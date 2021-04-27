Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş, polisteki ifadesinde "Aylık gelirim 1 milyon 500 bin lira civarında. Thodex sahibi kaçınca, müşterilerimiz bakiyelerini hızlı şekilde çekmek istedi... Aynı anda ödeme şansımız olmadı" dedi.

Ünlü şarkıcı Berkay bile mahkemede aylık gelirim bin lira derken, 'Baron' kral açılış yapmış! Ayda 1 milyon 500 bin lira kazanıyormuş ama üzerinde kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal yokmuş, iyi mi?



Güya 2018 yılında Vebitcoin'e saldırı olmuş müşterilerin 200 milyon kripto parası çalınmış. 'Baron' da o günden beri borcunu ödemek için var gücüyle çalışıyormuş.

Bu arada 'Baron' ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile birlikte yasa dışı bahis çetesinde yer aldıkları için tutuksuz yargılanıyormuş. Yargılanırken işi büyütmeye devam etmişler. Bu nasıl oluyor?

Kripto paralarını kendine aktar, çalındığını açıkla ve üstüne hiç mal varlığı alma, güzel iş! Thodex'un patronu gibi kaçmaya fırsat bulsaymış kusursuz bir plan olacakmış.

***



MAHMUD ABBAS'IN İSYANI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Çin Komünist Partisi'ne yıl dönümü dolayısıyla mesajınız nedir?" sorusuna küfürle karşılık verdi.

Mahmud Abbas, "Çin'in de ..., Rusya'nın da, ABD'nin de, tüm Arapların da ..." dedi. Küfürü elbette tasvip edemeyiz ama kendinizi Filistin halkının yerine koyduğunuzda Mahmud Abbas'ın isyanını anlıyorsunuz.

Birçok ülke İsrail'in Filistin'e kendi topraklarında uyguladığı zulüm karşısında üç maymunu oynuyor!

Abbas kendini yalnız hissetmese o küfürleri eder miydi? Keşke Arap ülkeleri de Türkiye gibi Filistin'e haklı davasında destek verseler!

***



KORONA DEĞİL POZİTİF!

İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı Ali S.'yi kumar oynarken yakaladı. Ali S. "Eşim korona değil, pozitif" dedi.

Gerçekten "Korona değil ama pozitif, sorun yok" diye düşünüyorsa o zaman IQ negatif! Ya da eşinin pozitif bir insan olmasından mı bahsediyor acaba?

***



HOLLANDA SORUNU ÇÖZMÜŞ

22 Nisan'da oynanan Ajax-Utrecht karşılaşmasından sonra yapılan röportajda hakem Allard Lindhout'a ofsayt diye iptal ettiği pozisyonun görüntüsü izlettirildi ve tekrar fikri soruldu.



Bu pozisyonda golü hem yardımcı hakem hem de VAR iptal etmişti. Lindhout da "Şimdi izleyince gol gibi duruyor" dedi.

Bizde de orta hakem, yan hakem ve VAR aynı anda hatalı kararlar veriyor. Taraftarından yorumcusuna, yöneticisine herkes hakemlerin üzerinde tepiniyor. Her takım kendini mağdur ilan ediyor. Hakem hatalarının da oyunun parçası olduğu hep unutuluyor. Biz de maç sonu hakemlere pozisyon analizi yaptırsak sorun kalmaz.

***



KULÜPLER SOSYAL MEDYAYI 'INFLUENCER' GİBİ KULLANMALI

Son bir yıldır pandeminin de etkisi ile futbol kulüplerinin gelirlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

Zaten birçok kulübün gelirinin yüzde 40'ı borçlarına karşılık temlik altında. Kulüplerimiz yeni alternatif gelir modelleri yaratmalı. Aslında bunun arayışları başladı.



Galatasaray'da sportif direktörlük, genel sekreterlik gibi önemli görevler üstlenen, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, FIBA Euro League gibi dev etkinliklerde direktör olarak görev yapan Mustafa Turgun, kulüplerin sosyal medya ve saha içi reklam alanlarının gelirini artırmak için projeler üretiyor.

İngiliz kökenli Capital Sports Media'nın (CSM) Türkiye CEO'su olan Turgun, geçtiğimiz yıl Galatasaray ile bu yıl da Göztepe ve Sivasspor ile anlaştı ve başka kulüplerle de görüşmeleri devam ediyor.

Turgun, artık Avrupa'da büyük takımların gelirlerinin yüzde 8-10'unu sosyal medya gelirinin oluşturduğunu, Real Madrid'in gelirinin yüzde 12.5'inin Atletico Madrid'in ise yüzde 21'inin sosyal medyadan olduğunu söylüyor.

Turgun, bizim kulüplerin de sosyal medyadan güzel kazançlar elde edebileceğini ama önce sosyal medya hesaplarını kavga, polemik aracı olarak görmemeleri ve takipçi sayılarını artırmaları gerektiğini belirtiyor.

Turgun, "Kulüplerin milyonlarca takipçisi ve inanılmaz rakamlarda etkileşimi var ancak bu kanallarını bir 'influencer' gibi kullanamıyorlar. Bu mecralara özel markalarla iş birlikleri vs. anlamında inanılmaz bir gelir kapısı özelliği taşıyor" diyor.



TARAFTAR SEVMELİ

Turgun, CMS'nin sosyal medya hesaplarında sürekli reklam paylaşarak kullanıcıları bunaltmadığını, günde bir-iki paylaşım yaptıklarını, maç günlerine odaklandıklarının altını çiziyor. Tabii bu paylaşımlar zekice, taraftarın hoşuna gidecek şekilde yapılmalı. İşte burada İngiliz deneyimi öne çıkıyor. Örneğin Arsenal maçların devre arasında sosyal medyadan bir reklam post'u için 2 milyon pound alıyor.

Turgun aslında anahtar kelimeyi verdi, kulüplerimiz sosyal medya hesaplarını 'influencer' gibi kullanmalılar, tabii abartmadan, yerinde ve zamanında. Büyük taraftar kitlelerine sahip olan kulüplerimiz Arsenal, Atletico Madrid gibi sosyal medya alanında profesyonelce çalışmalı.

***



ABD'LI GENÇLER DE EVE DÖNDÜ

Bir araştırmaya göre ABD'de 18-29 yaş arası gençlerin yüzde 52'sinin ebeveynleriyle yaşamak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Yani ABD'de de Türklerin en önemli yaşam sigortası olan aile yardımlaşması öne çıkmış. Anne-babanın emekli maaşından ABD'li gençler de faydalanıyor artık.

ABD'li gençlerin ailelerinin yanına dönmesinin en önemli nedeni ekonomik kriz.

Özetle salgının yarattığı ekonomik kriz sadece bizim gençleri değil ABD'li gençleri de etkiliyor!

***



Altyazı

"Özel biriyle birlikte olduğunu, çenesini kapatıp karşılıklı susabildiği zaman anlıyor insan." (Pulp Fiction

