazı otellerin Maldivler'deki sahillere benzetmek için plajlara 'beyaz kum' adı altında kuvars tozu döktüğünü açıkladı.

Muğla Çevre Koruma Vakfı ise otellerin ayaklarına kurşun sıktıklarını, deniz ekosistemine büyük zarar verdiklerini açıkladı.

Aslında yerli ve yabancı turistin ayaklarına kurşun sıkıyorlar! Hani kot pantolon boyama işinde çalışıp çok yaşlı insan gibi gözüküp, erken yaşta hayatını kaybeden gençler var ya, işte o talihsiz gençlerin akciğerlerini iflas ettiren silikozis hastalığına neden olan madde kuvars tozu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı acilen bu olaya el atmalı! O kumsallarda en çok çocuklar oynuyor!

***



'KIZLARINI ALMADAN GELME!'



Şu an dünyada en ünlü iki manken; Gigi ve Bella Hadid kardeşler. Ne giyseler, ne yapsalar olay. Genç kızlar deli gibi onları takip ediyor. Hadid Kardeşler; Filistin asıllı, babaları Filistinli Müslüman Mohamed Hadid, anneleri ise Hollandalı.

Hadid Kardeşler'in babası Mohamed Hadid, sosyal medyada çok yakında İstanbul'a geleceğini duyurdu. Ve "Gezilecek yerleri, önerilerinizi bekliyorum" diye yazarak Türk takipçilerinden İstanbul'la ilgili bilgiler istedi...

Türk takipçileri ne cevap verdi dersiniz? 'Kızlarını almadan gelme!' diye yüzlerce cevap yazıldı, iyi mi? Bazıları da adamın Filistin sorununu konuşmak için İstanbul'a geldiğini sandı. Hiç güleceğim yoktu!

***



TWITTER, RUSYA'YI DA KARIŞTIRDI!



Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), 2017'den bu yana intihara ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter'a 28 bin talep gönderildiğini, ancak hâlâ 3 binden fazlasının kaldırılmadığını açıklamıştı. Ve 10 Mart itibarıyla Rusya'da Twitter'ın bant genişliği daraltılmıştı. Eğer 'yasaklı içerikler' çıkarılmazsa bir ay içinde Twitter'ın Rusya'da tümüyle engellenmesi söz konusu...



ÇOK ZARARLI İÇERİK VAR



Twitter Rusya'yı bile önemsemiyorsa Mayıs ayı gibi Türkiye'de Twitter'ın internet trafiği bant genişliği büyük ölçüde daraltılır. Twitter daraltılma işlemini 'özgürlükler' çerçevesinden ele alacak yine! Türkiye'deki sosyal medyayı aktif şekilde kullanan muhaliflerin yaptıkları paylaşımlardan Twitter'ı destekleyeceği şimdiden belli oldu. 'Özgürlükler'; Youtube, Facebook, Instagram gibi Twitter'dan daha büyük sosyal medya şirketleri için de önemli değil mi? Onlar Türkiye'ye temsilci atadı, Twitter niye atamıyor? Ayrıca Rusya'daki gibi Türkiye'de de Twitter'ın intihara, uyuşturucuya özendiren müstehcen içeriklerinin kaldırılmaması tartışılmıyor. Niye meseleye ticari ve siyasi açıdan yaklaşılıyor? Twitter'da çok zararlı içerik de var!

***



İSRAİL GİBİ OLABİLECEK MİYİZ?



Türkiye'de herkesin koronavirüs aşısı olması ne kadar zaman alacak? Peki, herkes aşı olursa ne olacak? İşte son sorunun cevabı bu fotoğrafta.

20 Aralık'ta aşılamaya başlayan İsrail, ülkenin neredeyse tamamına ilk doz aşılama yapmayı başardı. Ve ülkede koronavirüs önlemleri de esnetilmeye başlandı. Ülkede eğlence mekanları doldu. İsrail halkı yavaş yavaş maske takmamaya ve kutlamalara başladı.

Darısı bizim başımıza diyeceğim ama bu kutlama pozlarını salgın pik yaparken otellerde çok verdik.

***



GEL ÇAY İÇELİM!



Koronavirüs vaka haritasında kırmızı renkteki Amasya'da polisler evleri dolaşıp rastgele ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş, polisleri çaya davet etti.

Ah şu misafirperverliğimiz yok mu? Virüs en çok bu güzel huyumuzdan faydalanıyor. Karadeniz'de salgının yükselişe geçmesinde komşu ve aile ziyaretlerinin yoğun olmasının etkisi fazla oldu.