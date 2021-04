Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki iki sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümünün olmadığı anlaşıldı. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı. Ve bu durum gazetelere haber oldu.

O kadar balık hafızalıyız ki, 6 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan haberi de hatırlamıyoruz. O haberde şöyle yazıyordu: "Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nda heykelin tuttuğu bayrağın direği kırıldı. Yetkililer anıta tırmanarak zarar veren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı."





Ne o kişi bulundu, ne heykel onarıldı. Sonra da "Aaa sancağın sopası kayıpmış" diyoruz. Taksim Meydanı'ndan her gün geçen, anıtın fotoğrafını çeken binlerce insanın fark etmemesi garip ama yine de doğal karşılamak lazım. Kaç kişi dikkatlice bakıyor ki anıta? Peki, heykelden sorumlu olanlar ne olacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, anıtın tadilat ve bakımının kendilerine ait olduğunu, kayıp bölüm ile ilgili yapılacak incelemenin ardından bilgi verileceğini açıkladı. İki yıldan fazla bir süre resmi bayramlarda, önemli günlerde ve anmalarda anıta çelenk bırakılıp saygı duruşu yapılıyor ve anıttaki kayıp parça fark edilmiyor! Üstelik bu anıt Cumhuriyet çehresini yansıtan en önemli anıtlardan biri.

Sonra da İBB'li yöneticiler "Durun yetki bende" diyor! Yetki sizde olsa ne olacak! Uyanın da balığa gidelim! Fıkra gibi bir olay aslında. İBB, CHP'lilerin en duyarlı ve uzman oldukları alandan; heykelden gol yedi iyi mi?

BİLLİE EİLİSH ÇILGINLIĞI



Daha 19 yaşında ama belki de günümüzün en popüler kadın şarkıcısı olan Billie Eilish, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Happier Than Ever'dan 15 saniyelik kısa bir ön izlemeyi Instagram'da paylaştı ve bir günde 16 milyon 400 bini aşan izlenme rakamına ulaştı.

Genç şarkıcının yeni imajını simgeleyen fotoğrafı ise 14.9 milyon beğeniye ulaştı. Bu rakamlar müzik piyasası için büyük ama Billie Eilish için küçük rakamlar.



Müzik piyasasında ses sorunlarını gidermeye yarayan 'auto-tune' uygulamasını kullanmayan nadir sanatçılardan olan Billie Eilish, ergen yaşta dünya starı oldu.

Berrak sesi, marjinal tarzı, depresif hali vs. çok farklı. Kendisine bir kötülük yapmazsa daha uzun yıllar bu çılgın kızı konuşuruz.

"İnsan ağlayarak doğar, yeteri kadar ağladıktan sonra da ölür." (Ran)

GENÇLER İŞ BEĞENMEDİKÇE, GÖÇMENLER PATRON OLACAK

ABD-Florida'daki bir McDonald's şubesi, asgari saatlik ücretin üzerine 3 dolar fazla koymasına rağmen çalıştıracak işçi bulamıyor. Sonra bu şube iş mülakatına gelen herkese, 50 dolar vermeyi vadettiğini duyuruyor ve yine kimse gelmiyor.

McDonald's şubesi müdürü şöyle bir açıklama yapmış: "İki haftada bir aday bile kapıdan içeri girmedi. Hatta 50 doları sahtekârlıkla kapmak isteyen bile çıkmıyor. İşçi bulamıyorum, ümitsizim." Geçtiğimiz ay Siirt İŞKUR Müdürü Ömer Aslan da işçi bulamamaktan yakınıyordu:

"Şehrin büyük bir kısmında fıstık, üzüm, kavun gibi birçok ekonomik gelir kaynağı var. Siirt'te iş var ama işçi bulamıyoruz. İnsanlar rahat işe alışmış. Yıpranma payı olan işlerde çalışacak personel bulmakta zorlanıyoruz.



Örneğin tekstil işinde çalışacak işçi bulamıyoruz." Üç ay önce de Kahramanmaraş'ta sanayiciler fabrikalarında çalıştıracak işçi bulmakta zorlandıklarını açıklamıştı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Türkiye'de istihdam problemi yaşayan değil, iş beğenmeyen insanların olduğu, bizim işçi bulamadığımız bir kent Kahramanmaraş.

Dolayısıyla biz daha az işçiyle çalışmanın yollarını arıyoruz çünkü işçi bulamıyoruz" demişti.

Rize'de çay toplatacak işçi bulamayınca Afrikalı göçmenleri çalıştıran çay üreticileri, Van'da çoban bulamayınca Afganları çoban olarak çalıştıran üreticiler vs. Bunlar gibi birçok örnek var.

Hadi ABD'deki gençler "Devlet yardımı bana yeter, neden kendimi yorayım, pandemide risk alayım?" diyor olabilirler.

Peki, işsizliğin arttığı ülkemizde iş beğenmemeyi nasıl açıklayacağız?

Bu sorunun birçok yanıtı var. İlk aklıma gelen; fazla üniversite açıp, fazla diplomalı işsiz yetiştirdik. Ara eleman eksikliğini Suriyeli, Afgan, Özbek göçmenlerle gidermeye çalışıyoruz.

Yakın gelecekte fırıncı, ayakkabıcı, marangoz, kaportacı, demirci, tekstilci, dönerci göçmen işverenlerimiz olacak! Bugün bizim gençlerin beğenmediği mesleklerde çalışan göçmenler gelecekte usta ve işveren olacaklar.

Serbest piyasada sabreden, çalışan kazanır!

Nasıl bizim Almanya'daki ikinci, üçüncü kuşak gurbetçilerimiz patron olup, yanlarında Alman çalıştırıyorsa... Gün gelecek Suriyeli, Afgan, Özbek göçmenler de patron olacak. Şu anda bile olanlar var. Aileler bu soruyu iyi düşünsünler:

Evladınızın iş garantisi olmayan bir bölümden üniversite diploması almasını mı, yoksa bir meslekte uzmanlaşmasını ve usta olmasını mı istiyorsunuz?

VE DÜNYA GÜZELLEŞİYOR...

Kocaeli'nde 190 numaralı hatta görev yapan halk otobüsü şoförü Arif Korkmaz, iftar vakti araç kullanırken ezan okunmasıyla birlikte otobüsteki tek yolcuya "Niyetli misin?" diye soruyor.



"Evet" cevabını alınca müsait bir yere otobüsü çekiyor, dörtlü flaşörlerini yakıyor, yemeğini yolcuyla paylaşıp orucunu açıyor ve dünya güzelleşiyor. İşte yurdum insanı.

RICKY MENGÜÇ

Ricky Martin Schön! dergisine kapak olmuş. Değişik bir stil, beyaz sakalıyla Ricky Mengüç olmuş sanki.

90'larda onun sayesinde İspanyolca saymayı öğrenmiştik: Uno, dos, tres...



'Livin' la vida loca' dinlenip gamsızca dans edilen, Davut Güloğlu'nun yerli Ricky Martin olarak anıldığı eğlenceli günlerdi. Hülya Avşar şov programında Ricky'nin poposunu ellemişti falan... Sonra gay olduğunu açıklayınca genç kızlar yıkılmıştı.