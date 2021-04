Her 24 Nisan'da aynı terane. ABD Başkanı "Ermeni soykırımı" diyecek mi? Joe Biden bu sefer dedi, ne değişecek! 70 milyon Kızılderili'yi katleden, 35 milyon Afrikalıyı köle yapan, Japonya'ya atom bombaları atıp 350 binden fazla insanı öldüren, birçok ülkede darbeleri destekleyen, Vietnam'dan Irak'a birçok ülkeyi işgal edip milyonlarca insanın ölümüne neden olan ABD'den mi insanlık dersi alacağız?



Bugünkü zenginliklerini sömürgeciliğe ve köle ticaretine borçlu olan Avrupalılar da önce kanlı geçmişleriyle yüzleşsinler! Böyle deyince "Onlar yaptı, biz de yaptık" anlamı çıkarmak ise tarih bilmezliktir! Onlar yaptı, biz yapmadık!



★



Batı medeniyeti önce şu soruya yanıt versin: Ermenileri Ortodoks yapmak için eziyet eden, Bizans'tan kurtaran, dini özgürlüklerini veren, 1878'e kadar çeşitli imtiyazlar tanıyan Osmanlı İmparatorluğu ne oldu da Ermeniler ile savaştı?

Arşivlerini açıp gerçeklerle yüzleşmekten korktukları için yanıt veremiyorlar.



VATANI KURTARDIK



93 Harbi'nde Ruslar karşısında Osmanlı yenilgiye uğrayınca Ermeniler, bağımsızlık ilan etme hayallerine kapıldılar. Taşnak ve Hınçak adlı çeteler kurup, Türkleri katlettiler. 40 kez isyan ettiler. I. Dünya Savaşı'nda Ruslarla birlikte hareket ettiler, Doğu Anadolu'da her fırsatta Osmanlı ordusuna saldırdılar. Yüzbinlerce sivil Türkü öldürdüler.



1915'teki Ermenilere uygulanan 'tehcir' zorunlu göç kararının nedeni bu katliamlarıdır. 'Tehcir'de insanlık dramları yaşanmıştır, Ermeniler hayatlarını kaybetmiş, çocuklar yetim kalmıştır. İşte bu zorunluluktan uygulanan 'tehcir'e soykırım diyorlar. Ama Ermenilerin yüzbinlerce Türkü planlı şekilde katletmesi ise bağımsızlık mücadelesi oluyor, iyi mi?



★



Bugün "Soykırım yapıldı" diyen CHP'li solcular, Atatürk'ün Ermeni meselesiyle ilgili görüşlerini, Ermenilerin yaptığı katliamlara dair söylediklerini açıp Nutuk'tan okusunlar! Ermeni isyanı Kurtuluş Savaşı'nda da devam etti. Batı'nın soykırım tezini kabul etmek Atatürk ve silah arkadaşlarını da soykırımcı kabul etmek anlamına gelir!



★



Türkiye'den toprak koparamayan Ermeniler, yıllardır soykırım yalanını dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Birçok ülke de Ermenilere destek verip Türkiye'ye karşı siyasi koz elde etmeye çalışıyor!

İçimizdeki hainler de bu soykırım tezine destek veriyor. Türklerin Balkanlar'dan 'tehcir'i, Mora'da, Anadolu'da milyonlarca Türk ve Müslümanın katledilmesini ise görmezden geliyorlar!



1915'te 'tehcir'de yaşanan olaylardan Ermenilere toprak vadeden Avrupalılar ve Ruslar sorumludur! Bağımsızlık ilan etmek için çoluk çocuk demeden yüzbinlerce Türkü katleden Ermenilere karşılık verilmesi soykırım değil, milli mücadeledir.

PKK'ın işlediği on binlerce cinayet için bir kınama bile yapmayan HDP'li yöneticiler, "Ermeni soykırımı utancıyla ile yüzleşin" açıklaması yaparak bu ülkenin partisi olmadıklarını bir kez daha kanıtladılar.

Bunlar tarihi de bilmiyorlar!

1915'teki 'tehcir'de Ermenileri öldüren, binlerce çocuğu yetim bırakanlar çoğunlukla Kürt çeteleriydi!

Ülkesine sadık Kürt ve Ermeni vatandaşlarımızı ayrı tutarsak, HDP'li siyasetçilerin ideali Ermeni diasporasıyla aynı. Doğu'da Ermenistan, Güneydoğu'da da Kürdistan kurulsun istiyorlar. Ermenilerin 'soykırım' iftirasına destek vererek birlikte kardeşçe yaşadıkları ülkenin vatandaşlarını, Osmanlı'yı, Atatürk ve silah arkadaşlarını soykırımcı ilan ediyorlar!

HDP barajı aşsın diye "Her evden 1 oy HDP'ye" diye kampanya yapan, HDP Meclis'e girdi diye 'Şükür Pilavı' dağıtan CHP yönetimi ise yine sustu. İyi Parti Lideri Meral Akşener ise "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar verecek" gibi cılız bir tepki gösterdi. CHP'nin sırf ittifak içinde Türkiye'yi soykırımcı ilan eden HDP'ye sessiz kalmasına Atatürk yaşasaydı ne derdi acaba?