Rusya Tur Operatörleri Birliği, uçuşların durdurulması nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında Türkiye'de tatil yapamayacak Rus turistlerin çoğunluğunun, destinasyonlarını değiştirmediğini bildirdi. Rus turistlerin yüzde 60'ı başka tarihlerde Türkiye'ye gitmeyi bekliyor. Bu haber için ister "Rusların Türkiye aşkı" başlığı atın, isterse "Diğer turistik ülkelere göre daha ucuz", "Rusya'ya daha yakınız" yorumu yapın. Bu haber Türkiye'nin turizmdeki başarısının özetidir.



Turizm denince hep doğal ve tarihi güzelliklerimiz ön plana çıkarılıyor ama asıl başarımız misafirperverliğimizin hizmet kalitesiyle birleşmesinden kaynaklı. Türkiye turizmde müşteri geri dönüşünün en yüksek olduğu ülkelerden biri. Yurt dışında tatil yapanlar hizmet kalitemizde nasıl fark yarattığımızı görüyor. Aslında turizmdeki başarı öykümüzün kahramanları uzun mesai saatlerinde fedakarca çalışanlardır. Rus turistlerin yüzde 60'ı Türkiye'yi bekliyor. Düşürelim artık bu vaka sayılarını!

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35 BİN SURİYELİ'YE BAKAMADILAR

Geçtiğimiz günlerde Danimarka Hükümeti, Suriyeli göçmenleri sınır dışı etmek için harekete geçti. Suriye'nin başkenti Şam'ın artık 'güvenli bir bölge'olduğunu gerekçe göstererek oturma izinlerini iptal etmeye başladı. Ve geçtiğimiz hafta Danimarka'nın bazı şehirlerinde 'Ülkenize Dönün Güneşli Suriye'nin Size İhtiyacı Var' yazan afişlerin asıldığı görüldü. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod bu afişleri Twitter'dan paylaştı.



Göçmenlerle dalga geçip ırkçılık yapan bu reklam panolarındaki afişlerin parasını da Danimarka hükümeti ya da hükümete yakın kaynaklar mı verdi acaba? Danimarka'da şu an sadece 35 bin Suriyeli var. Güya uygar, medeni Danimarkalılar 35 bin Suriyeli için dehşete kapılmış! İskandinav ülkelerinin refah seviyesinin yüksek olmasında işte bu ırkçı, bencil kafa yapısının da etkisi var.

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EGZOZ MAGANDALARI

Bursa'da denetime takılan bir araç sürücüsünün otomobilinin egzozundan abartılı seslerin çıktığı tespit edildi. Ekipler, bu seslerin araçta bulunan bir kumanda yardımıyla 8 farklı tonda çıktığını belirledi. Adam üşenmemiş 8 farklı tonda gürültü çıkarmak için kumandalı özel tesisat kurdurmuş aracına. Günde kaç kere sekiz farklı tonda küfür işitiyordur acaba!

Uzmanlar gürültü kirliliğinin sinsi bir düşman olduğunu. Uzun süre gürültü kirliliğine maruz kalanlarda fizyolojik ve psikolojik sorunları yaşandığını belirtiyorlar. Büyük şehirler zaten çok gürültülü bir de gereksiz korna çalanlar, egzoz gürültüsü yaratanlar var. Bursa'daki olayla ilgili sosyal medya yorumlarında ise "Nerede yaptırmış adresi varmı acaba?"diye soranlar oldu iyi mi? Bencillik cahillikle birleşince ne desek boş!

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YA ŞEYMA YALAN SÖYLÜYORSA?

Ne Şeyma'ymış arkadaş, yine gündem oldu. Güya Mısırlı zengin sevgilisi özel jet bulamayınca bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı Şeyma Subaşı için kapatmış. Bütün medya bu olayı yazdı, sosyal medyada çok konuşuldu. Olayla ilgili tek kanıt Şeyma'nın boş bir uçakta çekip paylaştığı fotoğraf!



Kim bu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi? Hakkında detaylı bir bilgi okuduk mu? Belki Şeyma'nin yansıttığı gibi ultra zengin biri değildir.

Uçak biletleri aylar öncesinden satışa sunulur. Kimse o tarihli uçağa bilet almadı mı? Belki de pandemi dolayısıyla az yolcunun olduğu bir uçağa ilk binenlerden biri Şeyma oldu ve uçağın boş halinin fotoğrafını çekti!

Olay asılsız çıksa, yine Şeyma espri yapmış deyip geçilir herhalde! 1998 yılında Dünya Kupası için muhabir olarak Fransa'ya giden Acun Ilıcalı, bir arkadaşının doğum günü için Türkiye'ye döndüğü halde canlı yayında Paris'teymiş gibi nasıl numara yaptığını anlatınca gülen çok oldu. Şeyma'ya da güler geçeriz! Türkiye'de haber olmak çok kolay!

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ALTYAZI



"Size yemin ederim ki, gereğinden fazla anlamak bir hastalıktır, gerçek bir hastalık." (Yeraltı)