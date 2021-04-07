Avrupa'nın en büyük turizm şirketi TUI İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Andrew Flintham, pandemiden büyük zarar gören uluslararası turizmin yaz aylarında tekrar canlanmasının beklendiğini duyurdu.

Flintham, seyahat artışı beklenen yerler arasında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın ilk sıralarda yer almasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu bizim için sevindirici haber. Turizm geliri Türkiye için çok önemli.



Flintham ayrıca Avrupa ülkelerinin, yaz sezonundan önce Covid- 19 vakalarını tekrar kontrol altına almaları için hâlâ vakitlerinin olduğunu da belirtti.

Gençlerin seyahat planı yapmasını kolaylaştıracak olan ve 18 ile 30 yaş arasındakilere uygulanacak Janssen aşısının temmuz ayına kadar satışa sunulması bekleniyor. Bu da daha çok genç turist demek!

İngiltere hariç, başta aşılamada yavaş giden Avrupa ülkeleri sonradan açıldılar ve yüksek aşılama rakamlarına ulaşmak üzereler.

Avrupa'da her yapılan aşı Türkiye'nin karına.

Vakalar tehlike sınırının altına düşerse, Avrupalıların "Aşımızı olduk, bir yıldan fazla bir süredir evde oturuyoruz.

Tatili hak ettik" deme ihtimali yüksek.

Özetle turizm sektörümüz için her şey güzel gidiyor, tek sorun bizdeki vaka sayılarını bir türlü düşüremememiz. Yaza kadar vaka sayısını mutlaka düşürmeliyiz.

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PUTİN HEP BAŞKAN!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayan yasayı onayladı. Böylece 2024'ten itibaren yeniden aday olabilecek ve 2036'ye kadar iki dönem daha devlet başkanlığı görevini sürdürebilecek. Tabii seçimleri kazanırsa... Ee Putin için seçim kazanmak en kolay iş.

Putin'in yaşı da müsait; 68 yaşında. Sağlığı el verirse 15 yıl daha görevde kalırsa 83 yaşında emekli olur artık.



Bence Putin'e her merdiven çıkışında düşen ya da tökezleyen 78 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ı görünce cesaret geldi. "Biden yapıyorsa ben rahat 83'ü görürüm" dedi herhalde.

Buzlu suda yüzen, ava çıkan, kara kuşak sahibi Putin'den bahsediyoruz! 2000'de Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin, toplamda 36 yıl başkan kalabilir. Yasayı "Putin ölene kadar başkan" diye çıkarsalardı daha iyi olurmuş!

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6.6 KİLO ALDIK

Ipsos'un 'Koronavirüs Salgını ve Toplum' araştırmasına göre Türkiye'de toplumun yüzde 60'ı Covid-19 salgını başladığından bu yana ortalama 6.6 kilo aldı. Bu, pandeminin yarattığı hareketsiz yaşam ve can sıkıntısını yemekle gidermenin sonucunda ortaya çıkmış ortak bir sorun.

Araştırmada pandemi döneminde halkın yüzde 76'sının dışarıda spor yapmadığı da ortaya çıktı. Spor yapmadık ama evde ekmek yapmayı öğrendik. Tek aktivite markete gitmek olunca sağlıksız abur-cuburlara yöneldik.

Kısacası şimdi sadece salgınla değil bir de şişmanlıkla uğraşmak zorundayız.

Önce salgını atlatalım sonra zayıflarız diyeceğim ama fazla kilo da başka hastalıkları tetikliyor!

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AÇI FARKI

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, yaptığı paylaşımlarla fotoğraf çekmede açının önemini gösterdi.



Fotoğrafta açı farkının önemini çoğumuz biliyoruz ama Perry gibi bir yıldızın çektiği iki kareyle durum daha iyi anlaşılıyor. Peki, hangi fotoğrafı kime gönderecek? Bence soldaki flörte atılan, sağdaki mutsuz giden her şeye!

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KOKU EĞİTİMİ

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüse yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

ediliyor. Çevremizden duyuyoruz; sirke, tarçın gibi en keskin kokuları bile alamayanlar var. Bir arkadaşım "Küllük bile kokladım ama koku alamadım" demişti.

Koku duyusu 10 gün içinde geri gelen de var, altı ay geçmesine rağmen eskisi gibi koku alamayanlar da... Virüs kapıp iyileştikten iki hafta sonra koku duyusu geri gelmeyenlere ise koku eğitimi öneriliyor.

Koku eğitimi fizik tedaviye benziyor. Koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamak gerekiyor.

Bu sorunu yaşayanlar koku eğitimini araştırsın.

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ŞEYMA "ONUN MALIYIM" DERKEN...

Üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişört giymesi ile ilgili sosyal medyada gündem olan Şeyma Subaşı, "Ben o 'malıyım' lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten onun malı olmaktan da memnunum yani" açıklamasını yaptı.

Şeyma'nın amacını çoğumuz biliyoruz; ya saçmalayarak ya da tepki çekerek gündem olmak. İnsanlar delice beni eleştirsin, kızsın, nefretini kussun ki, ben daha çok gündem olayım derdinde. Şeyma 'malıyım' lafını obje olarak görmüyorum diyor.

'Mal' kelimesinin TDK'da altı farklı anlamı var.



■ 1. anlamı: Bir kimsenin ya da bir tüzel kişiliğin sahibi bulunduğu taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümünün genel adı.

■ 2. anlamı: Büyük baş hayvan.

■ 3. anlamı: Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia.

■ 4. anlamı: Bayağı, aşağılık, kötü kimse.

■ 5. anlamı: Esrar.

Altıncı anlamı yazmıyorum, ayıp olur!

Objenin eş anlamlısı 'nesne'. Nesne de belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlığa denir. O zaman bu farklı anlamlardan cansız varlıkları çıkarırsak, Şeyma 'onun malıyım' derken tam olarak neyi kast etti?

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ALTYAZI

"Makyajına ve yüzündeki boyalarına güvenme.



Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer." (Scarface-Yaralı Yüz")