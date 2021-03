Diyarbakır'daki Nevruz gösterilerinde LGBTİ+ bayrağı açan grup, Amedspor'un taraftar grubunun saldırısına uğradıklarını duyurdu. LGBTİ+'lardan grupta yer alan bir kişi olayı sosyal medyada şöyle paylaştı: "Nevruz kutlamaları sırasında sahneye yakın bir yerde gökkuşağı bayrağı açan bir grup LGBTİ+ olarak, @AmedSpor- Direnis Taraftar Grubu üyesi kalabalık bir grup tarafından yaklaşık 15 dakika boyunca sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldık. Bir trans arkadaşımız linç edildi." Kalabalık içerisinde saldırıyı düzenleyenleri ifşa eden fotoğrafın paylaşımı da büyük ses getirdi.

★

Bir başka paylaşımda ise "Tertip komitesi başkanı olarak göreviniz nedir? Neden her yıl Amed Nevruz alanında LGBTİ+'ları şiddet karşılıyor?" denilerek daha önce de LGBTİ+'ların Diyarbakır'da taciz ve şiddete maruz kaldıkları itiraf edildi.

★

Daha sonra sosyal medyada LGBTİ+'lar, feministler, kadın derneklerine üye insanlar "Biz HDP için seçimlerde çalıştık, broşür dağıttık, siz de mi bize saldırdınız?" tarzı yorumlar paylaşarak yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.



★

AmedSpor grubundan ve bazı HDP'lilerden "Bu kişilerin beyanımız esastır, kabul edeceksiniz tarzındaki yaklaşımı bütün yoldaşlarımızı rahatsız etmiş... Şiddet gördüğünü iddia eden kişilerin söylemleri bizlere samimi gelmemiştir" benzeri yorumlar gelince, LGBTİ+'ların yaşadığı hayal kırıklığına kadın hakları savunucuları, feministler de ortak oldu! Öyle ya Cihangir tayfasını pek sevdiği 'heval'ler, 'ezilen, şiddet görenlerin beyanı esastır' ilkesinden rahatsız olmuşlardı ve bir trans vatandaşın linç edilmesini samimi bulmamışlardı!

★

Çarşı karıştı tabii! Biri "Amed'deki Nevruz'da taş fırın, taraftar erkekler kibarca translardan, geylerden, lezbiyenlerden ricada bulunmuş, ancak lubunyalar agresif davranıp kalplerini kırmış bu adamların. Yalanınıza tüküriim sizin…" diye paylaşım yaptı. Ama HDP/PKK sempatizanları demagojiye devam ettiler, LGBTİ+'ların hayal kırıklığı büyüdü.



AYDINLANDINIZ!

Günaydın LGBTİ+'lar, feministler, kadın dernekleri üyeleri, günaydın! HDP/PKK'lılar hakkında büyük bir aydınlanma yaşadığınız paylaşımlarınızdan belli oluyor. Genelleme yapmayalım ama HDP/PKK'lıların çoğunun mavi saçlı feministlerinin, hiçbir canlıyı incitmeyen veganlarının, LGBTİ+'ları çok önemsediğini mi sanıyordunuz?



★

Cihangir kafelerinde 'heval'ler "LGBTİ+ yoldaşlarının haklarını sonuna kadar savunacağız, biz barışın, demokrasinin partisiyiz" diye size masallar anlatırken, kadın ve eşcinsel cinayetleri yaşanıyor ve PKK kız çocuklarını dağa kaçırıyordu! Sizinle Cihangir'de nevruzda yaşanan tacizi, linci kınayan 'heval'lere sorun bakayım; dağa kaçırılan kız çocukları hakkında ne düşünüyorlar?

★

Kız çocukları dağlara kaçırılırken, LGBTİ+'lar baskılar görürken, kadın hakları savunucuları, LGBTİ+'lar seçim dönemlerinde İstanbul'da HDP broşürü dağıtıyordu, 8 Mart'da PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın posterini taşıyordu!

★

HDP/PKK'lılar yıllarca Türk solunu sömürdüler, kullandılar. Şimdi de dağa kaçırılan kız çocukları hakkında özeleştiri yapmadan sizinle birlikte gösterilerde gökkuşağı bayrağını, Özgecan'ın fotoğrafını taşıyorlar!

★

HDP/PKK'lılar solculardan sonra şimdi de birçok çevreci, feminist, kadın, LGBTİ+ derneklerini himayeleri altına aldılar! Dağa kaçırılan çocuklar için susan 'heval', Cihangirli feministlerin öfkesini devlete karşı kullanır! Çünkü bunun eğitimini aldı! Dikkat edin; bomba patlattıklarında da hep solcular hayatını kaybeder!

★

LGBTİ+ arkadaş ve mor saçlı Melis, İstanbul'da sizinle gökkuşağı bayrağı açan 'heval'ler, neden şimdi sizi Nevruz yürüyüşünde linç ettiler? İyi düşünün? Kusura bakmayın ama HDP/PKK'lıları solcu sananlardan farkınız yok! Umarım Nevruz'daki linç olayından sonra yaşadığınız aydınlanma artarak devam eder!

***

PUTİN'İN İMAJ TATİLİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya'da geçirdi.

Karda araç süren, yürüyüş ve piknik yapan Putin'in Sibirya tatiline tam da ABD Başkanı Joe Biden'ın uçak merdiveninden düştükten sonra çıkması manidar bir gönderme oldu!



"Biden ilerlemiş yaşına rağmen başkanlık dönemini tamamlayabilir mi?" sorusu gündeme gelmişken Putin'in Sibirya tatili farklı bir meydan okuma aslında.

Putin imaj yapmayı iyi biliyor.

***



ULUDAĞ 'OUT', MERGABÜTAN 'IN'



Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nden ajanslara düşen görüntüleri izlediniz mi?

Bakan Mustafa Varank'ın dediği gibi 'Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'! Toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pisti ve karın hiç eksik olmadığı altı aylık kayak sezonu!



Böyle özellikler dünyada çok az kayak merkezinde var. Uludağ ve Kartalkaya'nın fahiş fiyatlarını ve kalabalığını çekmek istemiyorsanız Mergabütan'ı denemekte fayda var.

Mergabütan'da çalışan bir kayakçı, "Kar eskiden eziyetti şimdi mutluluk kaynağı" demiş. Terör bitince her şey daha güzel oluyor!

***



HEM EN İYİ, HEM EN KÖTÜ!



Yedi kez Oscar'a aday gösterilen ve hiç kazanamayan Glenn Close, bu yıl 'Hillbilly Elegy' filmindeki rolüyle ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında hem Oscar'a, hem de yılın en kötülerine verilen Razzie Ödülü'ne de aday gösterildi. Peki, Close iki ödülü birden alırsa ne olacak? Hangi jüri haklı olacak?

Yok, böyle bir saçmalık!